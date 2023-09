Go4Robotics, nuova piattaforma dell’IFR per le piccole e medie imprese

La carenza di manodopera è diventata una delle sfide più pressanti per le piccole e medie imprese (PMI) dei Paesi OCSE. Il settore manifatturiero è particolarmente colpito da alti tassi di posti di lavoro vacanti. Poiché i robot sono sempre più facili da installare, implementare e utilizzare, le PMI hanno un maggiore accesso all’automazione. La nuova piattaforma online Go4Robotics di IFR fornisce una guida indipendente per il loro percorso di automazione.

”La mancanza di manodopera qualificata è un forte incentivo all’automazione in molti paesi”, afferma Susanne Bieller, Segretario Generale dell’IFR. ”Infatti, le statistiche dell’Unione Europea dicono che tre quarti delle aziende dell’UE hanno problemi ad attrarre lavoratori con le competenze richieste”.

Le PMI imparano a usare i robot

La nuova piattaforma online Go4Robotics dell’IFR sensibilizza sui numerosi vantaggi offerti dalla robotica. Le piccole e medie imprese trovano contenuti formativi corredati da una lista di controllo. Gli esperti sfatano i miti su segmenti relativamente nuovi all’automazione. I manager imparano a trarre vantaggio dalle nuove tendenze, come i robot facili da programmare per i non esperti.

I robot aumentano l’attrattività dei datori di lavoro

Se possono scegliere, molti giovani preferiscono lavorare in un’azienda che utilizza la tecnologia del futuro. Se c’è un robot che opera in officina, il datore di lavoro può pubblicizzare il lavoro ai potenziali dipendenti come un lavoro che comporta il controllo di un robot. Questo spesso cambia le carte in tavola. Poiché il robot si fa carico delle quattro caratteristiche del lavoro noioso, sporco, pericoloso e difficile, il suo utilizzo è ancora più interessante. I dipendenti hanno più tempo per prepararsi a lavori più interessanti.