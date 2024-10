Digital360 Awards 2024 e CIOsumm.IT: premiata l’innovazione digitale italiana

Si è conclusa con successo la tre giorni dedicata all’innovazione digitale, che ha visto protagonisti i DIGITAL360 Awards e il CIOsumm.IT. L’evento, svoltosi a Lazise, sul Lago di Garda, ha riunito oltre 150 Chief Information Officer (CIO) e circa 300 delegati, confermandosi un appuntamento imperdibile per il panorama tecnologico italiano.

Un evento di rilievo per l’evoluzione digitale

Con il titolo “The Butterfly Effect, la missione possibile del CIO: mettere ordine nel nuovo caos”, l’evento ha offerto un ricco programma di keynote, talk e tavole rotonde. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sulle sfide dell’innovazione in un contesto economico, sociale e geopolitico sempre più imprevedibile. Non sono mancate attività di svago e divertimento, tra cui l’iconico CIO running sul lago di Garda.

I vincitori dei DIGITAL360 Awards 2024

I Digital360 Awards, giunti alla loro nona edizione, hanno visto la partecipazione di 28 finalisti suddivisi in sette categorie. La giuria, composta da oltre 200 CIO, ha valutato i progetti in base a tre criteri: grado di innovazione, benefici concreti apportati e replicabilità. Ecco i vincitori:

Categoria “Machine Learning e Intelligenza Artificiale”

AVVALE – Innovare per semplificare: Soluzione di AI generativa per automatizzare i controlli amministrativi nelle gare d’appalto.

Categoria “Soluzioni B2B e di e-Supply Chain”

BARS – Support of Things: QRA (Quick Remote Assistance), una soluzione basata su AR/MR per migliorare l’efficienza operativa e il supporto tecnico. Ha vinto anche il Premio Digital Transformation.

Categoria “Automation”

SMART FLOW – Power Flow Compliance Automation: Un software cloud collaborativo per facilitare la gestione dei documenti di compliance.

Categoria “Cloud Computing”

WIIT – Cloud GPU – Cutting edge for Gaming and more: Infrastruttura di Cloud GPU sviluppata con Boosteroid per migliorare l’esperienza di gioco.

Categoria “CRM/Soluzioni per Marketing e Vendite”

BSI – AI Driven NPS: Soluzione per SIGNAL IDUNA che utilizza Large Language Model per ottimizzare la sentiment analysis e il customer engagement.

Categoria “Customer Care / User Experience”

ABSTRACT – Abstrid: Piattaforma per migliorare l’esperienza di shopping e la gestione del Customer Journey per Max Mara.

Categoria “Information & Cyber Security”

CYBEROO / NPO Sistemi – Dalla detection alla remediation: Filiera always on per l’identificazione e la mitigazione delle minacce informatiche.

Riconoscimenti speciali

Il Premio Sostenibilità è stato assegnato a Every Software Solutions per il progetto “SDS-Full service: Efficienza Digitale nel controllo dei prodotti chimici pericolosi”. Il Premio CIOsumm.IT è andato a Stoorm5 per “Edge SDN, protezione continuità operativa del processo produttivo”.

Le dichiarazioni

Massimo Arioli

Massimo Arioli, CEO di DIGITAL360, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “L’unione tra i DIGITAL360 Awards e CIOsumm.IT si conferma un’importante occasione per permettere al mondo dell’offerta e della domanda di creare e rafforzare relazioni generative nonché di confrontarsi sui temi strategici e attuali”.

Andrea Provini, Presidente Aused, ha aggiunto: “Oltre 150 CIO che si confrontano e crescono insieme, rendono il CIOsumm.IT e i Digital360 Awards l’appuntamento più rilevante per tutta la community di CIO in Italia”.

Partner e sponsor

L’evento è stato realizzato con il supporto di Altea Federation, Arsenalia, Avvale, Confluent Italia, Dell Technologies, Deloitte, Dune, SAP, OpenText, Slack from Salesforce.

Conclusioni

I DIGITAL360 Awards e il CIOsumm.IT si confermano come un punto di riferimento per l’innovazione digitale in Italia, offrendo una piattaforma per condividere idee, soluzioni e best practice. Con l’entusiasmo già rivolto alla prossima edizione, l’appuntamento è per il 2025.