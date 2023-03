Pierluigi Sandonnini giornalista

Google intensifica le sue attività di AI legate alla sanità. All’evento annuale dedicato alla salute, The Check Up, la società ha fornito aggiornamenti sulla sua ricerca sull’intelligenza artificiale sanitaria, compresi miglioramenti nel suo large language model (LLM) medico e le partnership per sfruttare l’intelligenza artificiale per trattamenti contro il cancro, ultrasuoni per la salute materna e il rilevamento del cancro al seno e screening della tubercolosi.

The Check Up with Google Health 2023

Le notizie di maggiore rilievo riguardano il LLM medico di Google, noto come Med-PaLM, poiché l’hype intorno a ChatGPT e le sue prestazioni sulle domande dell’esame di licenza medica degli Stati Uniti (USMLE), continua a crescere.

Gli LLM sono strumenti progettati per eseguire una vasta gamma di attività di elaborazione del linguaggio naturale, come riassumere, prevedere e generare testo. Google ha introdotto il suo LLM, Pathways Language Model (PaLM), l’anno scorso. L’azienda ha poi sviluppato Med-PaLM, una versione di PaLM ottimizzata per il dominio medico, e la sua iterazione aggiornata, Med-PaLM 2.

Med-PaLM2, prestazioni da “medico esperto”

L’originale Med-PaLM ha ottenuto un punteggio di passaggio sulle domande a scelta multipla e aperte in stile USMLE, oltre a fornire una motivazione per le sue risposte. Med-PaLM 2 ha superato il suo predecessore con un punteggio dell’85% e prestazioni a livello di medico “esperto”.

Lo strumento ha sovraperformato modelli di intelligenza artificiale simili, ma Google afferma che sono necessari ulteriori miglioramenti a Med-PaLM 2 prima che possa essere applicato in contesti reali. Secondo quanto riferito, il modello è stato testato in base a 14 criteri – tra cui fattualità scientifica, precisione, consenso medico, ragionamento, pregiudizio e danno – e successivamente valutato da esperti, sia medici che non clinici, provenienti da vari campi in tutto il mondo.

Tuttavia, queste valutazioni hanno evidenziato lacune nella capacità del modello di rispondere in modo efficace e appropriato alle domande mediche, che Google mira ad affrontare attraverso ulteriori ricerche e test.

Le partnership di Google nel campo della sanità

Google ha anche annunciato un accordo formale con la Mayo Clinic per migliorare la radioterapia del cancro attraverso l’intelligenza artificiale, che si basa sul lavoro precedente che le due società hanno intrapreso negli ultimi anni.

Secondo l’annuncio, la radioterapia è un trattamento del cancro comune ma dispendioso in termini di tempo a causa del processo di “contouring”, che richiede ai medici di tracciare linee sulle scansioni TC per aiutare a separare il cancro dalle aree vicine di tessuto sano che possono essere danneggiate durante il trattamento.

La partnership sta studiando se l’intelligenza artificiale possa aiutare a semplificare questo processo. Le due organizzazioni pubblicheranno presto una ricerca sul loro modello di radioterapia basato sull’intelligenza artificiale, afferma l’annuncio.

Allo stesso modo, Google collaborerà con Jacaranda Health, un’organizzazione no-profit con sede in Kenya focalizzata sul miglioramento dei risultati sanitari per madri e bambini negli ospedali governativi, per esplorare il potenziale ruolo degli ultrasuoni assistiti dall’intelligenza artificiale per migliorare l’interpretazione delle immagini e migliorare i risultati materni e infantili.

La società ha anche lanciato una partnership con il Chang Gung Memorial Hospital (CGMH) di Taiwan per condurre ricerche esplorative sull’utilizzo degli ultrasuoni per il rilevamento del cancro al seno. Le mammografie sono tipicamente utilizzate per lo screening del cancro al seno, ma i costi elevati e la mancanza di programmi di screening rendono la mammografia inaccessibile a molti nella popolazione di pazienti di CGMH.

Per risolvere questo problema, la partnership sta studiando l’utilità di un approccio ecografico basato sull’intelligenza artificiale per la diagnosi precoce del cancro al seno.

Infine, Google collaborerà con Right to Care, un’organizzazione no-profit con una significativa esperienza nella cura della tubercolosi in Africa, per promuovere l’accessibilità degli screening della tubercolosi del torace basati sull’intelligenza artificiale nell’Africa sub-sahariana.

Questi sforzi fanno parte di un impegno più ampio di Google per promuovere l’intelligenza artificiale sanitaria e altre soluzioni sanitarie digitali.

Healthcare Data Engine (HDE), tre acceleratori per migliorare l’assistenza ai pazienti

A novembre, Google Cloud, in collaborazione con Hackensack Meridian Health, Lifepoint Health e altre organizzazioni, ha lanciato tre nuovi acceleratori Healthcare Data Engine (HDE) per migliorare l’assistenza ai pazienti e l’efficienza del sistema sanitario.

Gli acceleratori sono progettati per migliorare l’interoperabilità e l’unificazione dei dati tra i sistemi sanitari e contribuire a sostenere la trasformazione digitale. Si concentrano sullo sfruttamento dei determinanti sociali della salute (SDOH) e sulla promozione dell’equità sanitaria, sul miglioramento delle operazioni per rafforzare l’esperienza e il flusso dei pazienti e sull’avanzamento dell’assistenza basata sul valore e dell’interoperabilità per migliorare la qualità delle cure.