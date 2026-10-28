L’intelligenza artificiale presenta diversi rischi significativi. Uno dei principali è la sua capacità di amplificare problemi come la discriminazione algoritmica (bias), la sorveglianza di massa e la diffusione di disinformazione. I sistemi di riconoscimento facciale, ad esempio, vengono impiegati da regimi autoritari per monitorare e reprimere i cittadini, sollevando serie preoccupazioni riguardo alla privacy e ai diritti umani. Gli algoritmi possono perpetuare e persino amplificare pregiudizi esistenti, con conseguenze tangibili per individui e comunità vulnerabili. Un altro rischio è la capacità dell’AI di generare e diffondere contenuti falsi o fuorvianti in modo convincente. Deepfake e chatbot sempre più sofisticati possono essere utilizzati per creare notizie false, influenzare l’opinione pubblica e minare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Inoltre, l’automazione può portare a perdite di posti di lavoro, in particolare per le mansioni a bassa qualifica, con impatti sproporzionati su determinate fasce demografiche e regioni geografiche. Per affrontare questi rischi, è fondamentale che governi, aziende tecnologiche e società civile collaborino per sviluppare normative e standard etici per l’uso responsabile dell’AI.