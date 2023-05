Neuralink di Elon Musk potrà effettuare test clinici sull’uomo

Pierluigi Sandonnini giornalista

Neuralink, l’azienda di neuroscienze fondata da Elon Musk, ha dichiarato di aver ricevuto l’approvazione dalla Food and Drug Administration statunitense per l’avvio di studi clinici sull’uomo.

La startup ha sviluppato un dispositivo wireless delle dimensioni di una moneta che viene impiantato nel cervello per consentire alle persone di controllare cursori di computer, arti robotici e altri dispositivi elettronici con il pensiero. Chiamato Link, il dispositivo funziona con un’app via bluetooth; è dotato di una batteria che si ricarica in modalità wireless attraverso l’induzione.

L’approvazione della FDA “rappresenta un primo passo importante che un giorno permetterà alla nostra tecnologia di aiutare molte persone”, ha twittato l’azienda. Neuralink ha dichiarato che il suo obiettivo è aiutare le persone tetraplegiche a recuperare un certo grado di indipendenza, ma la tecnologia ha anche applicazioni più ampie.

All’inizio dell’anno scorso Neuralink aveva annunciato che si stava preparando per la sperimentazione sull’uomo.

L’azienda ha dichiarato che il Link, i cui elettrodi registrano l’attività elettrica dei neuroni, viene impiantato attraverso una macchina robotica neurologica che trapana il cranio. A causa della “precisione al micron” necessaria per l’impianto, Neuralink ha dichiarato che il robot è più adatto per eseguire l’intervento.

Il Link dispone di ben 3.072 elettrodi per array su 96 fili. Ricerche passate di altri hanno dimostrato che l’uso di soli 256 elettrodi ha permesso alle persone di controllare cursori, arti robotici e sintetizzatori vocali, secondo un documento accademico di cui Musk è coautore.

Neuralink 2022

Guarda questo video su YouTube

Video: Neuralink

Ma Synchron di Bill Gates l’aveva preceduta

Neuralink non è la prima azienda di interfacce cervello-macchina a ottenere l’approvazione della FDA per la sperimentazione sull’uomo. Prima di lei era toccato a Synchron, una startup sostenuta dai fondi di rischio personali di Bill Gates e Jeff Bezos. Synchron ha iniziato la sperimentazione clinica nel 2022.

WHITEPAPER Una guida al deep learning: cos’è, come funziona e quali sono i casi di applicazione Realtà virtuale Robotica

A differenza di Neuralink, la tecnologia di Synchron non prevede la trapanazione del cranio ma fornisce elettrodi, sensori o stimoli nel cervello attraverso i vasi sanguigni, come ha dichiarato il suo CEO Tom Oxley alla conferenza SXSW 2023. Questo metodo è meno invasivo e più scalabile, poiché non è necessario un neurochirurgo per effettuare l’impianto.