Secondo un’indagine di Deloitte, il 42% dei CFO (Chief Financial Officer) del Nord America non ritiene che l’AI generativa sia una tecnologia importante che consentirà loro di realizzare le proprie strategie aziendali.

Il rapporto CFO Signals per il terzo trimestre della società di revisione contabile Big 4 mostra che il 22% ritiene che non sia “importante”, mentre il 20% afferma che non è “molto importante” per loro. Solo il 24% ritiene che sia “importante” o “molto importante”.

Un terzo degli intervistati rimane indeciso.

Il dato più eclatante riguarda quel 63% di CFO che ha dichiarato che meno dell’1% del budget del prossimo anno sarà destinato all’AI generativa.

Ma il 42% dei CFO sta sperimentando l’AI generativa

Nonostante le opinioni, il 42% dei CFO sta sperimentando l’AI generativa, mentre il 15% la sta incorporando nella propria strategia aziendale. Un quarto ne sta ancora “leggendo e parlando”.

Alla domanda su quali siano le loro principali preoccupazioni riguardo all’AI generativa, il 57% ha risposto che l’impatto sul rischio e sui controlli interni è la risposta più importante. Al secondo posto tra le preoccupazioni c’è l’infrastruttura dati e le esigenze tecnologiche (52%), seguita dalle esigenze di investimento nella tecnologia e nelle capacità (51%). I requisiti di governance seguono da vicino con il 49%, mentre gli altri – questioni etiche, potenziale impatto legale, perdita di posti di lavoro e altri rischi – si collocano molto al di sotto.

Per quanto riguarda i responsabili dell’AI generativa in azienda, il 59% ha dichiarato che si tratta del CTO, CIO, CDO o equivalente. Il 30% ha dichiarato che la responsabilità è distribuita tra diversi gruppi dell’IT e del business. Gli altri – singoli leader funzionali, singoli leader di business unit, chief strategy officer o equivalenti e altri – si attestano su una sola cifra (4%, 3%, 2%, 2%, rispettivamente).

Deloitte: cosa aiuterebbe i CFO a prendere decisioni sull’AI generativa

Per convincere i direttori finanziari a sostenere l’AI generativa, vogliono vedere i casi d’uso e valutare i costi, i benefici e i ritorni prima di firmare. Vogliono anche una migliore comprensione dei suoi rischi e limiti e informazioni sul suo potenziale. Meno importanti sono le questioni relative alla qualità dei dati e ai controlli, al fatto che le loro aziende siano pronte, alle normative, alla qualità e all’accuratezza dei risultati, tra le altre cose.

Cosa impedisce ai CFO di adottare l’AI generativa? La risposta numero uno è la mancanza di talenti e capacità all’interno dell’azienda, citata dal 63% degli intervistati. Le risorse tecnologiche e di dati sono la seconda risposta più popolare (49%) e le preoccupazioni relative a rischi e governance (45%) completano la top three.

I principali vantaggi che sperano di ottenere dall’AI generativa sono i risparmi sui costi (52%), il miglioramento dell’esperienza dei clienti o dei committenti (50%) e i margini più elevati derivanti dall’efficienza e dalla produttività (45%). Lo sviluppo di nuovi prodotti o funzionalità, l’espansione della capacità produttiva, la maggiore precisione nelle previsioni e l’approfondimento delle conoscenze aziendali sono vantaggi secondari.

Nel settore finanziario, la pianificazione, la previsione e l’analisi sono i principali vantaggi dell’AI generativa.

Per il momento, tuttavia, i CFO non accantonano una parte del loro budget per l’AI generativa. Il 63% ha dichiarato che meno dell’1% del budget del prossimo anno sarà destinato a questo settore e il 33% ha dichiarato che fino al 5% del budget del 2024 sarà investito nell’AI generativa.

Deloitte ha intervistato 116 CFO di Stati Uniti, Canada e Messico, l’85% dei quali lavora in aziende con un fatturato annuo superiore a 1 miliardo di dollari. Il sondaggio è stato condotto dal 31 luglio al 20 agosto.