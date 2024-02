KepleriA: la nuova realtà del Gruppo Altea Federation per l’analytics

Emergendo dall’esperienza consolidata di oltre tre decenni del Gruppo Altea Federation, KepleriA si presenta: una società focalizzata sull’analytics, che incorpora tutte le competenze, i clienti e i progetti sviluppati e realizzati all’insegna dell’innovazione, per rispondere alle più ambiziose necessità nel campo della Data Intelligence. Il suo payoff, Decisions to the next level, rispecchia la vision di KepleriA: l’impegno a guidare le aziende verso la trasformazione in data-driven company. L’intento è di abilitarle a prendere decisioni informate in ogni stadio di analisi, programmazione e monitoraggio.

KepleriA, 50 consulenti e oltre 100 clienti

KepleriA debutta con solidità: 50 consulenti, oltre 100 clienti cross-industry, relazioni e collaborazioni con i più rilevanti fornitori internazionali come SAP, Microsoft, Infor. Perché il nome KepleriA? Deriva dalla fusione tra Keplero e IA. Keplero, celebre astronomo e matematico, ha trasformato l’osservazione dei pianeti e delle stelle – sempre visibili a tutti gli esseri umani – descrivendone le orbite ellittiche che regolano il movimento dell’universo. Ha quindi convertito dati in informazioni. L’IA (Intelligenza Artificiale), invece sarà il futuro telescopio che permetterà alle imprese di ottenere nuove informazioni finora difficilmente accessibili o da elaborare. L’obiettivo primario di KepleriA è esattamente questo: fornire informazioni ai decisori utilizzando al meglio l’ingente quantità di dati che le nostre aziende hanno a disposizione, assistendole nella pianificazione di obiettivi sostenibili, soprattutto oggi che la sostenibilità diventa un elemento fondamentale delle performance.

“KepleriA nasce nell’ambito del nostro piano strategico Next Level e indirizza la propria azione focalizzandosi pienamente sulle tematiche di analisi, pianificazione e controllo: in linea con le indicazioni degli analisti e del mercato, riteniamo che questa sia una delle aree più importanti per sostenere la prossima trasformazione digitale dei nostri clienti. Tecnologie avanzate, profonda conoscenza dei processi di business e IA si mescolano in sinergia per fornire soluzioni avanzate, non solo di tipo descrittivo ma anche predittivo. In un mondo profondamente incerto, KepleriA aspira a rendere i cicli decisionali aziendali sempre più veloci e affidabili. To the Next Level” – commenta Andrea Ruscica, Chairman & CEO di Altea Federation.

I settori in cui opera KepleriA

KepleriA opera in diversi settori come Extended Financial Planning, Financial Reporting & Consolidation, Analytics & Visuals, Data Governance, Sustainability e servizi estesi di Application Lifecycle Management. Offre al mercato soluzioni per i C-Level aziendali come Collaborative Planning, Next-gen boardrooms, Global OEE, Packaged Analytics, Sustainability Platform. “KepleriA rappresenta per me e per tutte le persone che collaborano al progetto la testimonianza di come 30 anni di esperienze innovative possano abilitare nuovi percorsi di crescita imprenditoriale supportati dai dati. Abbiamo definito un piano di crescita molto ambizioso per i prossimi anni, per portare le nostre esperienze al servizio dei clienti. Le moderne soluzioni di Analytics sono abilitanti, ma il vero valore aggiunto lo fanno le esperienze, le testimonianze dei nostri clienti e le nostre persone” – conclude Fabio Pisoni, CEO di KepleriA.