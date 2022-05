La West Japan Railway Co. (JR West) adotterà robot umanoidi per gestire lavori di manutenzione e costruzione. Il robot è stato sviluppato congiuntamente con Man-Machine Synergy Effectors Inc. – Jinki-Ittai, specializzato in robot umanoidi bipedi – e Nippon Signal Co., fornitore di servizi avanzati di infrastrutture ferroviarie. [...]

In risposta alla carenza di manodopera del Giappone, e alla richiesta di maggiore sicurezza per i lavoratori, la West Japan Railway Co. (JR West) sta sviluppando robot umanoidi per gestire lavori di manutenzione e costruzione, specializzandosi in lavori pericolosi.

Il robot viene sviluppato congiuntamente da JR West, Man-Machine Synergy Effectors Inc. – noto anche come Jinki-Ittai, specializzato in robot umanoidi bipedi – e Nippon Signal Co., un fornitore di servizi avanzati di infrastruttura ferroviaria.

La ferrovia, che ha sede a Osaka e gestisce una vasta rete nella regione Honshu occidentale, ha meccanizzato i lavori di manutenzione ordinaria che rappresentano un rischio per i lavoratori, come il controllo dei cavi sopra i vagoni ferroviari e altri lavori elettrici.

JR West prevede di ridurre la quantità di personale umano che svolge compiti pericolosi di circa il 30%, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti sul lavoro da cadute e scosse elettriche. JR West intende mettere ufficialmente i robot al lavoro nella primavera del 2024.

digital event Quali sono le opportunità dell’Intelligenza Artificiale nelle nostre vite e nelle nostre attività? Blockchain Intelligenza Artificiale

Il robot è posizionato su un camion gru che viaggia lungo i binari. L’operatore controlla il robot dalla cabina di pilotaggio del camion, monitorando il funzionamento attraverso occhiali VR che trasportano un feed video da una telecamera collegata alla metà superiore del robot. Dalla cabina di pilotaggio, i comandi reattivi dell’operatore possono rilevare peso, resistenza e altre sensazioni dai bracci del robot, consentendo un funzionamento più intuitivo.

I bracci metallici del robot sembrano usciti dalla serie anime “Mobile Suit Gundam”; le “mani” possono contenere una varietà di materiali indipendentemente dalla loro forma, consentendo di svolgere le attività in alto stando a terra, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro per i dipendenti.