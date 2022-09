Pierluigi Sandonnini giornalista

Da quando Boston Dynamics ha reso il suo robot giallo Spot disponibile al grande pubblico per l’acquisto, nel giugno 2020, il famoso e agile robo-dog è passato da simpatico ma inquietante quadrupede a must-have-helper in fabbrica e negli impianti industriali.

Ora, gli aggiornamenti rilasciati di recente a Spot rendono l’acquisizione di informazioni sui dati una priorità assoluta; l’ingegnere capo di Spot, Zack Jackowski, afferma che i ricercatori stanno facendo passi da gigante per incorporare l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico (ML) in Spot.

Un’esperienza pronta all’uso

La più grande differenza complessiva nell’ultimo aggiornamento software di Spot è che il team di Boston Dynamics ha confezionato le applicazioni del robot in un’esperienza più pronta all’uso.

Storicamente, i robot sono stati una grande piattaforma per gli sviluppatori, ma ora un team operativo senza un team di robotica può acquistare uno Spot. “Il nostro cliente tipico l’anno scorso era un team di innovazione in una grande azienda che ha una certa esperienza di robotica: sono in grado di cavarsela da soli in termini di programmazione e capire come riempire alcuni dei pezzi mancanti di un flusso di lavoro”, ha spiegato Jackowski.

Ora, con il nuovo aggiornamento software, il team sta iniziando a lavorare con gli utenti diretti di un robot di ispezione, come un team di manutenzione insieme a un team IT.

“Possono avere il robot e installarlo senza scrivere alcun codice, senza preoccuparsi se sono in grado di lavorare su questa macchina”, ha detto. “Spot è progettato per consentire al personale di manutenzione di essere in grado di programmare missioni e per un reparto IT specializzato non robotico in grado di integrare tali dati nel resto dei loro sistemi”.

See Spot Work | Boston Dynamics

Watch this video on YouTube

Video: Spot di Boston Dynamics

L’AI di Spot per la raccolta dei dati

Attualmente non esiste un’intelligenza artificiale utilizzata per controllare come il robot pianifica i percorsi e comprende il mondo che lo circonda. “Usiamo tecniche non AI piuttosto convenzionali in quei sistemi, perché sappiamo come lavorare con questi”, ha detto Jackowski.

Tuttavia, l’intelligenza artificiale può risolvere problemi importanti quando si tratta dei dati raccolti dal robot, cosa che Boston Dynamics fa con una varietà di aziende partner, tra cui IBM e startup come Levatas.

“Ad esempio, utilizziamo l’intelligenza artificiale per leggere indicatori analogici negli impianti industriali”, ha affermato Jackowski. “Devi leggere i numeri degli indicatori per capire cosa sta facendo un pezzo di una attrezzatura – questo è un problema di intelligenza artificiale per capire esattamente cosa sta dicendo quell’indicatore”.

L’intelligenza artificiale aiuta anche a individuare il rilevamento delle anomalie termiche. “Stiamo addestrando modelli di intelligenza artificiale per osservare un pezzo di una apparecchiatura con una telecamera termica e capire se c’è una condizione anormale”, ha detto Jackowski.

Gli obiettivi a lungo termine dell’AI di Boston Dynamics

Per l’uso dell’intelligenza artificiale, una delle grandi sfide della robotica è che in questo momento Spot percepisce il mondo in modo abbastanza semplice, come geometria.

Un’altra nuova versione di Spot, con un paio di funzionalità specifiche basate sull’intelligenza artificiale, arriverà probabilmente all’inizio del 2023. “Ma in questo momento il nostro obiettivo principale è al 100% il successo del cliente e l’implementazione nelle operazioni quotidiane nelle strutture dei nostri clienti”, ha affermato Jackowski.

Un esempio degli sforzi di Boston Dynamics nella ricerca sull’intelligenza artificiale è stato il lancio a metà agosto del Boston Dynamics AI Institute di Cambridge, Massachusetts, per “guidare i progressi nell’intelligenza artificiale e nella robotica”. L’Istituto è stato avviato con oltre 400 milioni di dollari di investimenti iniziali da Boston Dynamics e Hyundai (società madre di Boston Dynamics) e si concentrerà su quattro aree principali: intelligenza artificiale cognitiva, intelligenza artificiale atletica, progettazione hardware organica ed etica dei robot.