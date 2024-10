AI nelle aziende: i CFO hanno un ruolo fondamentale

L’intelligenza artificiale sta apportando una grande innovazione per quanto riguarda produttività ed efficienza, ma non tutte le organizzazioni sono già al passo con questa evoluzione e in un certo senso questo è comprensibile: i team AFC (amministrazione, finanza e controllo) operano in ambienti normativi complessi e spesso si affidano a sistemi legacy difficili da migliorare con funzionalità AI.

Per implementare questa tecnologia in azienda serve tempo e organizzazione, con una strategia e una leadership dedicate. Sebbene CIO e CTO possano sembrare le figure perfette in questo contesto di transizione, non possiamo trascurare il ruolo cruciale potenzialmente svolto dal CFO, Chief Financial Officier.

Il potenziale dell’AI per i team del finance

Il potenziale che l’intelligenza artificiale offre ai team aziendali del finance rimane significativo. Questa ondata di trasformazione è spinta dall’integrazione di tecnologie avanzate, tra cui algoritmi di machine learning, di data analytics e modellazione predittiva. Questi progressi possono aiutare ad automatizzare attività essenziali ma finora manuali e laboriose, come la produzione di report o fatture.

Ma, cosa ancora più impressionante, hanno il potenziale per migliorare il lavoro dei team AFC, grazie ad esempio alla disponibilità di insight sofisticati che supportano il rilevamento e la prevenzione delle frodi o la previsione dei trend finanziari come il flusso di cassa e le entrate, per fare una pianificazione strategica.

AI in azienda: l’importanza del CFO

In ambito finance, il CFO svolge un ruolo fondamentale nell’adozione dell’intelligenza artificiale agendo sia come leader strategico sia come sostenitore dell’innovazione. La profonda comprensione che il CFO ha dell’operatività amministrativa e finanziaria, unita a competenza tecnica e visione strategica, può aiutare a garantire che l’intelligenza artificiale sia implementata in linea con gli obiettivi aziendali e gli standard di conformità e di risk management.

La chiara leadership del CFO è fondamentale per definire una strategia di integrazione dell’AI. È in una posizione ideale per portare avanti il processo investendo nella tecnologia giusta, migliorando le competenze dei dipendenti e promuovendo una cultura di apprendimento e innovazione continua.

AI in azienda: il valore della formazione e del miglioramento continuo

È importante assicurarsi che i dipendenti abbiano le necessarie competenze per utilizzare e innovare con successo il business grazie all’intelligenza artificiale, le cui funzionalità a migliorare. Per esempio, l’AI può fungere da potente moltiplicatore di competenze per i professionisti del mondo finance. I CFO possono sfruttare questo potenziale definendo validi programmi per per la formazione e lo sviluppo di skill specialistiche del loro team e dell’organizzazione tutta.

Ciò significa investire in risorse per migliorare le competenze e fornire opportunità di apprendimento continuo per tenere le persone aggiornate sull’evoluzione delle funzionalità di intelligenza artificiale.

Inoltre, i CFO dovrebbero gestire l’integrazione dell’AI all’interno delle proprie organizzazioni, identificando le aree critiche per intervenire con il maggior valore aggiunto, per esempio, automatizzando le attività di routine, ottimizzando l’analisi dei dati e semplificando i processi decisionali. Allineare l’adozione e l’implementazione dell’intelligenza artificiale con gli obiettivi strategici aziendali consente lo sviluppo di una roadmap coerente.

CFO, promuovere la collaborazione tra dipartimenti

Oltre a migliorare i dipartimenti finance, i CFO possono ottenere notevoli vantaggi dall’adozione dell’intelligenza artificiale anche per gli altri dipartimenti e si trovano nella posizione giusta per assumere un ruolo proattivo nel gestire questa evoluzione a livello organizzativo. Lavorando a stretto contatto con gli altri responsabili di dipartimento manager interni, i CFO possono aiutare a creare una cultura collaborativa e di condivisione dei dati che massimizzi i vantaggi dell’intelligenza artificiale.

Ad esempio, condividendo informazioni finanziarie di valore con marketing e vendite, i CFO possono aiutare a sviluppare strategie più efficaci e a migliorare le performance aziendali complessive. Allineare obiettivi e dati aziendali a livello generale permette un approccio più completo all’adozione dell’intelligenza artificiale, migliorando così la collaborazione e promuovendo allo stesso tempo una cultura innovativa.

In questo modo i dipartimenti finance possono sfruttare i vantaggi dell’intelligenza artificiale per innovare le proprie soluzioni. Fortunatamente, per sfruttare il potenziale dell’AI non serve che i CFO si impegnino personalmente a supervisionare lo sviluppo di soluzioni di AI all’interno dell’azienda, al contrario possono focalizzarsi sul garantire che le loro organizzazioni traggano vantaggi di produttività grazie a soluzioni AI già pronte e disponibili sul mercato.

Conclusioni

A livello aziendale, il ruolo dei CFO non può essere trascurato nel percorso di adozione dell’AI. I CFO sono in una posizione ideale per guidare la propria organizzazione verso l’adozione di queste potenti tecnologie, e per garantire che tutti i dipendenti possano trarne beneficio in termini di produttività ed efficienza.

Con la rapida diffusione dell’intelligenza artificiale è e sarà sempre più importante che i leader all’interno delle aziende stiano al passo con l’evoluzione tecnologica e applicativa per garantire che le loro aziende restino competitive.