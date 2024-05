Gartner: nel 2024 fatturato globale dei chip +33%

Gartner prevede un aumento del 33% nel 2024 per il fatturato globale dei chip AI. Il valore degli acceleratori AI nei server raggiungerà i 21 miliardi di dollari nel 2024. L’elettronica di calcolo rappresenterà il 47% del mercato totale dei ricavi dei chip AI. Entro la fine del 2026, il 100% degli acquisti di PC aziendali sarà un PC AI. Si prevede che il fatturato derivante dai semiconduttori AI a livello globale raggiungerà i 71 miliardi di dollari nel 2024, con un incremento del 33% rispetto al 2023, secondo le ultime previsioni di Gartner.

I PC AI includono una unità di elaborazione neurale (NPU) che consente loro di funzionare più a lungo

“Oggi, l’AI generativa (GenAI) sta alimentando la domanda di chip AI ad alte prestazioni nei data center. Nel 2024, il valore degli acceleratori AI utilizzati nei server, che scaricano l’elaborazione dei dati dai microprocessori, sarà di 21 miliardi di dollari e aumenterà a 33 miliardi entro il 2028”, ha dichiarato Alan Priestley, VP Analyst presso Gartner.

Gartner prevede che le spedizioni di PC AI raggiungeranno il 22% delle spedizioni totali di PC nel 2024 e che entro la fine del 2026, il 100% degli acquisti di PC aziendali sarà un PC AI. I PC AI includono una unità di elaborazione neurale (NPU) che consente loro di funzionare più a lungo, in modo più silenzioso e fresco e avere attività AI in esecuzione continuamente in background, creando nuove opportunità per sfruttare l’AI nelle attività quotidiane.

Sebbene il fatturato dei semiconduttori AI continuerà a registrare una crescita a due cifre durante il periodo previsto, il 2024 vedrà il tasso di crescita più alto di quel periodo (vedi Tabella).

AI Semiconductor Revenue Forecast, Worldwide, 2023-2025 (Millions of U.S. Dollars)

2023 2024 2025 Revenue ($M) 53,662 71,252 91,955 Previsione del fatturato dei semiconduttori AI, a livello mondiale, 2023-2025 (milioni di dollari USA) 2023 2024 2025 Fatturato ($M) 53,662 71,252 91,955 Fonte: Gartner (maggio 2024)

Il fatturato dei chip AI proveniente dall’elettronica di calcolo registrerà la quota più alta nel segmento strumenti elettronici

Nel 2024, si prevede che il fatturato dei chip AI proveniente dall’elettronica di calcolo raggiungerà i 33,4 miliardi di dollari, rappresentando il 47% del fatturato totale dei semiconduttori AI. Si prevede che il fatturato dei chip AI proveniente dall’elettronica automobilistica raggiungerà i 7,1 miliardi di dollari e quello proveniente dall’elettronica di consumo sarà di 1,8 miliardi nel 2024.

Aspra battaglia tra produttori di semiconduttori e aziende tecnologiche

Gran parte dell’attenzione è rivolta all’uso delle unità di elaborazione grafica ad alte prestazioni (GPU) per i nuovi carichi di lavoro AI, ma i principali hiperscaler (AWS, Google, Meta e Microsoft) stanno tutti investendo nello sviluppo dei loro chip ottimizzati per l’AI. Sebbene lo sviluppo dei chip sia costoso, l’uso di chip progettati su misura può migliorare l’efficienza operativa, ridurre i costi di erogazione dei servizi basati su AI agli utenti e abbassare i costi per gli utenti per accedere a nuove applicazioni basate su AI. “Con il passaggio del mercato dalla fase di sviluppo a quella di implementazione ci aspettiamo che questa tendenza continui”, ha dichiarato Priestley.

I clienti Gartner possono leggere di più in “Forecast: AI Semiconductors, Worldwide, 2022-2028, 1Q24 Update” and “Forecast Analysis: AI Semiconductors, Worldwide.”