Google NotebookLM ora riassume i video di YouTube

NotebookLM di Google ha recentemente ampliato le sue funzionalità, includendo la possibilità di riassumere i video di YouTube.

NotebookLM, come funziona il riassunto dei video di YouTube

Quando un utente inserisce il link di un video nell’app, l’intelligenza artificiale analizza la trascrizione e genera un breve riassunto degli argomenti chiave trattati. Gli utenti possono cliccare su questi argomenti per ottenere informazioni più dettagliate e porre domande specifiche. Questa funzione rappresenta un notevole passo avanti nell’accessibilità e nella fruizione dei contenuti video, rendendo più semplice e veloce l’estrazione delle informazioni essenziali.

Nella figura si può vedere chiaramente la possibilità di inserire un link a un video di YouTube

Panoramiche audio e supporto per le registrazioni

Oltre ai riassunti testuali, NotebookLM offre la possibilità di creare panoramiche audio basate sul contenuto del video. Queste discussioni, in stile podcast, sono ospitate dall’intelligenza artificiale e offrono un modo innovativo e coinvolgente per fruire delle informazioni. L’app supporta anche le registrazioni audio, consentendo agli utenti di cercare informazioni specifiche all’interno delle conversazioni trascritte e di creare guide di studio personalizzate. Questa funzione è particolarmente utile per studenti e professionisti che desiderano organizzare e sintetizzare le informazioni acquisite durante lezioni, conferenze o riunioni.

Confronto con altre soluzioni e limiti attuali

Nonostante altre app come Gemini di Google e Copilot di Microsoft offrano funzionalità simili, NotebookLM si distingue per la sua capacità di fornire punti di partenza per approfondire gli argomenti trattati. Tuttavia, durante i test, è emerso un limite significativo: la funzione di analisi dei video non funziona con i contenuti pubblicati negli ultimi due giorni circa.

Questo evidenzia un limite temporale nell’elaborazione dei dati più recenti, un aspetto che Google dovrà affrontare per migliorare ulteriormente l’efficacia e l’affidabilità di NotebookLM.