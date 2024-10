Gemini Live disponibile anche in Italiano

Gemini Live sta ampliando la sua portata linguistica includendo l’italiano per rendere le conversazioni più naturali e intuitive. Questa espansione mira a rendere l’assistente personale AI più accessibile, permettendo agli utenti di interagire con Gemini in italiano e di sfruttare un maggior numero di app Google nella loro lingua madre. L’obiettivo è facilitare l’accesso alle informazioni e il completamento delle attività quotidiane.

Gemini Live anche in italiano

In occasione del Made by Google, Gemini Live è stato introdotto per conversazioni in inglese. Ora, l’espansione comprende l’italiano e progressivamente oltre 40 lingue, permettendo a un pubblico più ampio di sperimentare l’intelligenza artificiale conversazionale. Gli utenti possono impostare facilmente fino a due lingue preferite tramite l’app Google, personalizzando l’esperienza linguistica sui loro dispositivi Android.

Interazioni con Gemini Live

Con Gemini Live, le conversazioni diventano dinamiche e personalizzabili, simili a un dialogo con un amico. L’assistente AI supporta brainstorming, esplorazione di nuovi argomenti e preparazione per presentazioni, offrendo dieci voci distinte per personalizzare il tono della conversazione. Gli utenti possono chiedere consigli, organizzare eventi o approfondire vari argomenti, arricchendo le loro esperienze quotidiane.

Connessioni potenziate con le App

L’integrazione delle estensioni in Gemini consente agli utenti di connettersi con un numero crescente di app Google, come Gmail, Maps e YouTube. Recentemente, sono state ampliate le connessioni a strumenti come Google Calendar e Tasks. In futuro, sarà possibile collegarsi a nuovi strumenti in italiano, semplificando ulteriormente le attività grazie a funzionalità avanzate che migliorano la gestione delle informazioni e il flusso di lavoro.