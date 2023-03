Alessio Pecoraro Head of Marketing & Communication SCnet

L’hype del momento è l’utilizzo di ChatGPT come strumento utile per fare, anche, lead generation nel marketing. Un lead, se non ne avete mai sentito parlare, è un individuo che ha mostrato interesse verso un prodotto o un servizio di un’azienda o un brand visitando il sito internet, scaricando contenuti, interagendo con i canali social, telefonando per maggiori informazioni, iscrivendosi alla newsletter, inviando un’e-mail e così via.

ChatGPT al servizio del marketing

L’utilizzo del digitale continua a crescere: il mercato digitale in Italia è cresciuto del 2,1% nel 2022 attestandosi a 77 miliardi, nonostante le difficili condizioni di contesto. Quindi, le aziende per stare al passo e riuscire a sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, devono stare all’avanguardia.

WHITEPAPER Perchè dovresti sfruttare il CRM per un marketing basato sull'esperienza CRM Inbound

Oltre a essere uno strumento utilissimo nel content marketing ChatGPT – che sta per “Chat Generative Pre-training Transformer” – il potente modello di intelligenza artificiale in grado di comprendere e generare il linguaggio umano rilasciato da OpenAI può essere messo al servizio degli uffici marketing per la generazione di lead.

Alla base del significato di lead generation c’è, infatti, un piano molto semplice: è necessario dare qualcosa di utile alla persona da cui si desidera ottenere un contatto o un’azione.

Un articolo del blogger statunitense, di origine indiana, Sunil Kumar, ha aperto il dibattito tra gli addetti ai lavori sull’utilizzo dell’AI per generare lead al servizio del marketing. Secondo Judy Schramm, CEO dell’agenzia di comunicazione ProResource – specializzata in social media – ChatGPT può essere uno strumento utile anche per aumentare le vendite, ma si tratta di una tecnologia ancora acerba per ritenerla affidabile.

L’obiettivo di ogni azienda è trasformare il marketing in vendite, il numero di vendite di un prodotto o di un servizio è una delle unità di misura per valutare il lavoro di un marketer, e una delle chiavi per aumentare le vendite è offrire consigli pertinenti e personalizzati ai clienti (acquisiti o potenziali).

ChatGPT, e più in generale gli strumenti di intelligenza artificiale, non sono bacchette magiche. La verità è che è inutile fare affidamento sugli strumenti di AI senza essere in possesso di una solida base di conoscenze della propria audience. Quindi il primo punto è che senza un ufficio marketing ben strutturato ChatGPT perde, gran parte, della sua utilità.

In cosa ChatGPT può essere di aiuto per la lead generation nel marketing?

E-mail marketing

L’email marketing è ancora uno strumento potente per aumentare le vendite, ma è importante assicurarsi che le tue campagne siano mirate e personalizzate. Con ChatGPT, puoi segmentare la tua mailing list e creare righe dell’oggetto e contenuti personalizzati per ciascun gruppo.

Coinvolgere sui social media

I social media sono una piattaforma cruciale per promuovere il tuo business online, ma è facile perdersi nel rumore. Con ChatGPT, puoi creare post e annunci accattivanti che si distingueranno dal tuo pubblico di destinazione.

Descrizioni dei prodotti e sito Web

Avere descrizioni dei prodotti chiare e convincenti e un sito Web con sezioni dettagliate è essenziale per convertire le vendite. ChatGPT può aiutarti a scrivere testi che comunichino efficacemente il valore e i vantaggi dei tuoi prodotti ai potenziali clienti.

Servizio clienti

Fornire un eccellente servizio clienti è fondamentale per fidelizzare i clienti e guidare il business capace di durare nel tempo. Integrando ChatGPT nella chatbot di un sito di e-commerce o nell’area servizio clienti del sito web sarà possibile fornire risposte personalizzate e utili alle richieste e alle preoccupazioni dei clienti in tempo reale.

Se l’ufficio marketing aziendale è pronto a sfruttare tutta la potenza di ChatGPT per metterla a disposizione del business (per farlo crescere e aumentare quindi le vendite) ecco alcuni passaggi utili:

registra un account ChatGPT, utilizzando semplicemente un indirizzo e-mail attivo e valido, e familiarizza con lo strumento;

sperimenta con ChatGPT la creazione di consigli personalizzati sui prodotti, campagne e-mail mirate e post coinvolgenti sui social media;

usa ChatGPT per scrivere descrizioni dei prodotti efficaci e testi per il sito web che aiuteranno a comunicare il valore dei prodotti ai potenziali clienti.

In cosa ChatGPT può davvero fare la differenza per la lead generation nel marketing? Gli addetti ai lavori sanno che può essere complesso trovare sempre idee nuove e creative per le parole chiave in grado di aumentare la SEO -acronimo inglese di Search engine optimization – cioè tutte quelle strategie e azioni pratiche volte ad aumentare la visibilità di un sito internet migliorandone la posizione nelle classifiche dei motori di ricerca, nei risultati puri o organici, cioè non a pagamento.

Se Google Trends è un ottimo punto di partenza, ChatGPT è un alleato per fare brainstorming su alcune parole chiave che difficilmente verrebbero in mente.

Ma ChatGPT, lo ripeto, non è una soluzione magica: è solo uno strumento, utilissimo per il content marketing, l’approccio di marketing strategico basato sulla creazione e distribuzione di contenuti di valore, poiché è in grado di generare contenuti in modo rapido ed efficiente e può aiutare a risparmiare tempo e denaro rispetto alla creazione manuale di contenuti. Da solo e senza una strategia precisa però ChatGPT non è in grado di generare alcun lead. Per massimizzare veramente il suo potenziale, dovrà essere usato in combinazione con altre strategie e tattiche di marketing dalle più tradizionali a quelle digital.

Combinando la potenza di ChatGPT con queste altre tattiche, allora le aziende saranno certamente sulla buona strada per costruire un business di successo.

Infine, una nota di cronaca: il titolo di questo articolo è stato generato con ChatGPT.