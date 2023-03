Sarà integrata nel servizio di abbonamento Snapchat+. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, afferma che l'azienda sta riunendo i team per concentrarsi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale per diversi prodotti [...]

Facebook e Snap stanno adottando ChatGPT di OpenAI. Meta sta creando un gruppo volto ad accelerare l’adozione della cosiddetta tecnologia generativa AI in tutta l’azienda, ha detto Mark Zuckerberg lo scorso 27 febbraio. Meta, che possiede anche Instagram e l’app di messaggistica WhatsApp, sta centralizzando il personale che sta lavorando sulla tecnologia AI di tutta l’azienda per ottenere più rapidamente scoperte che possano essere applicate a diversi prodotti, ha detto Zuckerberg.

“A breve termine, ci concentreremo sulla costruzione di strumenti creativi ed espressivi”, ha detto il CEO su Instagram. “A lungo termine, ci concentreremo sullo sviluppo di personaggi di intelligenza artificiale che possono aiutare le persone in vari modi”.

ChatGPT in Snapchat+

Anche Snap ha segnalato di stare facendo una scommessa sulla tecnologia ChatGPT di OpenAI. La società, nota per la sua app Snapchat, ha dichiarato di aver iniziato a lanciare il proprio chatbot sperimentale AI agli utenti che si abbonano al suo servizio di abbonamento da 3,99 dollari al mese, Snapchat +.

Snap ha detto che sta rendendo il suo chatbot, chiamato My AI, disponibile solo per gli abbonati Snapchat + mentre le società di social media stanno cercando di guidare gli utenti verso i loro servizi a pagamento in mezzo agli sconvolgimenti nel mercato degli annunci digitali. Twitter Inc. e Meta hanno entrambi avviato offerte di abbonamento. Snapchat + ha raggiunto oltre 2,5 milioni di abbonati dal suo lancio la scorsa estate, ha detto Snap.

Snap, nel suo annuncio, ha detto che potrebbero verificarsi errori con il suo chatbot che utilizza la tecnologia OpenAI personalizzata per Snapchat. “La nostra intelligenza artificiale è incline all’allucinazione e può essere indotta a dire qualsiasi cosa. Si prega di essere consapevoli delle sue numerose carenze. Scusate in anticipo!”, ha dichiarato la società, avvertendo anche: “Per favore, non condividete alcun segreto con la nostra AI e non fate affidamento su di essa per un consiglio”.