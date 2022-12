ElliQ è stato nominato Time's Best Invention of 2022 nella categoria Accessibilità; ha dimostrato di ridurre la solitudine tra gli anziani [...]

ElliQ, un assistente digitale per gli anziani, è stato nominato Time’s Best Invention of 2022 nella categoria Accessibilità.

Il dispositivo basato sull’intelligenza artificiale di Intuition Robotics è progettato per aiutare le persone di età superiore ai 65 anni a vivere stili di vita più sani, più felici e più indipendenti a casa. Il software “agetech” offre funzionalità per la salute con impostazioni e monitoraggio degli obiettivi di salute, conversazioni di valutazione del dolore e giochi cognitivi. Ospita anche funzionalità di comunicazione, audiolibri e altre opzioni di intrattenimento.

Entro i primi sei mesi dal rilascio del software a marzo, la società ha scoperto che l’80% dei suoi utenti ha riportato meno solitudine e l’82% è rimasto mentalmente attivo. Questi risultati promettenti potrebbero avere un impatto positivo sul declino degli adulti anziani.

“Vedere ElliQ cambiare positivamente la vita di così tanti anziani è un sogno che si avvera per il nostro team, che ha lavorato così duramente per portare ElliQ sul mercato”, ha dichiarato Dor Skuler, CEO e co-fondatore di Intuition Robotics.

Già, i governi statali come l’Ufficio statale di New York per l’invecchiamento, le comunità di anziani e le organizzazioni sanitarie stanno abbracciando il compagno AI. Recentemente, è stata rilasciata una versione migliorata dell’hardware e del software per una migliore esperienza digitale.

ElliQ, la nuova versione

Il software è in grado di costruire relazioni più forti consentendo conversazioni più sofisticate. La nuova versione include viaggi virtuali, tour di mostre museali e la possibilità di registrare ricordi da inviare alle persone.

I miglioramenti hardware includono un microfono di qualità superiore, uno schermo migliore e una ricarica più semplice del tablet.

L’azienda tecnologica ha anche sviluppato un’app gratuita per i propri cari, amici e caregiver per assumere un ruolo attivo nei circoli di assistenza per gli anziani. Videochiamate, messaggi video e immagini e messaggi di testo sono disponibili tramite l’app. Le persone possono impostare promemoria da remoto e ricevere avvisi per eventuali cambiamenti nel benessere della persona.

Oltre l’80% degli utenti di ElliQ aveva almeno una persona nella propria cerchia di assistenza che utilizzava l’app companion durante il beta testing.

Fondata nel 2016, Intuition Robotics è un’azienda tecnologica con sede a Tel Aviv, Israele. L’azienda mira a potenziare le persone anziane con soluzioni digitali proattive per la salute, la felicità, l’isolamento sociale e la solitudine. Gli investitori includono Toyota Ventures, Samsung NEXT, iRobot, OurCrowd, Terra Ventures e altre società di venture capital.