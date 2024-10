Le 10 principali tendenze tecnologiche strategiche per il 2025

Entro il 2028, il 15% delle decisioni lavorative sarà preso automaticamente attraverso sistemi di intelligenza artificiale agentica: lo afferma Gartner nel suo 10 Strategic Technology Trends for 2025. Inoltre, le piattaforme di governance dell’AI ridurranno del 40% le problematiche etiche legate all’AI entro lo stesso anno. Queste piattaforme vengono utilizzate per gestire e applicare politiche per un’AI responsabile. Con l’aumento degli strumenti avanzati di intelligenza artificiale e apprendimento automatico utilizzati per scopi nefasti, la sicurezza contro la disinformazione diventerà essenziale.

Gartner prevede che il 50% delle imprese inizierà ad adottare prodotti o servizi per affrontare i casi d’uso della sicurezza contro la disinformazione entro il 2028.

The Top Technology Trends 2025:

Hybrid Computing Agentic AI Post-quantum Cryptography Spatial Computing AI Governance Platforms Ambient Invisible Intelligence Polyfunctional Robots Disinformation Security Energy-Efficient Computing Neurological Enhancement

Agenti AI

L’AI agentica si riferisce a programmi software progettati per prendere decisioni e intraprendere azioni in modo indipendente per raggiungere obiettivi specifici. Questi programmi combinano varie tecniche di AI con caratteristiche come la memoria, la pianificazione, il rilevamento dell’ambiente, l’uso di strumenti e il rispetto delle linee guida di sicurezza per svolgere compiti e raggiungere obiettivi in modo autonomo.

Casi d’uso

• Consentire ai lavoratori di sviluppare e gestire progetti tecnici più complessi, che si tratti di microautomazioni o di progetti più grandi, attraverso il linguaggio naturale

• Automatizzare le esperienze dei clienti utilizzando l’analisi dei dati per prendere decisioni altamente calcolate in ogni fase

• Cambiare il processo decisionale e migliorare la consapevolezza situazionale nelle organizzazioni attraverso un’analisi dei dati più rapida e l’intelligenza delle previsioni.

Piattaforme di governance dell’AI

Le piattaforme di governance dell’AI aiutano a gestire e controllare i sistemi di AI garantendone un uso responsabile ed etico. Consentono ai responsabili IT di assicurarsi che l’AI sia affidabile, trasparente, equa e responsabile, rispettando al contempo gli standard etici e di sicurezza. In questo modo si garantisce che l’AI sia in linea con i valori dell’organizzazione e con le più ampie aspettative della società.

Tecnologia quantistica e innovazioni futuristiche

La crittografia post-quantistica, che offre protezione dei dati resistente ai rischi di decrittazione del calcolo quantistico, progredirà così tanto entro il 2029 che la maggior parte della crittografia asimmetrica convenzionale sarà insicura da usare.

L’intelligenza ambientale invisibile, abilitata da tag e sensori intelligenti a basso costo, consentirà un’integrazione più profonda della percezione e dell’intelligenza nella vita quotidiana fino al 2027.

Inoltre, il calcolo energeticamente efficiente migliorerà alla fine degli anni 2020 con l’emergere di nuove tecnologie di calcolo, come ottiche, neuromorfiche e nuovi acceleratori, per compiti speciali come l’AI e l’ottimizzazione, utilizzando molta meno energia.

Il futuro dell’interazione umana e robotica

Il calcolo ibrido, che combina meccanismi di calcolo, archiviazione e rete per problemi computazionali, creerà ambienti altamente efficienti e innovativi. Il calcolo spaziale, che unisce il mondo fisico con tecnologie come la realtà aumentata e virtuale, crescerà fino a 1,7 trilioni di dollari, aumentando da 110 miliardi nel 2023. I robot polifunzionali stanno sostituendo quelli progettati per svolgere un singolo compito: Gartner prevede che entro il 2030, l’80% degli esseri umani interagirà quotidianamente con robot intelligenti, un aumento rispetto a meno del 10% di oggi.

Infine, gli sviluppi neurologici, che leggono e decodificano l’attività cerebrale, miglioreranno le capacità cognitive e consentiranno ai marchi di sapere cosa pensano i consumatori. Gartner prevede che entro il 2023, il 30% dei lavoratori della conoscenza dipenderà dalle tecnologie per rimanere rilevante con l’ascesa dell’AI nel luogo di lavoro.

In che modo i CIO e i leader IT possono utilizzare le tendenze tecnologiche del 2025?

I CIO possono utilizzare il Gartner Top Strategic Technology Trends per: