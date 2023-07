Dynatrace, attiva nell'osservabilità e nella sicurezza unificate, ha annunciato l'espansione del suo motore Davis AI per creare la prima intelligenza artificiale ipermodale del settore. AI predittiva, causale e generativa messe insieme per fornire raccomandazioni specifiche per il cliente e migliorare la produttività dei team di business, sviluppo, sicurezza e operation [...]

Le funzionalità avanzate di Davis AI di Dynatrace

Dynatrace Davis AI offre una serie di funzionalità avanzate. I modelli di intelligenza artificiale predittiva di Davis utilizzano il machine learning dinamico per anticipare il comportamento futuro sulla base di dati passati e dei pattern osservati. Questo consente ai clienti di prevedere e risolvere le esigenze e i problemi futuri relativi alle prestazioni e alla sicurezza del loro software.

L’intelligenza artificiale causale di Davis analizza i dati in tempo reale e contestualizzati di business, sicurezza e osservabilità per fornire risposte precise e automatizzazioni intelligenti. Utilizzando il data lakehouse Grail e la topologia Smartscape, Davis identifica le cause principali dei problemi e fornisce soluzioni automatizzate per la prevenzione dei problemi e l’analisi deterministica.

L’AI generativa di Davis CoPilot interagisce con l’AI predittiva e causale di Dynatrace per fornire consigli automatici, creare workflow e dashboard raccomandati. Questa funzionalità consente alle persone di utilizzare il linguaggio naturale per esplorare, risolvere e completare le attività in modo più efficiente.

Secondo Nancy Gohring, IDC Research Director for Enterprise System Management, Observability and AIOps, l’AI generativa combinata con altre forme di intelligenza artificiale può offrire un ulteriore impatto significativo. L’AI generativa di Davis, alimentata da input provenienti da diverse forme di intelligenza artificiale, offre maggior valore ai clienti e massimizza il suo potenziale per i casi d’uso di business, sviluppo, sicurezza e operation.

Bernd Greifeneder, CTO di Dynatrace, afferma che l’AI ipermodale è la chiave del successo. L’AI predittiva permette di vedere il futuro in modo affidabile, l’AI causale fornisce risposte deterministiche e precise, mentre l’AI generativa personalizza raccomandazioni e soluzioni utilizzando algoritmi probabilistici avanzati. L’AI predittiva e causale di Davis è già disponibile per tutti i clienti, mentre l’espansione per includere Davis CoPilot sarà disponibile nel 2023.