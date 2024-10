Microsoft aggiorna Copilot: ora può “vedere” e “parlare”

Microsoft ha annunciato una serie di aggiornamenti per Copilot, il suo assistente AI, che promettono di migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso su dispositivi mobili e PC. Tra le principali novità c’è Copilot Voice, una funzione che consente di interagire con l’assistente tramite comandi vocali naturali. Questa innovazione mira a rendere la conversazione con Copilot più fluida e simile a quella con un essere umano, avvicinandosi alle tecnologie di OpenAI e Google.

Copilot Vision

Guarda questo video su YouTube

Un’altra funzionalità di rilievo è Copilot Vision, che permette al browser Edge di “vedere” ciò che l’utente sta visualizzando, offrendo suggerimenti contestualizzati senza interrompere la navigazione.

Windows 11, version 24H2 | Security, experience, performance, and migration updates.

Guarda questo video su YouTube

Aggiornamenti di Windows 11 2024: novità per Copilot

Con il rilascio dell’aggiornamento a Windows 11 2024, noto anche come 24H2, Microsoft ha introdotto nuove opzioni per il chatbot Copilot, inizialmente disponibili solo in inglese. Queste funzionalità arriveranno anche in italiano nei prossimi mesi. Tra le novità, Copilot Voice permette agli utenti di avviare conversazioni naturali tramite comandi vocali, mentre Copilot Vision offre suggerimenti in tempo reale durante la navigazione web, garantendo la privacy degli utenti. Inoltre, la funzionalità Recall sarà disponibile per gli iscritti al programma Windows Insider, consentendo di registrare le attività svolte su ogni applicazione per poterle modificare successivamente.

Copilot Voice

Guarda questo video su YouTube

Innovazioni specifiche per Copilot+ Pc

I possessori di Copilot+ Pc potranno beneficiare di novità specifiche a partire da novembre. Tra queste, Click to Do consente di eseguire azioni rapide su qualsiasi elemento a schermo, come avviare ricerche o condividere link. L’assistente nella ricerca di Windows e Super Resolution migliora la qualità delle immagini a bassa risoluzione. Inoltre, l’AI generativa è protagonista nel software Paint, dove può cancellare elementi indesiderati e crearne di nuovi grazie al “riempimento generativo”.

Un futuro più empatico per Copilot

In un’intervista a Wired USA, Mustafa Suleyman, capo di Microsoft AI, ha espresso la volontà di rendere Copilot un compagno digitale più empatico e a 360 gradi. Think Deeper, una delle nuove funzionalità, promette risposte più articolate e dettagliate in attività complesse come matematica e programmazione.

Inoltre, Copilot Daily offre un notiziario audio personalizzato con notizie, meteo e informazioni rilevanti per l’utente, grazie alla collaborazione con testate giornalistiche di rilievo come Reuters e Financial Times. Questi aggiornamenti rappresentano un passo significativo verso un’interazione più umana e personalizzata con l’assistente AI di Microsoft.