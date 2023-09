YouTube annuncia nuovi prodotti di AI generativa

Nel corso dell’evento Made On YouTube, la piattaforma video ha presentato una suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che aiuteranno creator e artisti, nuovi e affermati, a creare, modificare e condividere i propri contenuti in modi nuovi e originali. Questi strumenti permetteranno di dare vita a forme di espressione creativa nuove e efficaci, stimolare il processo creativo e consentire ai creator di YouTube di raggiungere più persone.

Neal Mohan, Chief Executive Officer di YouTube, ha dichiarato: “Gli aggiornamenti condivisi oggi aiuteranno creator e artisti a estendere i confini dell’espressione creativa, rendendo più semplici le cose difficili e più raggiungibili i sogni che sembrano impossibili. Semplificare il lavoro di creazione di contenuti è un elemento fondante del nostro impegno continuo nel rendere accessibile a tutti la possibilità di creare video. Ci troviamo davanti a una nuova fase della creatività. Non vediamo l’ora di scoprire cosa realizzerà su YouTube la nostra incredibile community di creator e artisti.”

Dream Screen

Dream Screen è una nuova funzionalità di AI generativa che facilita l’espressione creativa negli shorts; arriverà entro la fine dell’anno e consentirà ai creator di aggiungere ai loro short sfondi video o immagini generati dall’AI, semplicemente digitando un’idea in un prompt. Con Dream Screen, i creator potranno generare nuove, fantastiche ambientazioni per i loro cortometraggi, senza porre limiti alla loro immaginazione. Dal lancio nel 2020, Shorts ha raggiunto oltre 70 miliardi di visualizzazioni giornaliere da parte di oltre 2 miliardi di utenti registrati ogni mese.

Dream Screen

Guarda questo video su YouTube

YouTube Create

La app mobile YouTube Create semplifica la produzione video, per aiutare chiunque a creare e condividere video direttamente su YouTube. YouTube Create è progettata per consentire ai creator di iniziare con una suite di strumenti di produzione per modificare i propri shorts, video più lunghi o entrambi. L’app offre strumenti di editing video tra cui precision editing e trimming, sottotitoli automatici, funzionalità di voiceover e accesso a una library di filtri, effetti, transizioni e musica royalty-free con tecnologia di beat matching, in modo che i creator meno esperti possano produrre i loro video su YouTube con più facilità.

Durante lo sviluppo di YouTube Create, YouTube si è confrontata con più di 3.000 creator.

YouTube Create è gratuito ed è attualmente in versione beta su Android in una selezione di mercati tra cui Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito, Indonesia, India, Corea e Singapore.

Oltre a questo, YouTube ha presentato modalità aggiuntive con cui supporta i creator per alleggerire il loro lavoro e strumenti più efficienti per aiutarli a trovare nuove idee e raggiungere nuovo pubblico:

Aloud, un prodotto di doppiaggio automatico basato sull’AI con cui i creator possono raggiungere pubblici che non parlano la loro lingua principale. Disponibile per una selezione di creator, la funzionalità è attualmente in fase di test in inglese, portoghese e spagnolo.

Aloud

Creator Music

L’anno prossimo, la ricerca assistita in Creator Music renderà più semplice per i creator trovare la colonna sonora per i propri video. I creator possono semplicemente digitare una query di ricerca e l’intelligenza artificiale suggerirà la musica più appropriata. Creator Music è attualmente disponibile negli Stati Uniti e non vediamo l’ora di estenderla il più rapidamente possibile.

YouTube Studio

Sempre l’anno prossimo, YouTube Studio sfrutterà l’intelligenza artificiale generativa per sollecitare l’ideazione di video e incoraggiare il brainstorming creativo. Questi approfondimenti sono personalizzati per ciascun canale e basati su ciò che il pubblico sta già guardando e a cui è interessato. YouTube ha testato con i creator le prime versioni degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale: oltre il 70% degli intervistati ha affermato che li ha aiutati a sviluppare e testare idee per i video.