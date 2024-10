Italian Tech Week 2024, riflettori puntati su AI e supercomputer

All’Italian Tech Week 2024, la tre giorni dedicata alla innovazione, grazie all’impiego delle tecnologie emergenti, sono stati registrati oltre ventimila accessi. Un boom. Avveniristica la location delle OGR di Torino, tante le teste pensanti e visionarie salite sul palco rotante e nelle altre sale che ospitavano gli speech. Ecco gli spunti più significativi.

OGR Torino

ITW 2024: alcuni degli interventi più interessanti

La ITW è stata, come anticipato, la tech conference tutta all’italiana, in cui menti brillanti e visionarie si sono riunite per discutere di:

innovazione

tendenze future

nuove direzioni

La sua mission, si legge nei canali ufficiali, è quella di “plasmare e sviluppare dall’Italia l’ecosistema tecnologico globale”.

Arthur Mensch (Mistral): “Servono AI europee”

Secondo Arthur Mensch, co-founder e ceo di Mistral AI, la big tech francese “Servono AI europee perché la nostra cultura è diversa da quella americana“, dichiara durante il suo speech. Non solo, aggiunge anche che “la tecnologia AI crea contenuti e quindi questo ha un impatto culturale. Grazie ai modelli che creiamo, influenzeremo le applicazioni che li utilizzeranno. Quindi è evidente l’importanza tanto delle aziende che sviluppano quanto di quelle che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale; giungendo alla conclusione che “un’alternativa europea all’AI delle big tech è possibile”.

Fabio Pammolli (Fondazione AI4I): lo sviluppo dell’AI nel panorama italiano

Fabio Pammolli, presidente della Fondazione nazionale “AI4I”, rivela la sua visione per l’industria italiana, dopo aver presentato ufficialmente “AI4I – Artificial Intelligence for Industry”, il neo-nato Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale dell’industria, con sede a Torino. Durante il suo intervento sono stati altresì illustrati i futuri piani nonché investimenti per lo sviluppo dell’AI nel panorama industriale italiano.

Giorgio Metta (Istituto Italiano di Tecnologia): “le competenze future per lo sviluppo dell’innovazione nell’era dell’AI”

Giorgio Metta direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) parla anche in qualità di consulente del progetto) “Italia 5.0”, soffermandosi su quelle che sono o saranno, a suo sentire, le “competenze future per lo sviluppo dell’innovazione nell’era dell’AI”.

Testimonianza interessante, condividendo significativi “approfondimenti sul futuro delle competenze e dell’innovazione nell’era dell’intelligenza artificiale in Italia e nell’UE”.

Il supercomputer a ITW 2024

Dario Pagani, di ENI, si è addentrato nel ruolo trasformativo del supercomputer al fine di promuovere la sostenibilità all’interno del settore energetico. Pagani ha approfondito, inoltre, come ENI sia in grado di sfruttare quella che è peraltro riconosciuta come “l’immensa potenza dei supercomputer per affrontare complesse sfide ambientali e ottimizzare la gestione delle risorse”.

Pagani ha discusso altresì della “applicazione del calcolo ad alte prestazioni in aree come lo sviluppo delle energie rinnovabili, la modellazione climatica e il miglioramento dell’efficienza energetica”. La conversazione ha messo in evidenza progetti specifici in cui il supercalcolo ha portato a innovazioni rivoluzionarie nelle pratiche sostenibili.

Pagani ha offerto anche spunti sul futuro del supercalcolo nell’industria energetica, incluso il suo potenziale per accelerare la transizione verso fonti di energia più pulite e ridurre l’impatto ambientale.

Il supercomputer e la sua potenza di calcolo

Un supercomputer viene inteso come quel tipo di computer estremamente potente, progettato al fine di eseguire calcoli complessi e a una velocità molto elevata, nonché capace di risolvere problemi che richiederebbero anni a un tradizionale computer.

Per essere qualificato tale, occorre che abbia delle caratteristiche principali, tra cui:

una potenza di calcolo , nel senso di miliardi o addirittura trilioni di operazioni al secondo;

, nel senso di miliardi o addirittura trilioni di operazioni al secondo; un’ architettura complessa costituita da migliaia di processori che operano in parallelo, aumentando esponenzialmente la capacità di calcolo;

complessa costituita da migliaia di processori che operano in parallelo, aumentando esponenzialmente la capacità di calcolo; un utilizzo tale da affrontare problemi complessi in vari campi (dalla scienza all’ingegneria e ricerca, pensando ai sistemi di AI ovvero di analisi di grandi quantità di dati cd “big data”, crittografia).

L’importanza di questi super strumenti si evince:

dalla ricerca accelerata , consentendo di risolvere problemi che prima richiedevano anni o decenni, aprendo nuove frontiere nella conoscenza;

, consentendo di risolvere problemi che prima richiedevano anni o decenni, aprendo nuove frontiere nella conoscenza; dalle simulazioni complesse , permettendo di simulare fenomeni naturali e sistemi complessi, agevolando la comprensione del mondo che ci circonda;

, permettendo di simulare fenomeni naturali e sistemi complessi, agevolando la comprensione del mondo che ci circonda; dall’innovazione che avanza in continuazione specialmente oggi.

ITW 2024: qualche numero dell’evento

Sul palco di ITW 2024 sono saliti più di 180 speaker. Più di 70 sono stati gli interventi tra panel, interviste, fireside chats e speech, a cui aggiungere le 30 masterclass di formazione professionale gratuita con “oltre 1.600 partecipanti, le 10.600+ richieste di incontri one-to-one tramite l’app di networking, e gli oltre 50 side events.

Ampio spazio è stato dedicato ai podcast, con 8 registrazioni live di alcuni dei migliori podcaster nazionali e internazionali e incontri presso il corner “OnePodcast” nel corso dei tre giorni dell’evento.

Conclusioni

In conclusione, riportiamo qualche battuta catturata durante “l’evento nell’evento”, la chiacchierata tra John Elkann e Sam Altman, il quale a un tratto ha affermato: “C’è un’incredibile dose di talento, storia e capacità industriale in Italia. L’ecosistema delle startup ha bisogno di ulteriori risorse, ma lo spirito giusto c’è ed è qui.”

Insomma, con questa edizione 2024 l’ITW è diventato un imperdibile appuntamento con la tecnologia. Visto il successo, è già stato confermato per il prossimo anno, sempre a Torino, dal 24 al 26 settembre 2025.