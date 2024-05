AI Act: ecco come navigare il testo definitivo con strumenti gratuiti

La Newsletter #52 dell’EU AI Act, un breve bollettino quindicinale del Future of Life Institute, fornisce aggiornamenti e analisi sulla proposta di legge europea sull’intelligenza artificiale.

Processo legislativo: il Patto AI è partito

Il Patto AI, un’iniziativa della Commissione Europea, sollecita le organizzazioni a prepararsi per l’attuazione dell’AI Act. Mentre alcune disposizioni della legge entreranno in vigore poco dopo la sua adozione, altre si applicheranno dopo un periodo di transizione. Il Patto AI incoraggia una precoce conformità ai requisiti della legge.

Il Pilastro I si concentra sul coinvolgimento della comunità e sulla condivisione delle migliori pratiche. Workshop organizzati dall’Ufficio AI e sforzi collaborativi mirano a aiutare i partecipanti a comprendere le loro responsabilità e a prepararsi per l’attuazione.

Il Pilastro II permette alle aziende di assumere impegni volontari verso la trasparenza e di rispettare i requisiti ad alto rischio, con promesse che dettagliano azioni concrete e tempistiche. Alle organizzazioni sarà chiesto di riferire regolarmente sui loro impegni, che vengono pubblicati per aumentare la responsabilità e la fiducia nelle tecnologie AI. La Commissione supporta i partecipanti nel comprendere gli obiettivi dell’AI Act, adattando i processi e condividendo le conoscenze. Il Patto permette ai partecipanti ambiziosi di testare e condividere le loro soluzioni.

Analisi: i numerosi strumenti per l’AI Act in fase di sviluppo

L’AI Act Explorer, sviluppato dal Future of Life Institute, è stato aggiornato con il contenuto della versione ‘Corrigendum’ del Parlamento Europeo del 19 aprile 2024. Il contenuto della legge è improbabile che subisca ulteriori modifiche. Molti altri strumenti sono in fase di sviluppo da parte di una varietà di stakeholder.

CLaiRK sviluppato da Digital Policy Alert

Questo strumento è simile all’AI Act Explorer, ma ha alcune funzionalità aggiuntive, tra cui la Chat CLaiRK dove è possibile fare domande sulla legge. Ad esempio, potremmo chiedere “Cosa dice l’AI Act sull’intelligenza artificiale a scopo generale?” La risposta è informativa.

Un altro strumento degno di nota è il testo definitivo dell’AI Act con un indice interattivo per una facile navigazione. Questo è stato realizzato dalla Cattedra sulle Implicazioni Legali e Regolatorie dell’Intelligenza Artificiale presso MIAI Grenoble Alpes.

Infine, ci sono alcuni utili diagrammi di flusso che spiegano le sfumature di conformità legale dell’AI Act, tra cui uno di Burges Salmon e un altro dell’AppliedAI Institute.

Riflessioni sul mercato dei capitali e l’AI Act

Ioan Dragos TUDORACHE

Il giornalista di Science Business, David Matthews, ha intervistato Dragoș Tudorache, l’eurodeputato uscente responsabile dell’AI Act. Tudorache sottolinea la necessità di un’unione dei mercati dei capitali europei per favorire l’innovazione nell’AI. Sostiene che senza un accesso più facile al capitale, le aziende europee di AI continueranno a fare affidamento su partnership o vendite a giganti tecnologici statunitensi. Cita esempi come Mistral AI e DeepMind, che si sono alleate o sono state acquisite da aziende statunitensi a causa della mancanza di accesso alle risorse. Mentre alcuni suggeriscono finanziamenti pubblici per l’AI, Tudorache ritiene che i finanziamenti privati siano cruciali per la competitività del settore. Sottolinea l’importanza dell’AI Act, nonostante le preoccupazioni riguardanti l’onere burocratico, e suggerisce che gran parte dell’AI non è toccata da questa regolamentazione.

L’applicazione extraterritoriale potrebbe essere più ampia di quanto si pensi

Tim Hickman, Partner, e Thomas Harper, Associato presso White & Case LLP, hanno esplorato l’impatto dell’AI Act sulle attività di elaborazione dei dati delle organizzazioni con sede fuori dall’UE. Hickman e Harper affermano che la legge estende la sua portata oltre i confini dell’UE, influenzando le organizzazioni in tutto il mondo. La sua applicazione extraterritoriale significa che le entità non UE possono rientrare nel suo ambito se i loro output IA vengono utilizzati nell’UE, indipendentemente dall’intento e anche se il fornitore/implementatore non ha cercato di indirizzare le sue attività verso l’UE, secondo l’articolo 2(1)(c).

Ad esempio, un’azienda britannica che fornisce contenuti generati da AI a un cliente marocchino potrebbe essere soggetta all’AI Act se il contenuto viene successivamente utilizzato nell’UE. Anche se il fornitore adotta precauzioni, come divieti contrattuali, potrebbe comunque rientrare nell’ambito di applicazione se il suo cliente viola tali accordi. Questa portata espansiva pone sfide per le organizzazioni non UE nel valutare i loro obblighi di conformità alla legge, sottolineando la necessità di ulteriori chiarimenti.

Funzionerà l’AI Act?

Laura Caroli, Senior Policy Advisor presso European, ha scritto un editoriale per il sito web IAPP discutendo se la legge sarà efficace, considerando le lezioni apprese dalle precedenti iniziative legislative. Secondo Caroli, la legge trae spunto dalle leggi sulla sicurezza dei prodotti ma è in realtà una legislazione ibrida che mira a bilanciare la sicurezza tecnica con la protezione dei diritti fondamentali. I critici sostengono che la complessità dell’AI sfida una regolamentazione basata su semplici requisiti tecnici che funzionano per, diciamo, tostapane o lavatrici. La legge ha introdotto misure come la valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali per affrontare queste preoccupazioni. Rispetto a un giocattolo o un ascensore, la flessibilità è cruciale per l’AI in quanto non è un prodotto statico. Per questo motivo, la legge lascia spazio per aggiornare la maggior parte degli allegati, le soglie e altri criteri per i modelli di AI a scopo generale con rischio sistemico, e si basa su standard e linee guida.

Infine, Caroli sostiene che l’applicazione della legge è meno probabile che sia soggetta a problemi rispetto al GDPR, perché coinvolge le autorità nazionali di sorveglianza del mercato, che intervengono dove avviene l’infrazione, mentre il GDPR si rivolge al luogo in cui il fornitore è stabilito, creando importanti colli di bottiglia come l’Irlanda con le sue aziende tecnologiche non UE.

Opinioni sulle implicazioni della legge sulle imprese

La scrittrice freelance Andrada Fiscutean ha pubblicato una varietà di opinioni degli stakeholder sull’impatto della legge sulle imprese sul sito web CIO. Il Commissario Thierry Breton la vede come un trampolino di lancio per le startup dell’UE per guidare la corsa globale verso un’AI affidabile. Il co-relatore Tudorache sottolinea che la stragrande maggioranza dell’AI non sarebbe toccata, ma che è importante per coloro che sono interessati iniziare a prepararsi. L’avvocato per la privacy Tim Wybitul si aspetta che la legge abbia un impatto significativo, forse maggiore del GDPR. Danielle Jacobs, CEO di Beltug, discute le sfide e le azioni tra i CIO belgi e sottolinea che l’assenza di migliori pratiche consolidate complica i preparativi per la legge. Infine, gli esperti di politica dell’UE Rob van Kranenburg e Gaelle Le Gars dicono che future leggi sull’AI sono all’orizzonte, tra cui spicca la direttiva sulla responsabilità dell’AI.