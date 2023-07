Giovanni Sisinna Direttore Program Management www.linkedin.com/in/giovannisisinna/

L’AI generativa, come ChatGPT, è emersa come un potente strumento nel settore legale. Si basa su tecniche avanzate di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale, che le consentono di comprendere, analizzare e generare testi simili a quelli umani. Questi sistemi di AI sono addestrati su grandi quantità di dati per prevedere la parola o la frase successiva più probabile in un determinato contesto. Di conseguenza, l’AI generativa può produrre contenuti di alta qualità, automatizzare compiti banali e assistere i professionisti legali in vari aspetti del loro lavoro.

Un sottoinsieme dell’AI generativa, noto come “modelli linguistici“, ha mostrato notevoli progressi negli ultimi anni. Questi modelli sono stati utilizzati per compiti quali la traduzione, il riassunto e la risposta a domande. Tuttavia, le loro applicazioni in campo legale sono rimaste relativamente inesplorate. Con l’avvento di strumenti come ChatGPT, il potenziale dell’AI nel lavoro legale è cresciuto in modo significativo, in quanto queste tecnologie sono in grado di comprendere concetti e linguaggi giuridici complessi, rendendoli adatti all’automazione di vari compiti nella professione legale.

L’impatto dell’AI sulla professione legale

Il settore legale è stato a lungo caratterizzato da un alto grado di lavoro manuale, processi lenti e costi elevati. Di conseguenza, è stato un settore che si è prestato a essere sconvolto dalla tecnologia, in particolare dall’AI. L’AI generativa è pronta a trasformare il modo in cui i professionisti del settore legale lavorano, semplificando vari aspetti della loro pratica e consentendo loro di concentrarsi su compiti più strategici.

WHITEPAPER Gartner: l’iperautomazione tra i principali trend tecnologici ERP SaaS

Generazione di documenti

Un’area significativa di impatto è la generazione di documenti. La professione legale dipende in larga misura dalla produzione di vari tipi di documenti, come contratti, memorie e arringhe. L’intelligenza artificiale generativa può aiutare ad automatizzare la creazione di questi documenti, riducendo il tempo dedicato al lavoro manuale e garantendo l’accuratezza e la conformità a leggi e regolamenti.

Ricerca legale

Un’altra area in cui l’AI generativa può fare la differenza è la ricerca legale. I professionisti del settore legale spesso trascorrono innumerevoli ore a ricercare giurisprudenza, statuti e regolamenti per sostenere le proprie argomentazioni. L’intelligenza artificiale generativa può aiutare in questo processo analizzando rapidamente grandi quantità di dati provenienti da database e risorse legali per trovare informazioni rilevanti relative a un caso o a un cliente.

Analisi predittiva

L’AI generativa può anche aiutare nell’analisi predittiva, un aspetto sempre più importante della pratica legale. L’analisi predittiva prevede l’analisi di grandi quantità di dati per identificare potenziali rischi e opportunità associati a casi o clienti prima che si verifichino. L’intelligenza artificiale generativa può aiutare i professionisti del settore legale a trovare modelli che suggeriscono possibili esiti o strategie da prendere in considerazione quando consigliano i loro clienti.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è un’altra parte essenziale di qualsiasi pratica legale di successo. L’intelligenza artificiale generativa può aiutare ad automatizzare l’identificazione dei rischi sulla base dell’analisi delle fonti di dati disponibili, facilitando la gestione dei potenziali rischi associati a un caso o a un cliente.

Altre aree di applicazione

Oltre a queste aree, l’AI generativa ha numerose altre potenziali applicazioni in campo legale, tra cui l’analisi e la negoziazione dei contratti, la due diligence, la scoperta, la risoluzione delle controversie, il supporto al contenzioso e il supporto alla revisione contabile. Ognuna di queste applicazioni può aiutare i professionisti del settore legale a risparmiare tempo e denaro, rimanendo al passo con le ultime tendenze tecnologiche.

L’uso dell’AI generativa nella professione legale non è privo di sfide. È necessario affrontare le preoccupazioni relative alla privacy dei dati, alla sicurezza e alle implicazioni etiche. Inoltre, i professionisti legali devono adattarsi a queste nuove tecnologie, che richiedono nuove competenze e modi di pensare. Nonostante queste sfide, i vantaggi dell’IA generativa per la professione legale sono significativi e probabilmente continueranno a guidare l’adozione e l’innovazione nei prossimi anni.

AI legale: generazione di documenti

Creazione di contratti, memorie e documenti

Una delle principali applicazioni dell’Ai generativa in campo legale è l’automazione della generazione di documenti. I professionisti del settore legale dedicano una notevole quantità di tempo e di sforzi alla stesura di vari documenti, come contratti, memorie e atti processuali. L’intelligenza artificiale generativa può semplificare questo processo generando automaticamente questi documenti con il linguaggio legale, le clausole e le disposizioni necessarie.

L’AI generativa utilizza algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale e di apprendimento automatico per comprendere il contesto del documento richiesto e generare contenuti pertinenti in base agli input forniti. L’AI può essere addestrata su grandi serie di documenti legali, consentendole di apprendere la struttura, lo stile e la terminologia comunemente utilizzati in questi documenti.

Ad esempio, nella stesura di un contratto, l’intelligenza artificiale generativa può analizzare i dati forniti dall’utente, come i nomi delle parti, l’oggetto dell’accordo e i termini e le condizioni specifiche. Può quindi generare un contratto giuridicamente valido e adatto alle esigenze specifiche delle parti coinvolte. Allo stesso modo, quando si crea una memoria legale, l’AI può analizzare i fatti, le questioni e la giurisprudenza pertinente fornita dall’utente e generare un’argomentazione ben strutturata e persuasiva.

Garantire precisione e conformità

Uno degli aspetti critici della generazione di documenti legali è garantire l’accuratezza e la conformità alle leggi e alle normative vigenti. L’intelligenza artificiale generativa può aiutare a risolvere questi problemi verificando automaticamente la correttezza e l’aderenza dei contenuti generati agli standard legali.

Utilizzando algoritmi di apprendimento automatico, l’AI generativa può identificare potenziali errori, omissioni o incongruenze nei documenti generati. Ad esempio, può verificare se un contratto è conforme ai requisiti legali pertinenti, come le clausole obbligatorie, o se una memoria contiene tutti gli elementi necessari richiesti dalle norme di procedura civile.

Oltre a verificare il contenuto dei documenti, l’intelligenza artificiale generativa può anche contribuire a garantire la conformità ai requisiti di formattazione e citazione. Ad esempio, può applicare automaticamente il formato di citazione corretto per la giurisprudenza, gli statuti e i regolamenti, oltre a garantire che il documento segua le linee guida di formattazione richieste per titoli, paragrafi e numerazione.

Un altro vantaggio dell’AI generativa nel garantire l’accuratezza e la conformità è la capacità di aggiornare i documenti generati in risposta alle modifiche di leggi e regolamenti. Con l’evolversi delle leggi, l’AI generativa può essere riqualificata sui più recenti set di dati legali, consentendole di incorporare qualsiasi nuovo requisito nei documenti generati. Questo può aiutare i professionisti del settore legale a rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi legali e a ridurre al minimo il rischio di non conformità.

Tuttavia, è essenziale notare che l’AI generativa non è infallibile e può ancora richiedere la supervisione umana per garantire il massimo livello di accuratezza e conformità. I professionisti del settore legale devono esaminare attentamente i documenti generati e apportare le modifiche necessarie prima di affidarsi ad essi nella loro pratica.

Verifica dei fatti e ricerca legale

Revisione dei documenti legali

L’intelligenza artificiale generativa offre vantaggi significativi ai professionisti del settore legale sotto forma di controllo automatico dei fatti e ricerca legale. Questi sistemi di intelligenza artificiale possono esaminare in modo rapido ed efficiente i documenti legali esistenti per verificarne l’accuratezza, la completezza e la conformità alle leggi e alle normative vigenti. Possono identificare potenziali incongruenze, omissioni o errori, consentendo agli avvocati di garantire che il loro lavoro soddisfi i necessari standard di qualità.

Ad esempio, l’intelligenza artificiale generativa può verificare che in un contratto siano presenti tutte le clausole obbligatorie o che una memoria legale citi la giurisprudenza e gli statuti corretti. Automatizzando questo processo, i professionisti del settore legale possono risparmiare tempo e ridurre il rischio di errori che possono derivare dalla revisione manuale.

Strategie di ricerca efficienti

La ricerca legale è un aspetto fondamentale della professione legale, che spesso richiede tempo e sforzi significativi. L’intelligenza artificiale generativa può semplificare questo processo, aiutando a individuare le informazioni, i casi, gli statuti e le normative pertinenti a un caso specifico o a un cliente. Questi sistemi di AI sono in grado di analizzare grandi quantità di dati provenienti da varie risorse e database legali, riducendo in modo significativo il tempo dedicato alle attività di ricerca.

L’intelligenza artificiale generativa può anche aiutare i professionisti del diritto a sviluppare strategie di ricerca più efficienti. Analizzando i dati forniti dall’utente, come la questione legale o i fatti del caso, l’AI può generare un elenco di fonti legali rilevanti da esaminare. Ciò può aiutare gli avvocati a stabilire un ordine di priorità nelle ricerche e a concentrarsi sulle risorse più importanti e pertinenti, per ottenere una consulenza legale più efficace e ben informata.

Sfruttare le banche dati legali

La potenza dell’AI generativa nella ricerca legale risiede nella sua capacità di sfruttare l’enorme quantità di informazioni disponibili nei database e nelle risorse giuridiche. Grazie ai progressi nell’apprendimento automatico e nell’elaborazione del linguaggio naturale, i sistemi di AI sono in grado di elaborare e analizzare documenti legali complessi, giurisprudenza, statuti, regolamenti e altre risorse giuridiche con notevole velocità e precisione.

L’AI generativa può essere integrata con i database legali esistenti, consentendole di accedere e analizzare le informazioni legali più aggiornate. Ciò garantisce che i risultati della ricerca generata dall’AI siano aggiornati e accurati, fornendo ai professionisti del diritto una solida base per le loro consulenze e argomentazioni legali.

Inoltre, l’AI generativa può aiutare i professionisti del settore legale a scoprire connessioni e schemi nascosti all’interno dei dati, che potrebbero non essere immediatamente evidenti attraverso la ricerca manuale. Ad esempio, l’intelligenza artificiale può identificare le tendenze della giurisprudenza, evidenziando come i tribunali hanno interpretato specifici statuti o regolamenti in varie circostanze. Ciò può fornire preziose indicazioni che possono informare la strategia legale di un avvocato e aiutarlo a costruire casi più solidi per i suoi clienti.

È importante notare, tuttavia, che sebbene l’AI generativa possa migliorare significativamente la ricerca legale e il fact-checking, non dovrebbe sostituire il pensiero critico e il giudizio dei professionisti legali. Gli avvocati devono comunque esercitare la propria competenza e discrezione nell’interpretare i risultati della ricerca generata dall’AI e nell’applicarli ai loro casi specifici.

AI legale: analisi predittiva e gestione del rischio

Identificazione di potenziali rischi e opportunità

L’analisi predittiva e la gestione del rischio stanno diventando sempre più importanti in ambito legale, in quanto consentono ai professionisti del settore di identificare potenziali rischi e opportunità associati a casi o clienti prima che si concretizzino. L’intelligenza artificiale generativa può svolgere un ruolo fondamentale in questo processo, analizzando grandi quantità di dati e scoprendo modelli che possono indicare possibili esiti, strategie o questioni legali che gli avvocati dovrebbero prendere in considerazione quando consigliano i loro clienti.

Utilizzando l’intelligenza artificiale generativa per l’analisi predittiva, i professionisti del settore legale possono affrontare in modo proattivo i potenziali problemi, mitigare i rischi e sfruttare le opportunità, con conseguente miglioramento del processo decisionale e dei risultati per i clienti. Questi approfondimenti basati sull’AI possono anche aiutare gli avvocati a sviluppare strategie di negoziazione più efficaci, a identificare i punti di forza e di debolezza dei loro casi e ad anticipare le argomentazioni o le posizioni della controparte.

Tecniche di analisi dei dati per i casi legali

L’AI generativa impiega tecniche avanzate di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale per analizzare varie fonti di dati rilevanti per i casi legali, come atti giudiziari, giurisprudenza, statuti, regolamenti e altri documenti legali. In questo modo, può rivelare modelli e tendenze che potrebbero non essere immediatamente evidenti attraverso l’analisi manuale.

Ad esempio, l’AI generativa può identificare le correlazioni tra determinate argomentazioni legali e i risultati positivi delle cause o individuare le tendenze emergenti nelle decisioni giudiziarie che possono influenzare le controversie future. Queste intuizioni basate sui dati possono rivelarsi preziose per gli avvocati, in quanto possono informare le strategie legali e aiutarli a prepararsi meglio per le potenziali sfide e opportunità nei loro casi.

È importante notare che, sebbene l’AI generativa possa fornire preziose intuizioni attraverso l’analisi dei dati, i professionisti legali devono esercitare cautela e discrezione nell’interpretare e applicare queste intuizioni ai loro casi specifici. Il contesto e le circostanze uniche di ciascun caso devono sempre essere presi in considerazione e gli avvocati devono continuare ad affidarsi alla loro esperienza e al loro giudizio nel formulare le loro strategie legali.

Implementare le strategie di gestione del rischio

L’intelligenza artificiale generativa può anche supportare i professionisti legali nell’implementazione di strategie di gestione del rischio, identificando automaticamente le aree di rischio associate a un caso o a un cliente sulla base dell’analisi delle fonti di dati disponibili. Queste informazioni possono aiutare gli avvocati a stabilire le priorità delle loro risorse e a concentrarsi sui problemi più urgenti, portando in ultima analisi a una gestione del rischio più efficiente ed efficace.

Ad esempio, l’intelligenza artificiale generativa può essere utilizzata per analizzare i contratti alla ricerca di potenziali problemi di conformità, come la violazione di leggi o regolamenti applicabili, o per valutare il rischio di controversie derivanti da clausole contrattuali ambigue o mal formulate. Allo stesso modo, l’AI può aiutare gli avvocati a valutare i rischi finanziari, operativi o di reputazione associati a una transazione o a un rapporto commerciale proposto.

Fornendo una valutazione completa e basata sui dati dei rischi potenziali, l’AI generativa consente ai professionisti legali di prendere decisioni più informate su come allocare le proprie risorse e sviluppare strategie di mitigazione del rischio adeguate. Questo, a sua volta, può portare a migliori risultati per i clienti e a una pratica legale di maggior successo.

Conclusioni

L’AI generativa è pronta a rivoluzionare la professione legale automatizzando un’ampia gamma di attività, snellendo i processi e fornendo nuove intuizioni e capacità che un tempo si pensava fossero di dominio esclusivo degli avvocati umani. Sfruttando l’apprendimento automatico, l’elaborazione del linguaggio naturale e altre tecnologie avanzate, l’AI generativa ha il potenziale per trasformare il modo in cui gli avvocati lavorano, migliorando l’efficienza, riducendo i costi e consentendo ai professionisti legali di concentrarsi su attività più strategiche e a valore aggiunto.

Questi casi d’uso dimostrano il potenziale di trasformazione dell’AI generativa nel rimodellare il panorama legale e nel mettere gli avvocati in condizione di servire meglio i loro clienti e di adattarsi alle mutevoli esigenze della professione.

Con la continua evoluzione e maturazione dell’AI generativa, i professionisti legali dovranno adattarsi alle nuove tecnologie e alle sfide che accompagnano questo cambiamento di paradigma. Ciò comporta l’acquisizione delle competenze e delle conoscenze tecniche necessarie per sfruttare efficacemente gli strumenti di AI generativa, nonché l’adozione di una mentalità che valorizzi l’innovazione, la collaborazione e l’apprendimento continuo.

Inoltre, man mano che l’AI generativa si integra sempre più nella pratica legale, gli avvocati dovranno prestare attenzione alle implicazioni etiche e normative dell’utilizzo di queste tecnologie avanzate. Ciò potrebbe comportare la necessità di affrontare questioni relative alla privacy dei dati, alla parzialità degli algoritmi e alla potenziale responsabilità associata al processo decisionale guidato dall’AI. I professionisti legali devono rimanere vigili e proattivi nell’affrontare questi problemi per garantire che l’uso dell’AI generativa rimanga coerente con i principi di giustizia, equità e professionalità che sono alla base della professione legale.

WHITEPAPER I dati sono davvero il nuovo petrolio? Se si, ecco come sfruttarli al meglio! Una guida per te