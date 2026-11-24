L’introduzione delle tecnologie generative nei processi aziendali complessi si scontra con un errore metodologico sistematico: considerare l’innovazione una pura operazione di fornitura IT, confidando nell’iniziativa spontanea dei singoli collaboratori. In assenza di una strategia di accompagnamento, l’iniziale curiosità si tramuta rapidamente in disillusione operativa o in una delega passiva che livella la qualità del lavoro aziendale.

È in partenza la nuova edizione del Programma Executive in AI Business Transformation organizzato dalla Graduate School of Management del Politecnico di Milano. Se sei interessato puoi trovare tutte le informazioni sulla pagina ufficiale.

L’analisi dei dati e delle dinamiche organizzative osservate su scala internazionale da Digital Attitude, società del Gruppo Digital360 specializzata nel supportare le organizzazioni nell’armonizzare l’esperienza tra persone e tecnologia, per un grande gruppo assicurativo internazionale — attivo in Italia, Spagna, Grecia e Sud America, con circa 8mila licenze aziendali per strumenti di AI generativa — definisce le coordinate di un percorso di trasformazione sostenibile. Per trasformare l’intelligenza artificiale in un moltiplicatore di competitività è indispensabile coordinare quattro direttrici: la costruzione di una postura critica, una scansione temporale orientata all’esperienza d’uso, il monitoraggio di metriche comportamentali non superficiali e un’architettura tecnica capace di governare la proliferazione degli agenti.

La postura tecnologica e la lezione dell’Apollo 11

Il punto di partenza di qualsiasi percorso di adozione non è tecnologico, ma culturale. Oggi il mercato del lavoro è esposto a un fenomeno evidente: la qualità media degli output di base tende a salire grazie ai modelli linguistici, ma la varianza qualitativa e l’originalità si stanno appiattendo. Si assiste a una convergenza verso uno standard “mediamente buono”, visibile nell’omogeneità dei contenuti professionali, nei testi promozionali e nelle presentazioni aziendali. Quando l’utente non possiede una guida metodologica, tende ad accettare passivamente l’output della macchina, dismettendo il proprio ruolo critico.

Costruire un’adozione educata significa innanzitutto definire la postura che l’organizzazione e i collaboratori intendono mantenere nei confronti dell’AI. Così come il mondo aziendale ha dovuto sviluppare una postura rispetto alla cybersecurity, oggi occorre elaborare un assetto comportamentale verso i sistemi generativi.

Il parallelo storico più calzante risale all’allunaggio dell’Apollo 11. Durante la discesa verso la superficie lunare, il computer di guida del modulo LEM andò in sovraccarico computazionale a causa di un flusso imprevisto di dati generato dal radar, attivando gli allarmi di sistema 1201 e 1202. Di fronte alle spie accese, Neil Armstrong prese una decisione fondamentale: riconobbe che si trattava di un sovraccarico funzionale della macchina che non pregiudicava la traiettoria di volo, non si fece paralizzare dal segnale di errore, mantenne il comando manuale e portò a termine l’atterraggio.

Questo episodio racchiude l’essenza della postura tecnologica richiesta nell’era dell’AI: la missione del change management aziendale consiste nell’insegnare questo discernimento per comprendere ciò che l’AI può fare con eccellenza, per riconoscere ciò che non sa fare (evitando la pretesa irrealistica che risolva compiti per cui non è progettata) e mantenere il baricentro decisionale saldamente in mano umana.

La strategia a due tempi: abilitare il ROE prima di esigere il ROI

Uno dei motivi primari del fallimento dei programmi di adozione risiede nell’ossessione prematura per il ritorno economico immediato (ROI). Esigere fin dal day-one una quantificazione rigida del risparmio orario o legare l’investimento a tagli di costo genera una reazione di difesa diffusa: i collaboratori percepiscono la tecnologia come un meccanismo di controllo o una minaccia per il proprio posto di lavoro, rifugiandosi in un uso superficiale e non collaborativo.

La trasformazione deve essere pianificata secondo una strategia a due tempi, distinguendo nettamente la fase pilota dalla successiva fase di scalabilità:

Per abilitare il ROE, il primo passo operativo non consiste nello spiegare l’interfaccia, ma nell’ascoltare le frustrazioni della popolazione aziendale. Prima dell’attivazione delle licenze, un’indagine approfondita ha isolato i tre principali fattori di perdita di valore lavorativo:

Pressione documentale (50%): l’esigenza di redigere una quantità elevata di report, testi e presentazioni articolate a fronte di finestre temporali costantemente compresse.



l’esigenza di redigere una quantità elevata di report, testi e presentazioni articolate a fronte di finestre temporali costantemente compresse. Sovraccarico comunicativo (38%): l’incapacità di smaltire e metabolizzare il volume continuo di comunicazioni interne, e-mail e canali di chat.



l’incapacità di smaltire e metabolizzare il volume continuo di comunicazioni interne, e-mail e canali di chat. Dispersione nella ricerca (38%): il tempo disperso nel reperire informazioni e documentazione utile all’interno di archivi aziendali frammentati e disorganizzati.

Focalizzare il pilota sulla risoluzione di questi specifici blocchi operativi ha permesso di orientare l’attitudine delle persone. Per rilevare come cambiava la percezione dell’AI durante il percorso, il progetto ha utilizzato un radar emozionale: uno strumento di ascolto che raccoglie e confronta le emozioni associate all’adozione della tecnologia, distinguendo atteggiamenti positivi, come curiosità, fascino ed entusiasmo, da reazioni di scetticismo e confusione. Il confronto tra la prima e la seconda wave di rilevazione evidenzia un consolidamento delle emozioni positive (salite complessivamente dal 67% al 74%) e una riduzione dell’area dello scetticismo e della confusione (dal 21% al 17%). Superata la barriera della paura, la popolazione ha aperto le porte all’integrazione dello strumento nei propri flussi operativi.

Telemetria e realtà operativa: decostruire le metriche di vanità

Misurare l’adozione dell’AI generativa richiede il superamento delle metriche di facciata. L’indicatore più diffuso nelle presentazioni IT è il dato dei Monthly Active Users (MAU), che nel caso analizzato ha raggiunto una saturazione del 93% a maggio 2026, ampiamente al di sopra del benchmark industriale dell’80%. Tuttavia, il MAU è una metrica di vanità: è sufficiente che un utente apra l’applicativo una volta al mese per sbaglio o formuli una singola richiesta per essere considerato “attivo”.

La reale integrazione tecnologica emerge solo quando si analizzano i Weekly Active Users (WAU) — stabilizzatisi costantemente tra il 65% e il 76% (contro un benchmark del 55%) — e, soprattutto, quando si scompone l’utenza in cluster comportamentali basati sui volumi di interazione mensile.

La segmentazione comportamentale e la maturazione dei cluster

L’analisi condotta sul panel pilota di 1.463 utenti monitorati continuativamente ha permesso di mappare l’evoluzione delle abitudini operative su un arco di cinque mesi (gennaio-maggio 2026):

Il trend evidenzia un passaggio strutturale. Gli Inattivi e gli Sperimentatori sono crollati, mentre le fasce a maggior valore aggiunto (PRO ed Esperti) sono passate dal rappresentare il 28% a costituire il 53% della popolazione totale.

Questo consolidamento si riflette nei numeri aggregati: il volume totale dei prompt generati è più che raddoppiato, crescendo da 48.269 azioni mensili a gennaio a 112.011 azioni a maggio, con una media complessiva per persona salita da 43 a 82 prompt mensili (rispetto a un benchmark di base fissato a 31).

Il significato delle Assisted Hours e l’evoluzione degli use case

Per comprendere a fondo la reale penetrazione dell’AI generativa occorre monitorare le Assisted Hours: una metrica che non misura il tempo risparmiato, ma quantifica il tempo effettivo che un professionista trascorre lavorando fianco a fianco con il modello linguistico (tempo di ideazione del prompt, attesa della risposta ed elaborazione del risultato).

Nel percorso analizzato, le ore assistite totali sono triplicate, passando da 2.314 a 7.419 ore al mese, con una media pro capite salita da 2,7 a 5,8 ore mensili. Il dato più rilevante riguarda gli utenti PRO, che registrano una media di 15,2 ore assistite al mese. Significa che i collaboratori più avanzati lavorano a quattro mani con l’intelligenza artificiale per una quota di tempo equivalente a circa tre intere giornate lavorative mensili.

Parallelamente alle ore di utilizzo, è mutata radicalmente la natura qualitativa delle richieste:

Questo spostamento ridimensiona la narrazione superficiale che descrive gli assistenti di AI generativa come semplici strumenti per produrre riassunti o presentazioni standardizzate. Il vero valore di business emerge quando i dipendenti smettono di usare l’AI come un’alternativa a un motore di ricerca web e iniziano a impiegarla per interrogare, orchestrare e sintetizzare la complessità informativa che risiede nei documenti aziendali.

Infine, sul fronte dell’efficienza soggettiva, il 75% dei lavoratori dichiara un risparmio superiore a 30 minuti al giorno (con il 54% che si colloca tra i 30 e i 60 minuti). Questo dato, tuttavia, va letto considerando il tipico bias conservativo: gli utenti tendono a dichiarare risparmi orari contenuti per prudenza, nel timore che evidenziare un risparmio eccessivo possa indurre il management a ritenere ridondante o non necessaria la propria attività.

Architettura e governance degli agenti: la segregazione a tre livelli

L’aumento della maturità operativa degli utenti innesca inevitabilmente un punto di inflessione: dopo aver padroneggiato la chat individuale, le persone chiedono di automatizzare compiti ricorrenti tramite la creazione di agenti personalizzati.

Senza un’architettura di controllo centralizzata, questa transizione spalanca le porte al caos gestionale. L’abilitazione indiscriminata delle piattaforme per la creazione di agenti comporta il rischio che centinaia di dipendenti creino ambienti orfani, attivino autonomamente versioni di prova, colleghino connettori API a consumo che generano costi imprevisti o interconnettano dati confidenziali a servizi terzi non approvati, con possibili violazioni del GDPR e delle policy di sicurezza.

Per governare la proliferazione degli agenti senza soffocare la spinta innovativa, l’approccio vincente consiste nella segregazione strutturale degli ambienti operativi su tre livelli gerarchici:

Il ciclo di vita degli agenti deve seguire un percorso controllato:

Ideazione (Playground): gli utenti prototipano liberamente in un’area sandbox isolata, priva di rischi di esposizione dati o costi computazionali imprevisti.

Sviluppo (Ambiente Funzionale): se l’agente risolve un problema di reparto, viene trasferito nell’ambiente di direzione sotto la guida dell’AI Champion, che ne valida la pertinenza operativa e gestisce l’accesso alle cartelle di dipartimento.

Review e Pubblicazione: gli agenti destinati a una platea ampia vengono sottoposti alla verifica formale dell’IT e, se approvati, pubblicati in un catalogo aziendale centralizzato, che ne renda esplicita l’origine, ne garantisca la rintracciabilità e ne consenta il monitoraggio continuo.



Demand Management: canalizzare e scalare i casi d’uso dal Prompt Chain al Pro Code

Raccogliere e governare la domanda di automazione proveniente dalle linee di business richiede un meccanismo di demand management ingegnerizzato, capace di operare lungo due direttrici complementari:

Canale Pull (regolazione della domanda): le richieste di sviluppo non possono transitare attraverso messaggi informali. Il business owner compila un modulo descrivendo il processo target, la problematica operativa e le metriche attese. La richiesta viene vagliata tramite un primo screening di 15 minuti e indirizzata a una riunione di triage con gli esperti tecnologici per definire il perimetro applicativo. La decisione finale di sviluppo (Go / No-Go) si basa su una scorecard ponderata che valuta la fattibilità architetturale, i rischi di compliance normativa e il grado di replicabilità della soluzione.



le richieste di sviluppo non possono transitare attraverso messaggi informali. Il business owner compila un modulo descrivendo il processo target, la problematica operativa e le metriche attese. La richiesta viene vagliata tramite un primo screening di 15 minuti e indirizzata a una con gli esperti tecnologici per definire il perimetro applicativo. La decisione finale di sviluppo (Go / No-Go) si basa su una che valuta la fattibilità architetturale, i rischi di compliance normativa e il grado di replicabilità della soluzione. Canale Push (Intervento proattivo basato sui dati): il team centrale di change management analizza i pattern tracciati dalle dashboard di telemetria. Quando individua collaboratori o reparti che tentano di eseguire compiti articolati concatenando manualmente serie ripetitive di prompt fragili, interviene proponendo sessioni di co-design per tradurre quei tentativi in agenti solidi e automatizzati.



Lo spettro realizzativo: tassonomia a quattro livelli

Per ottimizzare gli investimenti ed evitare colli di bottiglia, le richieste approvate devono essere indirizzate verso il livello di sviluppo tecnologicamente ed economicamente commisurato al bisogno:

Questo modello a imbuto garantisce che il 70-80% delle esigenze ordinarie possa essere risolto rapidamente a livello di Prompt Chain o No Code senza assorbire tempo degli sviluppatori IT, concentrando il budget e le competenze specialistiche unicamente sui progetti Low Code e Pro Code capaci di generare un impatto determinante sul conto economico.

Il contesto geopolitico e la convergenza multi-LLM

Nel delineare la strategia tecnologica aziendale, emerge spesso il dibattito sulla scelta del modello linguistico più adatto. Per le organizzazioni complesse, tuttavia, la questione non si esaurisce nel confronto delle prestazioni dei singoli sistemi: riguarda anche la possibilità di adottare modelli differenti, integrarli nei processi esistenti e governarne l’utilizzo.

Focalizzarsi sulla competizione tra modelli individuali rischia di essere una prospettiva miope. Il panorama dell’AI è caratterizzato da una continua evoluzione tecnica, in cui i primati prestazionali possono cambiare nell’arco di pochi mesi. Una strategia sostenibile deve quindi privilegiare continuità operativa, sicurezza e interoperabilità, valutando architetture capaci di integrare modelli linguistici diversi senza perdere il controllo sugli accessi, sui flussi informativi e sulle regole di utilizzo.

La convergenza multi-LLM può ampliare le possibilità applicative, consentendo di scegliere capacità differenti in funzione dei compiti, dalla redazione documentale all’analisi di informazioni complesse. Introduce però anche nuove esigenze di governance, a partire dalla data residency: quando l’elaborazione coinvolge fornitori e infrastrutture differenti, le grandi organizzazioni devono valutare dove transitano e vengono trattati i dati, soprattutto in presenza di trasferimenti al di fuori dello Spazio economico europeo.

La scelta architetturale deve quindi bilanciare le opportunità tecnologiche con i vincoli contrattuali, normativi e di sicurezza.

L’adozione deve saper dialogare con questi vincoli di conformità, garantendo che l’espansione dell’AI avvenga sempre nel rispetto della sovranità del dato aziendale.

L’allineamento della leadership: la coerenza come presupposto di sistema

Tutti gli sforzi profusi nell’architettura degli ambienti, nei cruscotti di telemetria comportamentale e nei modelli di triage risultano vani se il vertice aziendale non dimostra coerenza strategica.

Nelle organizzazioni si riscontra con frequenza una pericolosa disconnessione: i vertici parlano di intelligenza artificiale perché spinti dalla pressione del mercato, ma omettono di chiarire la postura etica e valoriale che l’azienda intende mantenere. Se la leadership promuove l’AI con una narrazione incentrata sul benessere lavorativo e sul miglioramento della qualità professionale (ROE), ma poi valuta l’efficacia del programma imponendo una contrazione forzata dei tempi o chiedendo tagli lineari al personale (ROI di breve periodo), l’iniziativa si sgretola istantaneamente.

Il coinvolgimento degli Executive Committee non serve a insegnare ai dirigenti come formulare un prompt, ma a costruire una visione condivisa e allineata. L’organizzazione legge con estrema sensibilità i comportamenti del management: l’intelligenza artificiale diventa una competenza diffusa e sostenibile solo quando la leadership esprime un messaggio coerente e univoco tra dichiarazioni pubbliche, priorità di bilancio e gestione quotidiana delle persone.