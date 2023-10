Gartner: entro il 2026 l’80% delle aziende utilizzerà modelli di AI generativa

I 10 principali trend tecnologici strategici che si prevede porteranno a notevoli cambiamenti e opportunità per i leader IT nei prossimi 36 mesi sono stati annunciati il 16 ottobre al Gartner IT Symposium/Expo di Orlando.

Gartner suggerisce che un approccio disciplinato all’adozione di tecnologie diffuse e l’attenzione ai rischi saranno fondamentali.

Le 10 tendenze tecnologiche AI identificate da Gartner per il 2024

AI generativa democratizzata

La confluenza di modelli massivamente preaddestrati, cloud computing e open source sta rendendo i modelli accessibili alle aziende di tutto il mondo. Entro il 2026, Gartner prevede che oltre l’80% delle aziende utilizzerà modelli di AI generativa.

Piattaforme cloud industriali

Entro il 2027, oltre il 70% delle imprese utilizzerà piattaforme cloud industriali per accelerare le iniziative aziendali.

Ingegneria delle piattaforme

La crescente disciplina della costruzione e gestione di piattaforme di sviluppo interne self-service per ottimizzare la produttività e accelerare la fornitura di valore aziendale.

Gestione della fiducia, del rischio e della sicurezza da parte dell’intelligenza artificiale

Entro il 2026 le aziende che applicheranno questi controlli aumenteranno l’accuratezza del processo decisionale eliminando fino all’80% delle informazioni errate.

Sviluppo potenziato dall’AI

L’uso di tecnologie AI, come l’AI generativa e l’apprendimento automatico, aiuterà gli ingegneri del software a progettare, codificare e testare le applicazioni.

Applicazioni intelligenti

L’adattamento appreso per rispondere in modo appropriato e autonomo sarà utilizzato in molti casi d’uso per migliorare o automatizzare il lavoro.

Clienti macchina

Entro il 2018 esisteranno 15 miliardi di prodotti connessi con il potenziale di comportarsi come clienti.

Forza lavoro aumentata e connessa

Questa strategia di ottimizzazione del valore derivato dai lavoratori umani subirà un’accelerazione, con il 25% dei CIO che utilizzerà la forza lavoro aumentata e connessa per ridurre del 50% il tempo di acquisizione delle competenze per i ruoli chiave.

Gestione continua dell’esposizione alle minacce

Entro il 2027, Gartner prevede che le organizzazioni che danno priorità agli investimenti in sicurezza in base alle minacce continue otterranno una riduzione di due terzi delle violazioni.

Tecnologia sostenibile

Gartner prevede che entro il 2027 il 25% dei CIO vedrà il proprio compenso personale legato all’impatto della tecnologia sostenibile.

Gli analisti di Gartner suggeriscono ai leader tecnologici di concentrarsi su approcci a più lungo termine.

“Le perturbazioni tecnologiche e le incertezze socioeconomiche richiedono la volontà di agire con coraggio e in modo strategico per migliorare la resilienza rispetto a risposte ad hoc”, ha dichiarato Bart Willemsen, vicepresidente e analista di Gartner.

“I leader dell’IT sono in una posizione unica per definire strategicamente una tabella di marcia in cui gli investimenti tecnologici contribuiscono al mantenimento del successo della loro azienda in mezzo a queste incertezze e pressioni”.