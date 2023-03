Iconsulting, l’area AI e machine learning ha una nuova guida

È Michele Crescenzi, nel ruolo di Practice Leader. Con oltre 20 anni di esperienza in aziende come HP e Accenture, rafforzerà la Business Unit di Advisory per la parte contenuti di marketing e vendite [...]

Iconsulting, azienda italiana di consulenza, annuncia l’ingresso di Michele Crescenzi, che si occuperà di consolidare ed evolvere l’area aziendale dedicata alle soluzioni di intelligenza artificiale e Machine learning nel ruolo di Practice Leader, e rafforzerà la Business Unit di Advisory per la parte afferente ai contenuti di marketing e vendite.

Con oltre 20 anni di esperienza in aziende leader tra cui HP e Accenture, Crescenzi si unisce alla squadra di Iconsulting per ricoprire un ruolo strategico in un momento di forte accelerazione e trasformazione del mercato dei servizi di intelligenza artificiale.

Chi è Michele Crescenzi

Michele Crescenzi inizia la sua carriera nel 2001 in I4C Analytics per approdare successivamente in Hewlett Packard dove ha assunto ruoli di crescente responsabilità sia nella delivery che nel business development di soluzioni avanzate di Business Analytics. Dal 2014 Crescenzi ha guidato e scalato, dal nucleo i4C Analytics, la Practice di Data Science di Accenture nella market unit ICEG (Italia, Europa centrale e Grecia), e seguito numerosi programmi innovativi di trasformazione digitale per organizzazioni globali e locali. La consolidata e approfondita esperienza sui domini di intelligenza artificiale, Data Science e Machine learning gli ha permesso di sviluppare una profonda visione sui temi e sugli impatti della Data & Digital transformation.

Crescenzi è inoltre autore di numerose pubblicazioni in ambito Machine learning su riviste scientifiche internazionali e partecipazioni come speaker a conferenze di settore.

Federico Ravaldi e Simone Fiocchi founder di Iconsulting, dichiarano: “L’ingresso di Michele fra le prime linee di Iconsulting conferma la nostra determinazione nell’accelerare ulteriormente il percorso di trasformazione in data-driven company dei nostri clienti. La sua esperienza ci permetterà infatti di entrare in una fase sempre più matura di utilizzo di Intelligenza Artificiale e Machine learning. Siamo entusiasti di accogliere Michele, del quale apprezziamo la grande competenza, la professionalità e la piena condivisione dei nostri valori fondanti”.