OpenAI lavora a GPT-5, ma il lancio è ancora lontano

In una recente intervista, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha rivelato che la sua azienda sta lavorando su un nuovo modello di intelligenza artificiale: GPT-5. Questo nuovo sistema promette di essere ancora più avanzato rispetto al già impressionante GPT-4.

Secondo Altman, GPT-5 sarà in grado di comprendere il linguaggio umano in modo ancora più preciso e di generare testi ancora più convincenti e naturali. Ciò significa che potrebbe essere utilizzato per una vasta gamma di applicazioni, dalla scrittura di articoli di giornale alla creazione di contenuti per siti web e app.

Inoltre, Altman ha anche sottolineato che GPT-5 potrebbe essere utilizzato per migliorare l’automazione di processi aziendali, come la gestione delle risorse umane e la pianificazione delle attività. Questo potrebbe portare a una maggiore efficienza e produttività per le aziende che lo adottano.

Il lancio di GPT-5 non è vicino

Al momento non ci sono informazioni ufficiali riguardo alla data di lancio di GPT-5. Nella recente intervista, Sam Altman non è ha dichiarato nulla riguardo alla velocità di sviluppo di GPT-5, limitandosi a dire che il lancio non è vicino. Lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale avanzati richiede tempo e risorse considerevoli. OpenAI ha impiegato diversi anni per sviluppare GPT-3, quindi è probabile che GPT-5 richiederà un periodo di sviluppo simile o addirittura più lungo.

