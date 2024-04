L’ONU adotta una risoluzione sull’intelligenza artificiale

L’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato il 21 marzo 2024 una risoluzione storica sulla promozione di sistemi di intelligenza artificiale “sicuri, affidabili e degni di fiducia”, che potranno inoltre favorire lo sviluppo sostenibile per tutti. Adottando una bozza di risoluzione guidata dagli Stati Uniti senza votazione, l’Assemblea ha anche evidenziato il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti umani nella progettazione, sviluppo, implementazione e utilizzo dell’AI.

Il testo è stato supportato da 120 Stati membri

Il testo è stato “co-sponsorizzato” o supportato da oltre 120 altri Stati membri. L’Assemblea Generale ha riconosciuto inoltre il potenziale dei sistemi AI per accelerare e facilitare il progresso verso il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Si tratta della prima volta che l’Assemblea adotta una risoluzione sulla regolamentazione di questo settore emergente. L’Advisor per la Sicurezza Nazionale degli USA ha dichiarato all’inizio del mese che l’adozione rappresenterebbe un “passo avanti storico” per l’utilizzo sicuro dell’AI.

Stessi diritti per le persone online e offline anche per l’AI

L’Assemblea ha invitato tutti gli Stati Membri e le parti interessate “ad astenersi o cessare l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che sono impossibili da gestire in conformità con il diritto internazionale sui diritti umani o che pongono rischi eccessivi per il godimento dei diritti umani”.

“I medesimi diritti che le persone hanno offline devono essere protetti anche online, compreso durante tutto il ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale”, ha dichiarato l’Assemblea.

L’Assemblea ha inoltre esortato tutti gli Stati, il settore privato, la società civile, le organizzazioni di ricerca e i media, a sviluppare e sostenere approcci e quadri normativi e di governance relativi all’uso sicuro, affidabile e degno di fiducia dell’AI.

“L’AI sarà creata e implementata attraverso la lente dell’umanità e della dignità, della sicurezza e della protezione, dei diritti umani e delle libertà fondamentali”

L’Assemblea ha riconosciuto ulteriormente i “livelli variabili” di sviluppo tecnologico tra i paesi e all’interno degli stessi, e che le nazioni in via di sviluppo affrontano sfide uniche nel tenere il passo con il rapido ritmo dell’innovazione. Ha esortato gli Stati Membri e le parti interessate a cooperare con i paesi in via di sviluppo per consentire loro un accesso inclusivo ed equo, ridurre il divario digitale e aumentare l’alfabetizzazione digitale.

Prima dell’adozione, Linda Thomas-Greenfield, Ambasciatrice degli Stati Uniti e Rappresentante permanente presso l’ONU, ha presentato la bozza di risoluzione e ha espresso la speranza che il “dialogo inclusivo e costruttivo che ha portato a questa risoluzione possa servire da modello per future discussioni sulle sfide dell’AI in altri ambiti, ad esempio, riguardo alla pace e alla sicurezza e all’uso militare responsabile dell’autonomia dell’AI”.

Thomas-Greenfield ha sottolineato che la risoluzione è stata concepita per amplificare il lavoro già svolto dall’ONU, compresi l‘Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e il Consiglio dei Diritti Umani.

“Intendiamo che essa completi le future iniziative dell’ONU, compresi i negoziati verso un patto digitale globale e il lavoro del gruppo di consulenza ad alto livello del Segretario generale sull’intelligenza artificiale”, ha dichiarato. Thomas-Greenfield ha anche evidenziato l’opportunità e la responsabilità della comunità internazionale “di governare questa tecnologia piuttosto che lasciare che essa ci governi”.

“Riaffermiamo quindi che l’AI sarà creata e implementata attraverso la lente dell’umanità e della dignità, della sicurezza e della protezione, dei diritti umani e delle libertà fondamentali”, ha affermato l’Ambasciatrice degli Stati Uniti e Rappresentante permanente presso l’ONU. “Impegniamoci a ridurre il divario digitale all’interno delle nazioni e tra di esse utilizzando questa tecnologia per promuovere priorità condivise in materia di sviluppo sostenibile”.