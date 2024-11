Omron lancia un nuovo robot collaborativo per l’automazione industriale

Omron ha recentemente introdotto il TM25S, un’aggiunta significativa alla sua serie di robot collaborativi. Questo nuovo modello è stato progettato per potenziare la produttività industriale grazie alla sua capacità di carico aumentata e al suo ampio raggio d’azione, il tutto racchiuso in un design compatto e facilmente integrabile.

Omron TM25S, le caratteristiche tecniche

Il TM25S si distingue per la sua capacità di carico di 25 kg e un raggio d’azione di 1900 mm, rendendolo ideale per applicazioni come la pallettizzazione, la manipolazione mobile e la saldatura. Con un peso di poco più di 80 kg, il suo design compatto facilita l’integrazione nei flussi di lavoro esistenti, sia per la movimentazione di materiali di fine linea che per l’asservimento macchine avanzato. Inoltre, l’opzione di alimentazione CC permette un’integrazione perfetta con i robot mobili senza la necessità di una fonte di alimentazione secondaria.

Vantaggi e applicazioni

Tra i principali vantaggi del TM25S vi è il sistema di visione opzionale integrato, che semplifica attività come l’identificazione delle confezioni e l’ispezione delle parti. Le coperture per giunti ottimizzate offrono protezione anche in ambienti difficili, rendendolo adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali. “Come tutti i cobot Omron, il TM25S è progettato per la collaborazione senza richiedere zone di sicurezza,” garantendo un funzionamento uniforme e sicuro accanto agli operatori.

Certificazioni e sicurezza

Il TM25S è certificato secondo i più elevati standard industriali, incluse le certificazioni di sicurezza ISO e UL, assicurando un funzionamento affidabile e sicuro in diversi settori. Omron sottolinea che il robot è “progettato per promuovere un ambiente di lavoro sicuro e armonioso tra persone e macchine.”

Omron continua a spingere i confini dell’automazione con il TM25S, che include 31 funzioni di sicurezza certificate ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, e piena conformità a ISO 10218-1. Un ambiente di programmazione grafica facile da usare consente un avvio e un funzionamento rapidi, mentre il controllo robotico integrato basato sulla visione permette operazioni visive per servocomandi, ispezioni e misurazioni.

Conclusioni

Il TM25S di Omron rappresenta un passo avanti significativo nel futuro dell’automazione, offrendo soluzioni flessibili e ad alte prestazioni. Con la capacità di integrarsi con i robot mobili, permette applicazioni completamente autonome di asservimento macchine e movimentazione logistica. Inoltre, supporta modelli fieldbus come EtherNet/IP e Profinet, garantendo un’elevata interoperabilità nel settore.

Scopri di più sul robot collaborativo OMRON TM25S