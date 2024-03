Microsoft Copilot for Security, disponibile dal 1° aprile 2024

Microsoft Copilot for Security sarà disponibile a livello globale dal 1° aprile 2024. Questa soluzione, la prima nel settore a utilizzare l’intelligenza artificiale generativa, aiuterà i professionisti della sicurezza e dell’IT a individuare ad agire più rapidamente e a potenziare le competenze del team.

Microsoft Copilot for Security, come funziona

Copilot si basa su un vasto insieme di dati e informazioni sulle minacce, tra cui oltre 78 trilioni di segnali di sicurezza elaborati quotidianamente da Microsoft, e si avvale di modelli linguistici avanzati per fornire intuizioni personalizzate e guidare le prossime azioni. Con Copilot, è possibile proteggere alla velocità e alla scala dell’AI trasformando le operazioni di sicurezza.

Il secondo studio economico su Copilot for Security ha mostrato risultati importanti: i professionisti della sicurezza esperti sono più veloci del 22% utilizzando Copilot e il loro tasso di precisione aumenta del 7% in tutte le attività. Inoltre, il 97% ha espresso il desiderio di utilizzare nuovamente Copilot per lo stesso compito. Per rendere accessibile Copilot for Security a un numero ancora maggiore di organizzazioni, Microsoft introdurrà un modello di licenza pay-as-you-go che permetterà alle aziende di iniziare rapidamente e poi scalare l’utilizzo e i costi in base alle proprie esigenze e al proprio budget.

Copilot sarà disponibile in tutto il mondo dal 1° aprile 2024 e potrà elaborare richieste e rispondere in otto lingue diverse, con un’interfaccia multilingue per 25 lingue diverse, rendendolo pronto per tutte le principali aree geografiche di Nord e Sud America, Europa e Asia. Tra le nuove funzionalità di Copilot for Security ci sono i “promptbook” personalizzati che permettono ai clienti di creare e salvare una serie di comandi in linguaggio naturale per i flussi di lavoro e le attività di sicurezza più comuni. Inoltre, l’integrazione con la Knowledgebase consente a Copilot di interagire con la logica aziendale e svolgere attività basate su guide passo-passo personalizzate.

Copilot for Security disponibile in due esperienze utente

Con l’arrivo della disponibilità generale, Copilot for Security sarà disponibile come due esperienze utente: in un portale autonomo immersivo o integrato nei prodotti di sicurezza esistenti. L’integrazione di Copilot con i prodotti Microsoft Security renderà ancora più facile per i professionisti dell’IT e della sicurezza sfruttare i vantaggi in termini di velocità e precisione dimostrati nel nostro studio. Microsoft continua ad espandere il suo impegno a lungo termine nel fornire ai clienti la protezione end-to-end più completa per tutto il loro patrimonio digitale. Con il portfolio completo Microsoft Security, è possibile ottenere una visibilità ancora maggiore, un controllo totale e una governance efficace – soprattutto nell’era dell’intelligenza artificiale generativa – con soluzioni e prezzi che si adattano alle esigenze della vostra organizzazione.

