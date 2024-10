Christian Klein (SAP) avverte l’UE: l’eccesso di regolamentazione dell’AI danneggia le nostre aziende

Christian Klein, CEO di SAP, la più grande azienda di software europea, mette in guardia contro ulteriori restrizioni sui modelli di AI. Klein ha avvertito i politici dell’UE contro l’eccessiva regolamentazione dell’intelligenza artificiale, che potrebbe ampliare ulteriormente il già ampio divario con gli Stati Uniti in questo settore trasformativo ma ancora nascente.

Christian Klein

“Sono totalmente contrario alla regolamentazione della tecnologia; danneggerebbe molto la competitività dell’Europa, se potessi testare meglio i miei modelli di AI qui,” ha dichiarato Klein al Financial Times durante una visita alla Silicon Valley. “Se regoliamo eccessivamente l’uso dei dati per sviluppare nuove AI in Europa, – negli Stati Uniti è ancora permesso – allora siamo in netto svantaggio.”

Meta e Apple hanno rinunciato a lanciare alcuni prodotti di AI in Europa

L’intervento del capo di SAP arriva in un momento in cui il settore del software aziendale sta subendo grandi cambiamenti. Rivali come Salesforce e Oracle stanno correndo per integrare l’AI generativa nei loro servizi tramite chatbot o agenti che possono comprendere e agire su query e comandi in linguaggio naturale.

Tuttavia, le aziende tecnologiche sono contrariate dalle restrizioni imposte dal nuovo AI Act dell’UE, che mira a regolamentare i modelli di linguaggio più potenti, e dal Digital Markets Act e dalle norme sulla protezione dei dati, che limitano quali dati possono essere utilizzati per addestrare i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM). Meta e Apple hanno rinunciato a lanciare alcuni prodotti di AI in Europa a causa di queste restrizioni.

Il veto del governatore della California al disegno di legge per regolamentare i modelli di AI

Intanto, lo scorso 29 settembre il governatore della California, Gavin Newsom, ha posto il veto su un controverso disegno di legge progettato per regolamentare i modelli di AI più potenti costruiti nello stato, sotto forte pressione da parte dei gruppi tecnologici.

“Sono molto vicino a tutte le discussioni in Europa e, come maggiore azienda di software, abbiamo una certa voce in capitolo,” ha detto Klein. “Penso che la discussione giusta stia avvenendo in Europa in questo momento: come possiamo regolare l’impatto sulle imprese, sugli utenti finali? Non regoliamo la tecnologia. Regoliamo il risultato.”

Cosa sta facendo SAP per l’AI in Europa

La società tedesca sta investendo 2 miliardi di euro all’anno in AI, una frazione dei 100 miliardi di dollari che i giganti della tecnologia hanno speso finora quest’anno. Tuttavia, Klein ha detto che SAP non sta cercando di competere con gli hyperscaler statunitensi e non ha bisogno di vasti data center o di ricerca sui modelli di AI di frontiera.

“Mentre altri stanno scrutando l’intero Internet con i loro modelli di linguaggio di grandi dimensioni, chiedi loro alcuni fatti sulla tua azienda sui dati aziendali, i risultati non saranno così buoni,” ha detto. Il suo budget modesto viene utilizzato per sviluppare il chatbot Joule, che Klein ha detto può svolgere una varietà di compiti, dalla scrittura di codice all’agire come consulente interno per identificare inefficienze nella catena di approvvigionamento e nei processi aziendali e suggerire miglioramenti.

Cosa sta facendo SAP nel mondo

SAP vuole anche attrarre più talenti ingegneristici statunitensi aprendo laboratori vicino a università come UCLA, Berkeley e Stanford. Ha anche investito direttamente in start-up di AI generativa come Anthropic e Cohere.

Il pivot verso l’AI è l’ultima reinvenzione della società, attiva da 51 anni. Negli ultimi dieci anni si è riposizionata da un servizio basato su mainframe e licenze per utente a uno che vende abbonamenti ai suoi app cloud interconnessi per la gestione di tutto, dalla contabilità alle catene di approvvigionamento e alle risorse umane.

Solo circa un terzo dei suoi 400mila clienti è passato al cloud finora, ma Klein ha detto che c’è una lunga lista d’attesa e coloro che lo fanno spendono di più con SAP e hanno un tasso di ricavi ricorrenti dell’80%. A luglio, SAP ha riportato un aumento del 10% dei ricavi del secondo trimestre a 8,29 miliardi di euro, trainato principalmente dalle vendite cloud aumentate.

Sotto la guida di Klein il prezzo delle azioni di SAP è raddoppiato

Durante il mandato di cinque anni di Klein come co-CEO e poi come unico CEO, il prezzo delle azioni di SAP è quasi raddoppiato raggiungendo un massimo storico. La sua capitalizzazione di mercato di 242,4 miliardi di euro la rende la quarta azienda quotata più grande d’Europa e più grande di Salesforce, ma è ancora dietro al suo rivale statunitense di lunga data Oracle, che è quasi il doppio delle sue dimensioni.

A gennaio, Klein ha annunciato che 8mila dei suoi 110mila dipendenti sarebbero stati coinvolti in un programma di ristrutturazione focalizzato sull’AI, aumentando la cifra a 10mila a luglio. Solo il 15% di coloro che hanno risposto al sondaggio ha detto che la ristrutturazione aveva migliorato le loro condizioni di lavoro.

“Se non scommettessimo sull’AI e non la applicassimo internamente, SAP non sarebbe più competitiva”, ha dichiarato Klein.