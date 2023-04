Amazon Web Services si prepara a entrare nell’agone dell’AI generativa

“L’intera area è davvero, davvero nuova ed è davvero il primo giorno nell’AI generativa”, ha affermato Adam Selipsky, amministratore delegato di Amazon Web Services.

AWS, che è il più grande fornitore di servizi di cloud computing al mondo, è l’ultima azienda tecnologica a definire la sua strategia di intelligenza artificiale generativa. Le principali aziende cloud hanno spinto i nuovi strumenti che secondo loro rivoluzioneranno il lavoro e la creatività, in parte nella speranza di rinvigorire la domanda di servizi di cloud computing che si è raffreddata.

“L’attuale corsa assomiglia al passaggio dai computer agli smartphone”

Le tre maggiori aziende cloud – AWS, Microsoft e Google – hanno recentemente messo l’intelligenza artificiale generativa al centro delle loro presentazioni di vendita per cercare di capitalizzare l’esplosione di interesse per la tecnologia, che ha entusiasmato gli utenti con la sua capacità di eseguire funzioni come la stesura di memo e la produzione di codice informatico a livelli di sofisticazione quasi umani.

“Il mondo intero si sta arrampicando in questo momento”, ha detto Shishir Mehrotra, CEO della startup di documenti AI Code e uno dei primi tester dei nuovi prodotti AI di AWS. “L’attuale corsa per le aziende a prepararsi per questa nuova tecnologia assomiglia al passaggio dai computer agli smartphone”, ha aggiunto.