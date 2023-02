Nasce il Corso di Perfezionamento in Artificial Intelligence & Innovation, co-progettato da Cefriel, POLIMI Graduate School of Management, DEIB e Intellico e dedicato a professionisti in azienda con background tecnico (linguaggi di programmazione, esplorazione statistica dei dati, modello dati relazionale e linguaggio SQL) che hanno la necessità di perfezionare le proprie competenze e accelerare la capacità di realizzare casi d’uso distintivi per l’organizzazione.

In partenza a maggio 2023, il corso propone 200 ore di formazione specialistica e 50 ore dedicate alla realizzazione di un Project Work aziendale. Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di Perfezionamento del Politecnico di Milano.

“Il corso è stato progettato da tre partner d’eccellenza combinando le proprie competenze distintive per realizzare un corso di alto livello con un approccio estremamente pratico, rivolto a chi opera nei processi di innovazione digitale” dichiara Roberta Morici, responsabile dei servizi di formazione di Cefriel – Politecnico di Milano.

Corso di Perfezionamento in Artificial Intelligence & Innovation, per potenziare i professionisti IT

La transizione digitale entra in una nuova fase e l’AI ne è il motore. L’intelligenza artificiale apre infatti a un nuovo scenario di trasformazione che, rispetto alla prima ondata di digitalizzazione, focalizzata sulla digitalizzazione dei processi, consente un impatto sul business decisamente maggiore. Tutte le università del mondo stanno preparando figure specializzate, ma nel frattempo, per navigare il rapido cambiamento già in corso, c’è bisogno di potenziare professionisti IT competenti ma che mancano di contenuti verticali specialistici su cosa sia l’AI, quali le tecnologie disponibili e quali gli ambiti applicativi nei processi aziendali.

“L’impatto trasformativo che l’intelligenza artificiale avrà sul business sarà decisamente maggiore rispetto a quanto non sia già accaduto con le grandi trasformazioni tecnologiche apportate dalla diffusione dei personal computer, dei dispositivi mobile e dalla cloud transformation“ afferma Lorenzo Tencati, Presidente e co-founder Intellico.

“È imprescindibile oggi per le aziende detenere questa competenza e governarla dall’interno poiché solo attraverso scelte consapevoli in questa area si riuscirà a valorizzare il patrimonio dati dell’azienda e tramutarlo in servizi e prodotti a sempre maggior valore”, aggiunge Francesca Saraceni, CEO e co-founder Intellico.

I docenti del Corso

Il Corso di Perfezionamento avrà una Faculty prestigiosa per accompagnare i partecipanti in questo percorso:

Manuel Roveri , Professore Associato del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria Politecnico di Milano ;

, Professore Associato del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria ; Giovanni Miragliotta , Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e di POLIMI Graduate School of Management ;

, Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e di ; Francesca Saraceni , esperta di innovazione digitale con oltre 15 anni di esperienza sul campo accanto a medie e grandi imprese per la progettazione e attuazione di programmi di trasformazione digitale, , svolge attività di docenza presso POLIMI Graduate School of Management, CEO e co-fondatrice di Intellico;

, esperta di innovazione digitale con oltre 15 anni di esperienza sul campo accanto a medie e grandi imprese per la progettazione e attuazione di programmi di trasformazione digitale, , svolge attività di docenza presso POLIMI Graduate School of Management, CEO e co-fondatrice di Lorenzo Tencati, imprenditore e esperto di innovazione digitale, svolge attività di docenza presso POLIMI Graduate School of Management, Presidente e co-fondatore di Intellico,

Dai fondamentali di intelligenza artificiale al Machine e deep learning, da aspetti di business e innovazione ai sistemi e alle tecnologie di AI: il corso garantisce una formazione aggiornata, completa e immediatamente applicabile in azienda con un approccio didattico innovativo, che unisce formazione tecnica, approfondimenti verticali sulle business application e un project work finale svolto in azienda con il supporto dei tutor della Faculty.