Figure AI lancia il robot umanoide Figure 02 per l’automazione industriale

Figure AI annuncia l’arrivo di Figure 02, un punto di svolta significativo nel campo della robotica industriale. Questa nuova generazione di umanoidi promette di rivoluzionare la maniera in cui le operazioni industriali vengono condotte, grazie a una serie di migliorie tecniche che migliorano l’efficienza e la precisione delle macchine. Al contempo, l’azienda ha consolidato importanti collaborazioni e ha ottenuto investimenti rilevanti che amplificano il suo impatto nel settore e rafforzano la sua posizione come leader nell’innovazione tecnologica.

Introducing Figure 02

Guarda questo video su YouTube

Figure AI presenta il robot umanoide di nuova generazione

Figure 02 segna un punto di svolta nell’automazione con le sue capacità di visione computerizzata e intelligenza artificiale migliorata. Destinato a rivoluzionare sia il settore industriale che, prospetticamente, quello domestico, Figure 02 si distingue per la sua capacità di eseguire compiti con una precisione e una autonomia precedentemente irraggiungibili. La dimestichezza nelle operazioni, combinate con una forza paragonabile a quella umana e una maggiore durata della batteria, lo rendono ideale per scenari applicativi che vanno dalla manifattura avanzata alla logistica.

Caratteristiche avanzate di Figure 02 per applicazioni industriali

Il cuore di Figure 02 risiede nella sua architettura computazionale, che gli permette di elaborare dati e prendere decisioni in modo autonomo tre volte più velocemente rispetto ai modelli precedenti. Questa capacità è essenziale per le applicazioni industriali dove la velocità e l’efficacia sono cruciali. Ad esempio, nel contesto di una fabbrica automobilistica, come dimostrato dalla recente collaborazione con BMW, Figure 02 può manipolare componenti pesanti fino a 20 kg e navigare autonomamente nello spazio di lavoro. Inoltre, la nuova configurazione dei cavi interni non solo ottimizza lo spazio interno del robot, ma ne aumenta anche la affidabilità, un aspetto fondamentale per applicazioni in ambienti industriali dove ogni minuto di inattività ha un impatto economico.

Figure 02 è alto 1,70 metri e pesa 70 chilogrammi. Funziona con un pacco batteria personalizzato da 2,25 kWh alloggiato nel suo torso, che fornisce il 50% di energia in più per aumentare il tempo di funzionamento a oltre cinque ore.

Il robot può camminare a una velocità di 4,2 km/h .

Il robot umanoide di nuova generazione vanta capacità di calcolo e inferenza tre volte superiori grazie a CPU e GPU rinnovate, fornendo potenza per eseguire autonomamente carichi di lavoro di intelligenza artificiale.

Fonte: Figure AI

Collaborazioni e investimenti significativi per Figure AI

L’impegno di Figure AI nello sviluppo di soluzioni robotiche avanzate ha attratto l’attenzione e il sostegno finanziario di giganti tecnologici come Nvidia, Amazon e il fondo Explore Investments di Jeff Bezos. Questi partenariati non solo forniscono a Figure AI le risorse necessarie per accelerare lo sviluppo e la commercializzazione dei suoi robot, ma offrono anche opportunità strategiche per integrare tecnologie all’avanguardia nei suoi prodotti. L’investimento significativo da parte di OpenAI e Microsoft, ad esempio, ha facilitato l’integrazione di modelli linguistici avanzati che migliorano le interazioni tra umani e macchine, rendendo i robot Figure più intuitivi e reattivi alle istruzioni vocali. Tali collaborazioni sono indicative del potenziale che Figure AI ha nel ridefinire i confini della tecnologia robotica.

Le caratteristiche avanzate di questo modello lo rendono particolarmente adatto per applicazioni industriali, promettendo di rivoluzionare il modo in cui le operazioni vengono gestite e ottimizzate nei contesti più complessi. L’investimento notevole e le collaborazioni strategiche intraprese da Figure AI non solo sottolineano la fiducia nel nuovo prodotto ma delineano anche una roadmap ambiziosa per l’innovazione futura. In un mondo dove l’intelligenza artificiale si fonde sempre più con capacità quasi umane, Figure 02 potrebbe non solo rispondere alle attuali esigenze del mercato ma definire nuovi standard per l’industria del futuro.