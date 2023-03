Le due aziende offriranno accesso a livello globale a un potente computer quantistico. La collaborazione prende vita nel data center IBX TY11, a Tokyo, per promuovere l'adozione di tecnologia quantistica e consentire alle aziende, anche in Italia, di sperimentare questa tecnologia rivoluzionaria [...]

Oxford Quantum Circuits – azienda attiva a livello mondiale nel settore del Quantum Computing as a Service (QCaaS) – ed Equinix, fornitrice di infrastrutture digitali a livello mondiale, hanno annunciato la volontà di mettere a disposizione delle aziende di tutto il mondo uno dei più potenti computer quantistici OQC attraverso il data center TY11 Tokyo International Business Exchange (IBX®) di Equinix.

Oxford Quantum Circuits sta installando il suo hardware quantistico in TY11 e prevede di sfruttare la soluzione di interconnessione on-demand di Equinix, Equinix Fabric®, per rendere disponibile il suo Quantum Computing as a Service alle aziende e alle organizzazioni di tutto il mondo sulla piattaforma globale di Equinix alla fine del 2023.

”L’informatica quantistica ha il potenziale per trasformare il modo in cui le aziende risolvono i problemi sia oggi che in futuro, soprattutto se i nostri clienti cercano soluzioni più innovative. In qualità di società di infrastrutture digitali, siamo orgogliosi di consentire a migliaia di aziende in tutto il mondo un accesso più semplice, sicuro e ad alta larghezza di banda a questa tecnologia pionieristica. L’ingresso del computer quantistico di OQC nel nostro ecosistema di interconnessione globale sulla piattaforma Equinix conferma il nostro impegno a sostenere l’innovazione”, spiega Arun Dev, Global Head of Digital Interconnection di Equinix.

Una volta collegate a Equinix Fabric, le aziende potranno beneficiare della facilità di accesso al quantum computing come se fosse on-premise, il che significa che potranno provare e sperimentare questa tecnologia innovativa collegandosi direttamente al QCaaS all’interno della propria infrastruttura digitale con maggiore sicurezza e facilità.

Si prevede un aumento della domanda dei servizi QcaaS da parte delle imprese

”Il mondo sta aspettando che l’informatica quantistica cresca al punto da poter cambiare le nostre vite. L’installazione dell’informatica quantistica nel data center TY11 di Equinix, di livello mondiale ci porta un passo più vicino a questa realtà. L’informatica quantistica rappresenta un cambiamento importante in termini di tecnologia e di processo. A differenza dei computer classici tradizionali, i computer quantistici possono elaborare grandi quantità di dati a velocità incredibili. Siamo entusiasti di collaborare con Equinix per aiutare le aziende di tutto il mondo a sviluppare le loro competenze e capacità quantistiche. Il futuro è qui e noi stiamo aprendo la strada per l’era dell’informatica quantistica”, commenta Ilana Wisby, CEO di OQC.

La collaborazione avviene nel segno della previsione di un aumento della domanda dei servizi QcaaS da parte delle imprese e del futuro supporto di questa tecnologia a un’ampia gamma di settori, dalla scoperta e sviluppo di farmaci al risk management, dal banking al manufacturing più avanzato.

”Per le aziende data-driven, la capacità di differenziarsi e rimanere competitive si riduce alla capacità di fornire insight significativi su scenari sempre più complessi e in tempi sempre più ristretti. Questo le spinge a investire in tecnologie all’avanguardia, come il quantum computing, che ha il potenziale per rivoluzionare le funzioni chiave del data-to-insights. IDC prevede che entro il 2026 il 95% delle aziende investirà in tecnologie di calcolo in grado di fornire insight più rapidi da insiemi di dati complessi per ottenere risultati di business differenziati1. Rendere l’informatica quantistica disponibile ’as-a-Service’ su un’infrastruttura digitale interconnessa a livello globale dovrebbe ridurre in modo significativo le barriere alla sperimentazione e all’adozione, come i costi, le competenze e la complessità dell’integrazione, e aprire la tecnologia quantistica a un numero maggiore di organizzazioni che potranno testarla e utilizzarla”, ha dichiarato Andrew Buss, Senior Research Director, Europe: Future of Digital Infrastructure di IDC facendo riferimento a una recente ricerca condotta da IDC1.

“Anche in Italia si potrà beneficiare di questa innovativa tecnologia, sarà il primo passo per rendere disponibili i servizi quantistici a migliaia di clienti Equinix in tutto il mondo, risolvendo una delle più grandi sfide che le aziende devono affrontare oggi quando si tratta di iniziare a utilizzare il quantum computing: integrarlo con l’infrastruttura digitale esistente” ha dichiarato Emmanuel Becker, Managing Director di Equinix Italia.

