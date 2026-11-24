L’introduzione delle tecnologie generative nei processi aziendali complessi si scontra con un errore metodologico sistematico: considerare l’innovazione una pura operazione di fornitura IT, confidando nell’iniziativa spontanea dei singoli collaboratori. In assenza di una strategia di accompagnamento, l’iniziale curiosità si tramuta rapidamente in disillusione operativa o in una delega passiva che livella la qualità del lavoro aziendale.
È in partenza la nuova edizione del Programma Executive in AI Business Transformation organizzato dalla Graduate School of Management del Politecnico di Milano. Se sei interessato puoi trovare tutte le informazioni sulla pagina ufficiale.
L’analisi dei dati e delle dinamiche organizzative osservate su scala internazionale da Digital Attitude, società del Gruppo Digital360 specializzata nel supportare le organizzazioni nell’armonizzare l’esperienza tra persone e tecnologia, per un grande gruppo assicurativo internazionale — attivo in Italia, Spagna, Grecia e Sud America, con circa 8mila licenze aziendali per strumenti di AI generativa — definisce le coordinate di un percorso di trasformazione sostenibile. Per trasformare l’intelligenza artificiale in un moltiplicatore di competitività è indispensabile coordinare quattro direttrici: la costruzione di una postura critica, una scansione temporale orientata all’esperienza d’uso, il monitoraggio di metriche comportamentali non superficiali e un’architettura tecnica capace di governare la proliferazione degli agenti.
Indice degli argomenti:
La postura tecnologica e la lezione dell’Apollo 11
Il punto di partenza di qualsiasi percorso di adozione non è tecnologico, ma culturale. Oggi il mercato del lavoro è esposto a un fenomeno evidente: la qualità media degli output di base tende a salire grazie ai modelli linguistici, ma la varianza qualitativa e l’originalità si stanno appiattendo. Si assiste a una convergenza verso uno standard “mediamente buono”, visibile nell’omogeneità dei contenuti professionali, nei testi promozionali e nelle presentazioni aziendali. Quando l’utente non possiede una guida metodologica, tende ad accettare passivamente l’output della macchina, dismettendo il proprio ruolo critico.
Costruire un’adozione educata significa innanzitutto definire la postura che l’organizzazione e i collaboratori intendono mantenere nei confronti dell’AI. Così come il mondo aziendale ha dovuto sviluppare una postura rispetto alla cybersecurity, oggi occorre elaborare un assetto comportamentale verso i sistemi generativi.
Il parallelo storico più calzante risale all’allunaggio dell’Apollo 11. Durante la discesa verso la superficie lunare, il computer di guida del modulo LEM andò in sovraccarico computazionale a causa di un flusso imprevisto di dati generato dal radar, attivando gli allarmi di sistema 1201 e 1202. Di fronte alle spie accese, Neil Armstrong prese una decisione fondamentale: riconobbe che si trattava di un sovraccarico funzionale della macchina che non pregiudicava la traiettoria di volo, non si fece paralizzare dal segnale di errore, mantenne il comando manuale e portò a termine l’atterraggio.
Questo episodio racchiude l’essenza della postura tecnologica richiesta nell’era dell’AI: la missione del change management aziendale consiste nell’insegnare questo discernimento per comprendere ciò che l’AI può fare con eccellenza, per riconoscere ciò che non sa fare (evitando la pretesa irrealistica che risolva compiti per cui non è progettata) e mantenere il baricentro decisionale saldamente in mano umana.
La strategia a due tempi: abilitare il ROE prima di esigere il ROI
Uno dei motivi primari del fallimento dei programmi di adozione risiede nell’ossessione prematura per il ritorno economico immediato (ROI). Esigere fin dal day-one una quantificazione rigida del risparmio orario o legare l’investimento a tagli di costo genera una reazione di difesa diffusa: i collaboratori percepiscono la tecnologia come un meccanismo di controllo o una minaccia per il proprio posto di lavoro, rifugiandosi in un uso superficiale e non collaborativo.
La trasformazione deve essere pianificata secondo una strategia a due tempi, distinguendo nettamente la fase pilota dalla successiva fase di scalabilità:
Per abilitare il ROE, il primo passo operativo non consiste nello spiegare l’interfaccia, ma nell’ascoltare le frustrazioni della popolazione aziendale. Prima dell’attivazione delle licenze, un’indagine approfondita ha isolato i tre principali fattori di perdita di valore lavorativo:
- Pressione documentale (50%): l’esigenza di redigere una quantità elevata di report, testi e presentazioni articolate a fronte di finestre temporali costantemente compresse.
- Sovraccarico comunicativo (38%): l’incapacità di smaltire e metabolizzare il volume continuo di comunicazioni interne, e-mail e canali di chat.
- Dispersione nella ricerca (38%): il tempo disperso nel reperire informazioni e documentazione utile all’interno di archivi aziendali frammentati e disorganizzati.
Focalizzare il pilota sulla risoluzione di questi specifici blocchi operativi ha permesso di orientare l’attitudine delle persone. Per rilevare come cambiava la percezione dell’AI durante il percorso, il progetto ha utilizzato un radar emozionale: uno strumento di ascolto che raccoglie e confronta le emozioni associate all’adozione della tecnologia, distinguendo atteggiamenti positivi, come curiosità, fascino ed entusiasmo, da reazioni di scetticismo e confusione. Il confronto tra la prima e la seconda wave di rilevazione evidenzia un consolidamento delle emozioni positive (salite complessivamente dal 67% al 74%) e una riduzione dell’area dello scetticismo e della confusione (dal 21% al 17%). Superata la barriera della paura, la popolazione ha aperto le porte all’integrazione dello strumento nei propri flussi operativi.
Telemetria e realtà operativa: decostruire le metriche di vanità
Misurare l’adozione dell’AI generativa richiede il superamento delle metriche di facciata. L’indicatore più diffuso nelle presentazioni IT è il dato dei Monthly Active Users (MAU), che nel caso analizzato ha raggiunto una saturazione del 93% a maggio 2026, ampiamente al di sopra del benchmark industriale dell’80%. Tuttavia, il MAU è una metrica di vanità: è sufficiente che un utente apra l’applicativo una volta al mese per sbaglio o formuli una singola richiesta per essere considerato “attivo”.
La reale integrazione tecnologica emerge solo quando si analizzano i Weekly Active Users (WAU) — stabilizzatisi costantemente tra il 65% e il 76% (contro un benchmark del 55%) — e, soprattutto, quando si scompone l’utenza in cluster comportamentali basati sui volumi di interazione mensile.
La segmentazione comportamentale e la maturazione dei cluster
L’analisi condotta sul panel pilota di 1.463 utenti monitorati continuativamente ha permesso di mappare l’evoluzione delle abitudini operative su un arco di cinque mesi (gennaio-maggio 2026):
Il trend evidenzia un passaggio strutturale. Gli Inattivi e gli Sperimentatori sono crollati, mentre le fasce a maggior valore aggiunto (PRO ed Esperti) sono passate dal rappresentare il 28% a costituire il 53% della popolazione totale.
Questo consolidamento si riflette nei numeri aggregati: il volume totale dei prompt generati è più che raddoppiato, crescendo da 48.269 azioni mensili a gennaio a 112.011 azioni a maggio, con una media complessiva per persona salita da 43 a 82 prompt mensili (rispetto a un benchmark di base fissato a 31).
Il significato delle Assisted Hours e l’evoluzione degli use case
Per comprendere a fondo la reale penetrazione dell’AI generativa occorre monitorare le Assisted Hours: una metrica che non misura il tempo risparmiato, ma quantifica il tempo effettivo che un professionista trascorre lavorando fianco a fianco con il modello linguistico (tempo di ideazione del prompt, attesa della risposta ed elaborazione del risultato).
Nel percorso analizzato, le ore assistite totali sono triplicate, passando da 2.314 a 7.419 ore al mese, con una media pro capite salita da 2,7 a 5,8 ore mensili. Il dato più rilevante riguarda gli utenti PRO, che registrano una media di 15,2 ore assistite al mese. Significa che i collaboratori più avanzati lavorano a quattro mani con l’intelligenza artificiale per una quota di tempo equivalente a circa tre intere giornate lavorative mensili.
Parallelamente alle ore di utilizzo, è mutata radicalmente la natura qualitativa delle richieste:
Questo spostamento ridimensiona la narrazione superficiale che descrive gli assistenti di AI generativa come semplici strumenti per produrre riassunti o presentazioni standardizzate. Il vero valore di business emerge quando i dipendenti smettono di usare l’AI come un’alternativa a un motore di ricerca web e iniziano a impiegarla per interrogare, orchestrare e sintetizzare la complessità informativa che risiede nei documenti aziendali.
Infine, sul fronte dell’efficienza soggettiva, il 75% dei lavoratori dichiara un risparmio superiore a 30 minuti al giorno (con il 54% che si colloca tra i 30 e i 60 minuti). Questo dato, tuttavia, va letto considerando il tipico bias conservativo: gli utenti tendono a dichiarare risparmi orari contenuti per prudenza, nel timore che evidenziare un risparmio eccessivo possa indurre il management a ritenere ridondante o non necessaria la propria attività.
Architettura e governance degli agenti: la segregazione a tre livelli
L’aumento della maturità operativa degli utenti innesca inevitabilmente un punto di inflessione: dopo aver padroneggiato la chat individuale, le persone chiedono di automatizzare compiti ricorrenti tramite la creazione di agenti personalizzati.
Senza un’architettura di controllo centralizzata, questa transizione spalanca le porte al caos gestionale. L’abilitazione indiscriminata delle piattaforme per la creazione di agenti comporta il rischio che centinaia di dipendenti creino ambienti orfani, attivino autonomamente versioni di prova, colleghino connettori API a consumo che generano costi imprevisti o interconnettano dati confidenziali a servizi terzi non approvati, con possibili violazioni del GDPR e delle policy di sicurezza.
Per governare la proliferazione degli agenti senza soffocare la spinta innovativa, l’approccio vincente consiste nella segregazione strutturale degli ambienti operativi su tre livelli gerarchici:
Il ciclo di vita degli agenti deve seguire un percorso controllato:
- Ideazione (Playground): gli utenti prototipano liberamente in un’area sandbox isolata, priva di rischi di esposizione dati o costi computazionali imprevisti.
- Sviluppo (Ambiente Funzionale): se l’agente risolve un problema di reparto, viene trasferito nell’ambiente di direzione sotto la guida dell’AI Champion, che ne valida la pertinenza operativa e gestisce l’accesso alle cartelle di dipartimento.
- Review e Pubblicazione: gli agenti destinati a una platea ampia vengono sottoposti alla verifica formale dell’IT e, se approvati, pubblicati in un catalogo aziendale centralizzato, che ne renda esplicita l’origine, ne garantisca la rintracciabilità e ne consenta il monitoraggio continuo.
Demand Management: canalizzare e scalare i casi d’uso dal Prompt Chain al Pro Code
Raccogliere e governare la domanda di automazione proveniente dalle linee di business richiede un meccanismo di demand management ingegnerizzato, capace di operare lungo due direttrici complementari:
- Canale Pull (regolazione della domanda): le richieste di sviluppo non possono transitare attraverso messaggi informali. Il business owner compila un modulo descrivendo il processo target, la problematica operativa e le metriche attese. La richiesta viene vagliata tramite un primo screening di 15 minuti e indirizzata a una riunione di triage con gli esperti tecnologici per definire il perimetro applicativo. La decisione finale di sviluppo (Go / No-Go) si basa su una scorecard ponderata che valuta la fattibilità architetturale, i rischi di compliance normativa e il grado di replicabilità della soluzione.
- Canale Push (Intervento proattivo basato sui dati): il team centrale di change management analizza i pattern tracciati dalle dashboard di telemetria. Quando individua collaboratori o reparti che tentano di eseguire compiti articolati concatenando manualmente serie ripetitive di prompt fragili, interviene proponendo sessioni di co-design per tradurre quei tentativi in agenti solidi e automatizzati.
Lo spettro realizzativo: tassonomia a quattro livelli
Per ottimizzare gli investimenti ed evitare colli di bottiglia, le richieste approvate devono essere indirizzate verso il livello di sviluppo tecnologicamente ed economicamente commisurato al bisogno:
Questo modello a imbuto garantisce che il 70-80% delle esigenze ordinarie possa essere risolto rapidamente a livello di Prompt Chain o No Code senza assorbire tempo degli sviluppatori IT, concentrando il budget e le competenze specialistiche unicamente sui progetti Low Code e Pro Code capaci di generare un impatto determinante sul conto economico.
Il contesto geopolitico e la convergenza multi-LLM
Nel delineare la strategia tecnologica aziendale, emerge spesso il dibattito sulla scelta del modello linguistico più adatto. Per le organizzazioni complesse, tuttavia, la questione non si esaurisce nel confronto delle prestazioni dei singoli sistemi: riguarda anche la possibilità di adottare modelli differenti, integrarli nei processi esistenti e governarne l’utilizzo.
Focalizzarsi sulla competizione tra modelli individuali rischia di essere una prospettiva miope. Il panorama dell’AI è caratterizzato da una continua evoluzione tecnica, in cui i primati prestazionali possono cambiare nell’arco di pochi mesi. Una strategia sostenibile deve quindi privilegiare continuità operativa, sicurezza e interoperabilità, valutando architetture capaci di integrare modelli linguistici diversi senza perdere il controllo sugli accessi, sui flussi informativi e sulle regole di utilizzo.
La convergenza multi-LLM può ampliare le possibilità applicative, consentendo di scegliere capacità differenti in funzione dei compiti, dalla redazione documentale all’analisi di informazioni complesse. Introduce però anche nuove esigenze di governance, a partire dalla data residency: quando l’elaborazione coinvolge fornitori e infrastrutture differenti, le grandi organizzazioni devono valutare dove transitano e vengono trattati i dati, soprattutto in presenza di trasferimenti al di fuori dello Spazio economico europeo.
La scelta architetturale deve quindi bilanciare le opportunità tecnologiche con i vincoli contrattuali, normativi e di sicurezza.
L’adozione deve saper dialogare con questi vincoli di conformità, garantendo che l’espansione dell’AI avvenga sempre nel rispetto della sovranità del dato aziendale.
L’allineamento della leadership: la coerenza come presupposto di sistema
Tutti gli sforzi profusi nell’architettura degli ambienti, nei cruscotti di telemetria comportamentale e nei modelli di triage risultano vani se il vertice aziendale non dimostra coerenza strategica.
Nelle organizzazioni si riscontra con frequenza una pericolosa disconnessione: i vertici parlano di intelligenza artificiale perché spinti dalla pressione del mercato, ma omettono di chiarire la postura etica e valoriale che l’azienda intende mantenere. Se la leadership promuove l’AI con una narrazione incentrata sul benessere lavorativo e sul miglioramento della qualità professionale (ROE), ma poi valuta l’efficacia del programma imponendo una contrazione forzata dei tempi o chiedendo tagli lineari al personale (ROI di breve periodo), l’iniziativa si sgretola istantaneamente.
Il coinvolgimento degli Executive Committee non serve a insegnare ai dirigenti come formulare un prompt, ma a costruire una visione condivisa e allineata. L’organizzazione legge con estrema sensibilità i comportamenti del management: l’intelligenza artificiale diventa una competenza diffusa e sostenibile solo quando la leadership esprime un messaggio coerente e univoco tra dichiarazioni pubbliche, priorità di bilancio e gestione quotidiana delle persone.
FAQ: Intelligenza Artificiale
Quali sono i tipi di intelligenza artificiale?
L’intelligenza artificiale si può classificare in due grandi filoni: l’AI debole e l’AI forte. L’AI debole identifica sistemi tecnologici in grado di simulare alcune funzionalità cognitive dell’uomo senza però raggiungere le reali capacità intellettuali tipiche dell’uomo (programmi matematici di problem-solving per la risoluzione dei problemi o per consentire alle macchine di prendere decisioni). L’AI forte invece si riferisce a “sistemi sapienti” che possono sviluppare una propria intelligenza senza emulare processi di pensiero o capacità cognitive simili all’uomo ma sviluppandone una propria in modo autonomo. Questa distinzione sta alla base della differenza tra Machine learning e Deep learning, due ambiti di studio che rientrano nella più ampia disciplina dell’intelligenza artificiale.
Cos’è l’AGI o Intelligenza Artificiale Generale?
L’AGI (Intelligenza Artificiale Generale), definita anche come AI forte, è un tipo di intelligenza artificiale che si sviluppa in maniera molto ampia, per creare hardware o software in grado di emulare il ragionamento umano. Si differenzia dalle applicazioni di AI tradizionale proprio perché mira a riprodurre abilità cognitive generali, come il ragionamento, la pianificazione, l’adattamento a scenari complessi e la comprensione del linguaggio naturale in maniera dinamica. Non esiste ancora una definizione universalmente accettata, ma in termini ampi può essere descritta come “la capacità di un sistema intelligente di comprendere o apprendere qualsiasi compito intellettuale che un essere umano è in grado di svolgere”. Il raggiungimento di risultati concreti in campo AGI è ancora una chimera alquanto lontana, ma molti ricercatori sono propensi a ritenere che i sistemi AGI probabilmente raggiungeranno l’abilità umana complessiva intorno alla metà del 21° secolo.
Come funziona il Machine Learning?
Il Machine Learning è caratterizzato da sistemi che servono ad “allenare” il software in modo che correggendo gli errori possa apprendere a svolgere autonomamente un compito/attività. Ad esempio, un braccio meccanico supportato dall’AI è in grado di montare un pezzo anche se questo non si trova dove dovrebbe perché l’algoritmo di controllo anziché fornire le coordinate attiva un riconoscimento ottico che cerca il pezzo in tutta l’area che il braccio può raggiungere. E se la macchina o l’uomo che porge i pezzi ripete più volte l’errore, il robot impara che quella è la nuova posizione e va subito a cercare il pezzo lì. Il Machine Learning si sta evolvendo lungo una linea di ricerca basata sull’uso di reti neurali organizzate in più livelli di profondità, detta Deep Learning, che emula la mente umana attraverso modelli di apprendimento ispirati alla struttura ed al funzionamento del nostro cervello.
Cos’è l’intelligenza artificiale generativa?
L’intelligenza artificiale generativa rappresenta una risorsa preziosa per la creazione di prodotti e servizi innovativi. Fino a poco tempo fa, questi modelli erano principalmente utilizzati come strumenti di ricerca, ma grazie all’evoluzione tecnologica e alla crescita esponenziale delle capacità di calcolo, sono diventati parte del quotidiano di persone e aziende. È utile non solo nella creazione di contenuti, ma anche nella simulazione e nell’ottimizzazione di operazioni aziendali complesse. Ad esempio, può identificare nuovi modi per ridurre gli scarti di produzione o per migliorare l’efficienza dei processi. I modelli generativi possono anche proporre nuove “idee” basate sui dati di ingresso, sperimentando nuove configurazioni o metodi di processo che potrebbero non essere stati considerati in precedenza. Esempi di AI generativa includono ChatGPT, un chatbot sviluppato da OpenAI, e DALL-E, un sistema capace di produrre immagini da descrizioni testuali.
Quali sono le principali applicazioni dell’intelligenza artificiale?
L’intelligenza artificiale trova applicazione in numerosi settori. Nel marketing, viene utilizzata per analizzare in real-time grandi moli di dati per la comprensione del “sentiment” e delle esigenze delle persone, fino alla previsione dei comportamenti di acquisto. Nel settore sanitario, l’AI migliora sistemi già in uso da persone con disabilità e aiuta nella diagnosi e cura di tumori e malattie rare, analizzando un bacino infinito di dati a velocità inimmaginabile per l’uomo. Nella sicurezza informatica, l’AI è impiegata per la prevenzione delle frodi attraverso analisi sofisticate che correlano dati, eventi, comportamenti e abitudini. Nella supply chain, ottimizza e gestisce la catena di approvvigionamento e distribuzione connettendo e monitorando tutta la filiera. Nella sicurezza pubblica, analizza dati in tempo reale per migliorare l’efficienza e l’efficacia, prevenendo crimini e gestendo crisi in casi di calamità naturali. Nel settore aziendale, l’AI viene utilizzata per automatizzare compiti, migliorare l’efficienza, prendere decisioni migliori e creare nuovi prodotti e servizi.
Come è nata l’intelligenza artificiale?
L’interesse della comunità scientifica per l’intelligenza artificiale ha inizio da molto lontano: il primo vero progetto di artificial intelligence risale al 1943 quando i due ricercatori Warren McCulloch e Walter Pitt proposero al mondo scientifico il primo neurone artificiale. Seguì poi nel 1949 il libro The Organization of Behaviour di Donald Olding Hebb, grazie al quale vennero analizzati in dettaglio i collegamenti tra i neuroni artificiali ed i modelli complessi del cervello umano. Il termine artificial intelligence parte “ufficialmente” dal matematico statunitense John McCarthy (nel 1956) e con esso il “lancio” dei primi linguaggi di programmazione (Lisp nel 1958 e Prolog nel 1973) specifici per l’AI. Alla fine degli anni ’50 risale il primo modello di rete neurale: il “percettrone”, proposto nel 1958 da Frank Rosenblatt, una rete con uno strato di ingresso e uno di uscita e una regola di apprendimento intermedia basata sull’algoritmo ‘error back-propagation’. La prima svolta importante dal punto di vista tecnologico arriva tra la fine degli anni ’70 e il decennio degli anni ’80 con lo sviluppo delle Gpu che hanno ridotto notevolmente i tempi di addestramento delle reti.
Quali sono i modelli linguistici più avanzati di intelligenza artificiale?
Tra i modelli linguistici più avanzati di intelligenza artificiale troviamo GPT-4o, presentato il 13 maggio 2024, che rappresenta un passo significativo verso un’interazione uomo-computer più naturale e intuitiva. Questo modello rivoluzionario abilita una comunicazione fluida e versatile attraverso la combinazione di testo, audio, immagini e video, riuscendo a riconoscere le emozioni umane e a interagire in maniera naturale. Prima di questo, GPT-4V ha debuttato a ottobre 2023, con una “capacità senza precedenti di elaborare input multimodali interlacciati in modo arbitrario”, potendo contare oggetti, analizzare tabelle e testi, eseguire l’apprendimento nel contesto ed essere condizionato dal codice su input visivi. Altri modelli avanzati includono Google Gemini, rilasciato a maggio 2024, che offre funzionalità avanzate come la generazione di testo, l’estrazione di dati, l’analisi di sentiment, la generazione di immagini e la ricerca di informazioni, e Llama 3.1 di Meta, presentato a luglio 2024, un modello di base che si attesta su 405 miliardi di parametri, addestrato su oltre 15 trilioni di token.
Quali sono i rischi dell’intelligenza artificiale?
L’intelligenza artificiale presenta diversi rischi significativi. Uno dei principali è la sua capacità di amplificare problemi come la discriminazione algoritmica (bias), la sorveglianza di massa e la diffusione di disinformazione. I sistemi di riconoscimento facciale, ad esempio, vengono impiegati da regimi autoritari per monitorare e reprimere i cittadini, sollevando serie preoccupazioni riguardo alla privacy e ai diritti umani. Gli algoritmi possono perpetuare e persino amplificare pregiudizi esistenti, con conseguenze tangibili per individui e comunità vulnerabili. Un altro rischio è la capacità dell’AI di generare e diffondere contenuti falsi o fuorvianti in modo convincente. Deepfake e chatbot sempre più sofisticati possono essere utilizzati per creare notizie false, influenzare l’opinione pubblica e minare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Inoltre, l’automazione può portare a perdite di posti di lavoro, in particolare per le mansioni a bassa qualifica, con impatti sproporzionati su determinate fasce demografiche e regioni geografiche. Per affrontare questi rischi, è fondamentale che governi, aziende tecnologiche e società civile collaborino per sviluppare normative e standard etici per l’uso responsabile dell’AI.
Come sta evolvendo il mercato dell’intelligenza artificiale?
Il mercato dell’intelligenza artificiale sta crescendo rapidamente. In Italia, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, il mercato delle soluzioni e dei servizi AI nel 2023 ha raggiunto il valore di 760 milioni di euro, facendo registrare un tasso di crescita del 52% nell’ultimo anno, in deciso aumento rispetto al +32% registrato a fine 2022. Ben 6 grandi aziende italiane su 10 (61%) hanno all’attivo, almeno a livello di sperimentazione, un progetto di AI. La maggior parte degli investimenti riguarda soluzioni di analisi e interpretazione testi per la ricerca semantica, la classificazione, la sintesi e la spiegazione di documenti, così come gli agenti conversazionali tradizionali. I progetti di Generative AI pesano, al momento, solo per il 5%, sebbene vi sia un grande interesse intorno a questa tecnologia. A livello globale, secondo l’Artificial Intelligence Index Report 2025 dello Stanford Institute for Human-Centered AI (HAI), la ricerca sull’intelligenza artificiale è guidata dall’Asia, con l’Asia Orientale e il Pacifico che hanno generato il 34,5% del totale delle pubblicazioni scientifiche sull’AI nel 2023, superando l’Europa e l’Asia Centrale (18,2%) e il Nord America (10,3%).
Intelligenza artificiale: cos’è
L’intelligenza artificiale è una branca dell’informatica che si occupa della creazione di sistemi capaci di svolgere compiti che normalmente richiederebbero l’intelligenza umana.
Questi compiti includono:
- riconoscimento vocale
- comprensione del linguaggio naturale
- visione artificiale
- processo decisionale
- traduzione tra lingue
L’IA può essere suddivisa in due categorie principali: IA ristretta (o debole), progettata per compiti specifici, e IA generale (o forte), capace di comprendere, apprendere e applicare la conoscenza in una vasta gamma di contesti.
Come funziona l’IA
L’intelligenza artificiale (AI) è un campo complesso e in rapida evoluzione, con molte sfaccettature diverse. In parole semplici, si tratta di un ramo dell’informatica che mira a creare macchine in grado di simulare l’intelligenza umana. Questo può includere una serie di abilità, come la capacità di apprendere e ragionare, risolvere problemi, prendere decisioni e percepire e interagire con il mondo.
Esistono molti approcci diversi all’IA, ma alcuni degli algoritmi più comuni includono:
- Apprendimento automatico o machine learning :questo tipo di AI consente ai sistemi di imparare da dati senza essere esplicitamente programmati. Può essere utilizzato per attività come il riconoscimento delle immagini, l’elaborazione del linguaggio naturale e la previsione.
- Reti neurali: questi algoritmi sono ispirati al cervello umano e sono in grado di imparare modelli complessi dai dati. Sono spesso utilizzati per attività come il riconoscimento vocale e la traduzione automatica.
- Apprendimento rinforzo: questo tipo di AI consente ai sistemi di apprendere per tentativi ed errori, interagendo con il loro ambiente. Può essere utilizzato per attività come il gioco e la robotica.
L’AI è già utilizzata in una vasta gamma di applicazioni, tra cui:
- Assistenti virtuali: come Siri, Alexa e Google Assistant utilizzano l’IA per comprendere e rispondere ai comandi degli utenti.
- Auto a guida autonoma: i veicoli autonomi utilizzano l’IA per percepire il loro ambiente, prendere decisioni di navigazione ed evitare ostacoli.
- Diagnosi medica: i sistemi di AI possono essere utilizzati per analizzare immagini mediche e aiutare i medici a diagnosticare le malattie.
- Raccomandazioni personalizzate: i siti web di e-commerce e i servizi di streaming utilizzano l’IA per consigliare prodotti o film che potrebbero interessarti.
L’IA è un campo in rapido sviluppo con il potenziale di rivoluzionare molti aspetti della nostra vita. Man mano che la tecnologia continua a evolversi, è probabile che vedremo emergere applicazioni AI ancora più innovative e sorprendenti.
Cosa sono Machine Learning e Deep learning
Il machine learning è una sottocategoria dell’IA che consente alle macchine di imparare dai dati e migliorare le loro prestazioni nel tempo senza essere esplicitamente programmate.
Una forma avanzata di machine learning è il deep learning, che utilizza reti neurali artificiali ispirate alla struttura del cervello umano. Queste reti sono composte da strati di nodi (neuroni) che processano i dati, permettendo al sistema di riconoscere modelli complessi e fare previsioni accurate.
Quali sono le ultime applicazioni dell’Intelligenza Artificiale?
L’intelligenza artificiale (AI) sta evolvendosi rapidamente e nuove applicazioni vengono sviluppate continuamente. Ecco alcuni esempi recenti e degni di nota:
Generazione AI:
- Generazione di testo: l’AI può ora creare testi realistici e creativi, come articoli di notizie, poesie, script e persino codici. Questo viene utilizzato per generare contenuti realistici per siti web, chatbot e assistenti virtuali.
- Generazione di immagini: l’ AI può creare immagini realistiche e originali da testo o da altre immagini. Questo viene utilizzato per creare arte, pubblicità e contenuti personalizzati per i social media.
- Generazione di musica: AI può comporre musica in diversi generi e stili. Questo viene utilizzato per creare musica di sottofondo, brani personalizzati ed esperienze audio immersive.
Applicazioni AI per le aziende:
- Chatbot: basati sull’intelligenza artificiale possono ora gestire conversazioni complesse con i clienti, fornendo supporto e rispondendo a domande. Questo viene utilizzato per migliorare il servizio clienti, aumentare le vendite e ridurre i costi.
- Gestione documenti: l’intelligenza artificiale può automatizzare l’estrazione di dati, la revisione e la classificazione di documenti. Questo viene utilizzato per migliorare l’efficienza aziendale, ridurre i rischi e garantire la conformità.
- Assistenti legali: l’intelligenza artificiale può aiutare gli avvocati con ricerche giuridiche, revisione di contratti e generazione di documenti legali. Questo viene utilizzato per migliorare l’efficienza legale, ridurre i costi e migliorare la qualità del lavoro.
Ottimizzazione AI:
- Assistenti AI: gli assistenti AI possono aiutare a gestire le attività aziendali, programmare appuntamenti e rimanere organizzati.
- Programmare app: l’intelligenza artificiale può aiutare a creare app senza scrivere codice. Questo viene utilizzato per creare app aziendali, app educative e app di gioco.
- Migliorare l’audio: l’AI può migliorare la qualità dell’audio rimuovendo il rumore di sottofondo e migliorando la chiarezza. Questo viene utilizzato per cuffie, auricolari e videochiamate.
Strumenti AI:
- Piattaforme CRM: l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per personalizzare le interazioni con i clienti, prevedere le vendite e automatizzare le attività di marketing. Questo aiuta le aziende a migliorare le relazioni con i clienti, aumentare le vendite e aumentare la fidelizzazione.
- Analisti di dati: l’intelligenza artificiale può analizzare grandi quantità di dati per identificare modelli e tendenze. Questo aiuta le aziende a prendere decisioni migliori, migliorare l’efficienza e ridurre i rischi.
- Istruzione: l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per personalizzare l’apprendimento, fornire feedback agli studenti e valutare i progressi. Questo aiuta gli studenti a imparare più efficacemente, raggiungere il loro pieno potenziale e prepararsi per il futuro.
Quali sono i rischi e le sfide dell’intelligenza artificiale?
Nonostante i numerosi vantaggi, l’IA presenta anche alcune sfide e rischi. Tra i principali rischi vi sono la perdita di posti di lavoro a causa dell’automazione, la privacy dei dati e la possibilità che gli algoritmi perpetuino pregiudizi esistenti.
È essenziale che lo sviluppo dell’IA sia accompagnato da un’attenta regolamentazione e da un dibattito etico per garantire che i benefici siano equamente distribuiti e che i rischi siano gestiti in modo appropriato. In Europa, l’intelligenza artificiale è stata regolamentata dall’AI Act.
Quali sono le future applicazioni dell’AI?
L’intelligenza artificiale ha il potenziale per trasformare radicalmente vari aspetti della nostra vita, migliorando efficienza, precisione e personalizzazione in numerosi settori:
- Formazione continua: è fondamentale investire nell’educazione continua dei lavoratori per prepararli ai cambiamenti portati dall’IA e garantirne l’occupabilità in un mercato del lavoro in evoluzione.
- Collaborazione macchina-uomo: promuovere un modello di collaborazione tra esseri umani e macchine per sfruttare al meglio le capacità di entrambi, migliorando produttività e innovazione.
- Regolamentazione proattiva: sviluppare e implementare normative che anticipino le sfide poste dall’IA, piuttosto che reagire a posteriori, per garantire uno sviluppo sostenibile e sicuro della tecnologia.
L’intelligenza artificiale è qui per rimanere, e con un approccio ponderato e responsabile, possiamo sfruttarne appieno il potenziale per il bene comune.
Partecipa alla community