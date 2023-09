Pierluigi Sandonnini giornalista

Il ministero dell’Interno del Regno Unito sta cercando di aumentare l’uso delle tecnologie di riconoscimento facciale per rintracciare i criminali da parte delle forze di polizia e di altre agenzie di sicurezza. In un documento pubblicato mercoledì 30 agosto, il governo inglese ha delineato le sue ambizioni di distribuire potenzialmente nuovi sistemi biometrici a livello nazionale nei prossimi 12-18 mesi. La mossa arriva dopo che attivisti per la privacy e accademici indipendenti hanno criticato la tecnologia per la sua imprecisione e parzialità, in particolare nei confronti delle persone con la pelle scura. I parlamentari hanno già chiesto una moratoria sull’uso di questa tecnologia nella popolazione generale fino a quando il Parlamento non avrà stabilito leggi chiare.

Le richieste del governo del Regno Unito in materia di riconoscimento facciale

Il governo chiede alle aziende di presentare proposte per tecnologie “in grado di determinare l’identità utilizzando i tratti del viso e i punti di riferimento”, anche per il riconoscimento facciale dal vivo, che prevede lo screening del pubblico in generale per individuare individui specifici nelle liste di controllo della polizia. In particolare, il ministero dell’Interno sottolinea il suo interesse per le nuove tecnologie di intelligenza artificiale in grado di elaborare in modo efficiente i dati facciali per identificare le persone, e per il software che potrebbe essere integrato con le tecnologie esistenti distribuite dal dipartimento e con le telecamere a circuito chiuso.

WHITEPAPER Finanza Digitale: proteggiti dagli hacker (e dalle sanzioni) con il DORA Contract Management Privacy/Compliance

Il software di riconoscimento facciale è stato utilizzato dalla polizia del Galles del Sud e dalla polizia metropolitana di Londra negli ultimi cinque anni attraverso molteplici test in spazi pubblici, tra cui centri commerciali, durante eventi come il Carnevale di Notting Hill e, più recentemente, durante l’incoronazione di Carlo. Il Financial Times aveva già rivelato che proprietari privati di King’s Cross a Londra utilizzavano il riconoscimento facciale sul pubblico in generale, scansionando i malintenzionati e condividendo i dati con la polizia metropolitana. Da allora hanno smesso di usare questa tecnologia.

Il Parlamento europeo si sta muovendo per vietare l’uso di software di riconoscimento facciale che utilizzano l’intelligenza artificiale negli spazi pubblici attraverso la legge sull’intelligenza artificiale. Attualmente è ampiamente dibattuto se esista una base legale per utilizzare il riconoscimento facciale in tempo reale sulla popolazione generale e se l’uso generalizzato di questa tecnologia comprometta fondamentalmente i diritti dei cittadini.

Nel Regno Unito, le forze di polizia non sono le sole ad adottare questa tecnologia: scuole e rivenditori privati, come la Southern Co-op e J Sainsbury, hanno iniziato a utilizzarla.

Nel 2020, i giudici della corte d’appello hanno stabilito che le precedenti sperimentazioni della polizia del Galles meridionale sul software di riconoscimento facciale erano illegali, sebbene questa continui a utilizzare la tecnologia. Al momento della sentenza, la South Wales Police ha dichiarato che avrebbe prestato “seria attenzione” alle conclusioni del tribunale e che le sue politiche si erano evolute dopo le sperimentazioni. Il mese scorso, la polizia metropolitana ha annunciato di aver condotto una revisione sull’efficacia della tecnologia e di aver riscontrato “nessun pregiudizio statisticamente significativo in relazione alla razza e al genere, e la possibilità di un falso riscontro è di appena una persona su 6.000 che passa davanti alla telecamera”.

“Dovrebbe esserci un quadro legislativo adeguato e non credo che dovrebbe essere utilizzato fino a quando non avremo questa certezza”, ha dichiarato Stephanie Hare, ricercatrice indipendente sulle tecnologie di riconoscimento facciale ed etica tecnologica. “Quello che non mi piace è la versione cinese dell’uso generalizzato del riconoscimento facciale dal vivo. Dobbiamo mettere dei paletti e dei regolamenti”.

L’uso più ampio della tecnologia è una “priorità” per il ministero dell’Interno inglese

L’acceleratore governativo per la difesa e la sicurezza, un organismo che fa parte del Ministero della Difesa, sta gestendo l’esercizio di presentazione per conto del ministero dell’Interno. Ha dichiarato che il riconoscimento facciale viene già utilizzato in vari modi nell’ambito delle forze di polizia e della sicurezza del Regno Unito per “prevenire e individuare i crimini, migliorare la sicurezza, trovare i criminali ricercati”, tra gli altri, e che l’uso più ampio della tecnologia è “una priorità” per il Ministero degli Interni. L’anno scorso, un’analisi legale indipendente condotta dall’avvocato ed ex vicesindaco di Londra, Matthew Ryder, ha riscontrato l'”urgente necessità” di una nuova legislazione sul riconoscimento facciale dal vivo, dopo che l’analisi delle leggi esistenti in materia di diritti umani, privacy e uguaglianza le aveva ritenute inadeguate.

Il rapporto ha concluso che dovrebbe essere promulgata una moratoria sul riconoscimento facciale in tempo reale – la sorveglianza in tempo reale delle persone in aree pubbliche e private. Tuttavia, Paul Taylor, consulente scientifico capo della National Policing, ha dichiarato di “sostenere con forza” lo sviluppo e l’implementazione della tecnologia di riconoscimento facciale nelle forze dell’ordine e di essere “incoraggiato dal suo potenziale”.

“Stabilendo solidi quadri di governance, implementando rigorosi protocolli di protezione dei dati e garantendo trasparenza e responsabilità, possiamo trovare il giusto equilibrio tra sicurezza pubblica e diritti individuali alla privacy”, ha dichiarato.