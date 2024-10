Google Imagen 3 gratis in Gemini e con prompt in italiano

Google allarga la platea dei fruitori di Imagen 3 anche agli utenti gratuiti. Imagen 3 è il generatore di immagini AI capace di creare immagini estremamente realistiche. Precedentemente accessibile solo a professionisti o tramite servizi a pagamento, ora Imagen 3 è integrato nelle versioni web e mobile di Google Gemini.

Imagen 3, immagini a risoluzione 2048×2048 pixel

Imagen 3 offre un’alta risoluzione di 2048×2048 pixel e segue accuratamente le istruzioni dell’utente, anche quelle più complesse. Questo generatore produce immagini nitide dai colori vivaci e dettagli realistici, supportando vari stili visivi, dal realismo fotografico a creazioni artistiche stilizzate. Ora, chiunque può utilizzare queste funzionalità senza un abbonamento a pagamento.

Imagen 3 è ora accessibile a tutti gli utenti di Google Gemini

Tutti gli utenti di Google Gemini possono ora utilizzare questo strumento per creare immagini di alta qualità. Dal lancio ad agosto, Imagen 3 ha seguito rigide linee guida per evitare abusi come la creazione di deepfake o la diffusione di disinformazione.

Google sta già pianificando ulteriori miglioramenti per potenziare Imagen 3. Una futura funzionalità permetterà di modificare specifiche parti di un’immagine per una maggiore personalizzazione. Sebbene ancora in fase di test, questa opzione sarà presto disponibile, consentendo modifiche più precise. Grazie a questi sviluppi, il generatore di immagini di Gemini si sta affermando come uno strumento fondamentale nella creazione visiva assistita dall’intelligenza artificiale.

Google Gemini, immagini con prompt in italiano

Google Gemini è in grado di generare immagini illimitate e ad alta risoluzione, anche in italiano. Recentemente, la versione gratuita di Gemini ha iniziato a supportare la generazione di immagini con prompt in italiano, utilizzando il motore avanzato “text to image” di Google, Imagen 3. Le immagini risultanti sono di alta qualità, ma non includono persone.

Queste immagini sono generate dal motore Imagen 3, la terza versione del modello di Google per la conversione del testo in immagini. Questo motore è lo stesso che alimenta il riempimento generativo del Magic Editor dei dispositivi Pixel e la gomma magica di Galaxy AI.

Perché Google Gemini è meglio di DALL-E

Sebbene fosse già possibile farlo con ChatGPT e DALL-E, ci sono motivi per preferire la soluzione di Google: è completamente gratuita, richiede solo un account Google, non ha limiti di generazione e offre risultati di qualità superiore.

La generazione di immagini è disponibile sia sul web che tramite l’app Google su smartphone. Attualmente, presenta due limitazioni: non è possibile modificare il formato delle immagini, che sono sempre quadrate, e non è possibile generare immagini di persone, funzionalità prevista solo nel piano Advanced.

Queste limitazioni non sono significative, poiché il sistema è utile principalmente per creare illustrazioni per ricerche o presentazioni. Imagen, nonostante sia utilizzato dalla gomma magica, non è ancora in grado di modificare fotografie già caricate per sostituire o eliminare elementi.