Perplexity lancia Internal Knowledge Search e Spaces per le aziende

Perplexity introduce due nuove funzionalità, Internal Knowledge Search e Spaces, per migliorare la ricerca e la collaborazione all’interno delle aziende. Queste innovazioni permettono di integrare la ricerca sul web con le conoscenze interne e offrono uno spazio collaborativo personalizzabile, potenziato dall’intelligenza artificiale, per massimizzare l’efficienza e la sicurezza dei dati.

Introducing Internal Knowledge Search & Spaces

Innovazione nella ricerca: Internal Knowledge Search

Perplexity, crede che la ricerca sia il motore dell’innovazione e del progresso. Con l’introduzione di Internal Knowledge Search risponde alla crescente richiesta di poter cercare non solo contenuti pubblici sul web, ma anche nelle basi di conoscenza interne delle aziende. Questa funzionalità, disponibile per gli utenti di Perplexity Pro e Enterprise Pro, consente di accedere e sintetizzare informazioni da tutte le fonti, migliorando l’efficienza nel trovare risposte.

Utilizzo pratico e vantaggi

Perplexity ha offerto un accesso anticipato a clienti selezionati di Enterprise Pro, che hanno già iniziato a sfruttare questa funzionalità in vari modi:

le aziende di servizi finanziari possono condurre due diligence più approfondite accedendo a ricerche interne e note di chiamata.

i team di vendita e sviluppo business accelerano i processi di RFP combinando materiali passati con le ultime intuizioni dal web.

i team HR aiutano i dipendenti a trovare rapidamente risposte su benefici e benessere cercando nei file esistenti.

le startup in fase di crescita ottengono feedback su R&D e roadmap di prodotto basandosi sulle migliori pratiche dal web.

Secondo il CEO di Perplexity, Aravind Srinivas, la possibilità di effettuare ricerche sia su fonti interne che esterne in una piattaforma di conoscenza consolidata offre enormi guadagni di produttività per ogni impresa.

Collaborazione avanzata: Perplexity Spaces

Oltre alla ricerca, Perplexity ha reinventato il modo in cui i team organizzano le informazioni con Perplexity Spaces. Questi hub di collaborazione, potenziati dall’AI, possono essere personalizzati per adattarsi a casi d’uso specifici, offrendo un luogo in cui i team possono lavorare insieme in modo efficiente.

Una volta creato uno Space, è possibile invitare collaboratori, connettere file interni e personalizzare l’assistente AI. Spaces offre controlli completi sull’accesso alla ricerca e ai file, garantendo sicurezza e privacy. Per i clienti Enterprise Pro, i file e le ricerche sono esclusi dall’addestramento AI per impostazione predefinita, con la possibilità di rinunciare all’addestramento AI nelle impostazioni.

Prossimi passi

Nel prossimo futuro, Perplexity integrerà dati di terze parti con Crunchbase e FactSet per i clienti Enterprise Pro con abbonamenti attivi, ampliando ulteriormente la base di conoscenze. Altre integrazioni sono in arrivo, rendendo Perplexity il centro di conoscenza completo per qualsiasi organizzazione.

