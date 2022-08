Un recente rapporto evidenzia la mancanza di governance come uno dei principali ostacoli. Meno rilevanti, dal sondaggio, sicurezza e scarsità di talenti [...]

Secondo un recente sondaggio pubblicato da Gartner, la mancanza di talenti ai fini dell’AI non è il vero problema: il 72% delle organizzazioni intervistate ha dichiarato di poter reperire o avere già i talenti AI di cui ha bisogno. Se la mancanza di talenti non è un problema, passare dal pilota alla produzione lo è sicuramente. L’indagine di Gartner ha identificato un divario tra il numero di modelli di intelligenza artificiale sviluppati dalle organizzazioni e il numero effettivo di quelli messi in produzione.

Solo il 54,5% dei progetti di AI passa dal pilota alla produzione

Il sondaggio di Gartner è stato condotto da ottobre a dicembre 2021, negli Stati Uniti, in Germania e nel Regno Unito. Gli intervistati sono stati 699, impiegati di organizzazioni che hanno già implementato l’AI o intendevano implementarla entro i prossimi tre anni.

Il sondaggio riporta che, in media, solo il 54% dei modelli di intelligenza artificiale passa dal pilota alla produzione. Un dato solo nominalmente superiore al 53% che la stessa Gartner ha riportato in un sondaggio del 2020.

“La più grande sorpresa è stato il numero di organizzazioni che hanno riferito di avere migliaia di modelli di intelligenza artificiale implementati, insieme al fatto che solo il 54% di questi entra in produzione”, ha affermato Frances Karamouzis, analista VP di Gartner.

Quindi cosa è necessario per far passare più progetti di intelligenza artificiale dal pilota alla produzione? Secondo Karamouzis la risposta è: disciplina. A suo avviso, le organizzazioni devono avere un approccio disciplinato ai progetti di AI, assicurando che le aree critiche della fiducia e della sicurezza siano implementate correttamente e i talenti siano giustamente impiegati.

Gartner: la vera sfida è la governance

Lo studio di Gartner ha anche rilevato che il 40% delle organizzazioni ha implementato migliaia di modelli di intelligenza artificiale e che questo volume comporta complessità per la governance, oltre a monitorare il valore e il ritorno sull’investimento dall’AI.

La sfida della mancanza di governance dell’AI è stata identificata in altri sondaggi pubblicati nel 2022. Un progetto di ricerca globale condotto da Juniper Networks e Wakefield Research rilasciato il 15 giugno ha rilevato che la mancanza di maturità nelle politiche di governance dell’AI è un ostacolo all’ulteriore adozione. Il rapporto Wakefield Research, tuttavia, aveva anche individuato la mancanza di talenti come un problema, in contraddizione con il rapporto di Gartner.

Anche un rapporto dell’aprile 2022 di O’Reilly Media ha rilevato che la governance è una sfida per l’adozione dell’AI, con il 51% delle organizzazioni che non dispone di una qualche forma di piano di governance per i progetti di intelligenza artificiale.

Sicurezza, privacy e intelligenza artificiale

La sicurezza non è identificata come uno dei principali ostacoli all’adozione da parte degli intervistati al sondaggio di Gartner. Solo il 3%, infatti, l’ha elencata come una barriera principale.

Tuttavia, i problemi di sicurezza e privacy relativi all’intelligenza artificiale sono numerosi, con il 41% delle organizzazioni che ammette di aver avuto un problema in passato.

Scavando più a fondo nella questione della sicurezza dell’AI, metà delle organizzazioni (50%) è preoccupata per i concorrenti o persino per i partner come rischi. La vera fonte di rischio, tuttavia, sembra essere costituita dagli addetti ai lavori. Di quelle organizzazioni che hanno ammesso di avere un problema di privacy o sicurezza relativo all’intelligenza artificiale, il 60% è stato attribuito agli addetti ai lavori.

“Il rilevamento e la prevenzione degli attacchi sono importanti, ma gli sforzi di sicurezza dell’AI dovrebbero ugualmente concentrarsi sulla riduzione al minimo del rischio umano”, scrive in un comunicato Erick Brethenoux, analista VP di Gartner.