Come YouTube ha implementato l’AI in cinque mosse

Nell’era digitale, YouTube si è distinta come la “tv del mondo”, un portale dove il contenuto fluisce senza sosta verso una platea ormai globale. Oggi, la piattaforma sta sfruttando l’intelligenza artificiale per rivoluzionare l’esperienza di fruizione dei contenuti ma anche quella di creazione, delineando un nuovo orizzonte per il consumo di contenuti.

Le statistiche in tempo reale e gli highlights personalizzati arricchiscono ulteriormente l’esperienza, mentre l’AI agisce come motore di queste funzionalità avanzate, trasformando il terminale mobile dello spettatore in un vero e proprio centro di comando.

Come YouTube sta utilizzando l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è molto più di un semplice strumento; sta diventando un compagno silenzioso che modella il nostro modo di interagire con il contenuto digitale. Come abbiamo imparato che il comando “Ctrl+g” abilita il grassetto nell’editor dei testi, ci stiamo abituando all’idea che l’AI possa essere il nostro assistente personale nel mondo digitale.

YouTube è partita annunciando il suggerimento di un titolo di un video per poi presentare una serie di funzionalità emergenti che sfruttano l’AI in modi inediti. Vediamo quali:

Generazione di contenuti : gli utenti possono ora creare immagini o video tramite AI generativa, dando vita a contenuti accattivanti con pochi click.

: gli utenti possono ora creare immagini o video tramite AI generativa, dando vita a contenuti accattivanti con pochi click. YouTube Create : un’app rivoluzionaria che incorpora l’AI per sfidare concorrenti come CapCut di TikTok, fornendo agli utenti strumenti potenti per la creazione di contenuti.

: un’app rivoluzionaria che incorpora l’AI per sfidare concorrenti come CapCut di TikTok, fornendo agli utenti strumenti potenti per la creazione di contenuti. AI Insight: un assistente virtuale che suggerisce idee per video basate sui dati dell’utente e sulle tendenze del pubblico, facilitando la creazione di contenuti virali. La funzionalità offre anche un suggerimento per il titolo e la scaletta del video.

un assistente virtuale che suggerisce idee per video basate sui dati dell’utente e sulle tendenze del pubblico, facilitando la creazione di contenuti virali. La funzionalità offre anche un suggerimento per il titolo e la scaletta del video. Aloud: una funzionalità che traduce l’audio del video in qualsiasi lingua, abbattendo le barriere linguistiche e ampliando il pubblico globale.

una funzionalità che traduce l’audio del video in qualsiasi lingua, abbattendo le barriere linguistiche e ampliando il pubblico globale. Search Assistant in Music: un assistente basato su AI che guida gli utenti nella scoperta di nuove tracce musicali, creando un’esperienza musicale personalizzata.

Queste cinque funzionalità presentano una novità importante: ad esempio Aloud, che offre l’opportunità di rompere le barriere linguistiche, trasforma YouTube in Netflix come fruizione, ma aumenta il gap tra chi è di madrelingua inglese e tutti i paesi minori. Non solo perché le funzionalità arrivano dopo, ma perché sono pensate appositamente per trasformare dall’inglese al resto del mondo i canali.

Riflessioni sull’ecosistema mediatico digitale

Stiamo vivendo una corrente di innovazione che sta trascinando l’intero ecosistema. Molti editor di video, ad esempio, stanno integrando nativamente funzioni di AI, rendendo la produzione di contenuti più facile.

La competizione sta spingendo le piattaforme a incorporare l’AI a un ritmo vertiginoso. Chi una volta investiva in applicazioni stand alone, ora si trova a navigare in un mercato in cui l’AI è diventata una commodity.

Per i creatori di contenuti, questa rivoluzione ha snellito il processo di produzione da ideazione a post-pubblicazione. Il montaggio video, un tempo un’impresa che richiedeva ore, ora può essere eseguito in minuti.

Se smontiamo pezzo per pezzo il processo della content creation, non c’è un solo momento in cui l’AI non sia già usata.

Le funzioni speciali di YouTube

La recente iniziativa nel mondo sportivo negli Stati Uniti ne è un esempio lampante. Grazie a tv.youtube.com o all’app dedicata, gli appassionati di sport possono ora vivere un’esperienza visiva senza paragoni. Con un abbonamento, hanno accesso ai calendari delle partite, possono seguire le squadre del cuore, godere degli eventi live e registrare ogni momento degno di nota. La funzione multiview, che permette la visione simultanea di quattro eventi live, avvicina lo spettatore all’adrenalina di una redazione sportiva.

Conclusioni

La rivoluzione in atto è una realtà tangibile che permea la nostra quotidianità. YouTube, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, non solo sta ridefinendo il modo in cui consumiamo i contenuti, ma sta anche riscrivendo le regole dell’engagement digitale. Non è più una questione di “cosa” sta accadendo, ma di “come” questa ondata di innovazioni sta modellando la nostra realtà digitale, e “perché” questo è solo l’inizio di un viaggio entusiasmante verso un futuro dove l’AI e l’umanità collaborano per una comprensione e un’espressione più profonde.