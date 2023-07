L’OCSE mette in guardia sull’AI generativa: “sconvolgerà il mercato del lavoro”

Pierluigi Sandonnini giornalista

L’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) si unisce al coro di quanti si dichiarano allarmati dalla precipitosa ascesa dell’AI generativa. Nel suo 2023 Employment Outlook l’organizzazione ritiene che l’adozione di massa nei luoghi di lavoro scatenerà un’ondata di perdite di posti di lavoro e di problemi etici, e avverte le economie più ricche del mondo di prepararsi a uno sconvolgimento del mercato del lavoro.

Il rapido sviluppo dell’AI generativa, che è in grado di eseguire lavori scritti complessi a costi sempre più bassi, unito alla facilità di adozione di queste nuove tecnologie “suggerisce che le economie dell’OCSE potrebbero essere sul punto di una rivoluzione che potrebbe cambiare radicalmente il posto di lavoro”, ha dichiarato martedì 11 luglio l’OCSE.

OCSE, soppesare benefici ed effetti negativi dell’AI sul lavoro

L’organizzazione con sede a Parigi è l’ultima in ordine di tempo ad avvertire dell’impatto dirompente di tecnologie come ChatGPT, affermando nel suo rapporto sull’occupazione che i potenziali benefici, come una maggiore soddisfazione sul lavoro e un aumento della produttività, devono essere soppesati rispetto agli effetti negativi, in particolare per le occupazioni tradizionalmente altamente qualificate.

I lavori a più alto rischio sono stati definiti come quelli che utilizzano più di 25 delle 100 competenze e abilità che gli esperti di intelligenza artificiale ritengono possano essere facilmente automatizzate.

Stefano Scarpetta, direttore per l’occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell’OCSE, ha affermato che, nonostante l’impatto finora limitato dell’AI generativa sul mercato del lavoro, è “chiaro che il potenziale di sostituzione rimane significativo, sollevando timori di diminuzione dei salari e di perdita di posti di lavoro”.

Le professioni a più alto rischio

Le professioni a più alto rischio in settori come la finanza, la medicina e la giurisprudenza sono lavori altamente qualificati, che rappresentano circa il 27% dell’occupazione nelle economie dei membri dell’OCSE. La percentuale è ancora più alta in paesi come l’Italia, la Germania e la Francia e più bassa nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Altri economisti hanno notato che la tecnologia è in grado di stimolare la crescita. Goldman Sachs ha dichiarato all’inizio di quest’anno che gli aumenti di produttività legati all’adozione dell’AI generativa potrebbero ammontare al 7% in 10 anni. Tuttavia, la banca d’investimento ha anche avvertito che la tecnologia potrebbe bruciare 300 milioni di posti di lavoro.

Il rapporto dell’OCSE sottolinea che l’AI crea nuovi posti di lavoro e aumenta i salari, e che molti lavoratori hanno dichiarato che queste tecnologie hanno migliorato il loro divertimento sul lavoro automatizzando compiti pericolosi o noiosi. Tuttavia, Scarpetta ha anche avvertito che l’uso dell’AI “comporta anche serie sfide etiche per quanto riguarda la protezione dei dati e la privacy, la trasparenza e la spiegabilità, i pregiudizi e la discriminazione, il processo decisionale automatico e la responsabilità”.

Intanto, tre lavoratori su cinque temono di poter perdere il lavoro a causa dell’AI nei prossimi 10 anni, ha rilevato l’OCSE in un sondaggio dello scorso anno. L’indagine ha riguardato 5.300 lavoratori in 2.000 aziende che coprono la produzione e la finanza in sette paesi dell’OCSE.