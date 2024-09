Gartner: entro il 2027 il 17% degli attacchi informatici totali coinvolgerà l’AI generativa

Entro il 2027, il 17% degli attacchi informatici totali coinvolgerà l’AI generativa. Lo prevede Gartner, aggiungendo che la spesa globale per la sicurezza informatica crescerà del 15% nel 2025, per raggiungere i 212 miliardi di dollari. La spesa globale degli utenti finali per la sicurezza informatica è stimata raggiungere i 183,9 miliardi di dollari. Questi dati sono contenuti nel rapporto “Forecast: Information Security, Worldwide, 2022-2028, 2Q24 Update.”

La GenAI provocherà un picco nelle risorse di cybersecurity

“L’ambiente di minaccia costantemente elevato, il movimento verso il cloud e la carenza di talenti stanno spingendo la sicurezza in cima alla lista delle priorità e costringendo i responsabili della sicurezza delle informazioni (CISO) ad aumentare la spesa per la sicurezza della loro organizzazione”, dichiara Shailendra Upadhyay, Senior research principal di Gartner. “Inoltre, le organizzazioni stanno attualmente valutando le loro esigenze di piattaforma di protezione degli endpoint (EPP) e di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) e apportando modifiche per migliorare la loro resilienza operativa e la risposta agli incidenti a seguito dell’interruzione di CrowdStrike.”

L’adozione dell’AI e dell’AI generativa (GenAI) continua ad aumentare gli investimenti nei mercati dei software di sicurezza come la sicurezza delle applicazioni, la sicurezza e la privacy dei dati e la protezione dell’infrastruttura. Fino al 2025, la GenAI provocherà un picco nelle risorse di cybersecurity necessarie per proteggerla, portando a un aumento previsto del 15% della spesa per i software di sicurezza (vedi Tabella).

Spesa degli utenti finali per la sicurezza informatica per segmento, a livello mondiale, 2023-2025 (milioni di dollari USA)

Segmento Spesa 2023 Crescita 2023 (%) Spesa 2024 Crescita 2024 (%) Spesa 2025 Crescita 2025 (%) Software di Sicurezza 76.574 13,6 87.481 14,2 100.692 15,1 Servizi di Sicurezza 65.556 13,6 74.478 13,6 86.073 15,6 Sicurezza di Rete 19.985 6,2 21.912 9,6 24.787 13,1 Totale 162.115 12,7 183.872 13,4 211.552 15,1 Fonte: Gartner (agosto 2024)

Gli attaccanti utilizzano anche i LLM per attacchi su larga scala

Dall’introduzione della GenAI, gli attaccanti stanno utilizzando sempre più strumenti insieme a modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) per condurre attacchi di ingegneria sociale su larga scala, e Gartner prevede che entro il 2027 il 17% degli attacchi informatici/perdite di dati totali coinvolgerà l’AI generativa. Man mano che le organizzazioni continuano a trasferirsi nel cloud, gli analisti di Gartner prevedono un aumento delle soluzioni di sicurezza cloud e la quota di mercato delle soluzioni cloud-native crescerà. Il mercato combinato dei broker di sicurezza per l’accesso al cloud (CASB) e delle piattaforme di protezione del carico di lavoro del cloud (CWPP) è stimato raggiungere gli 8,7 miliardi di dollari nel 2025, rispetto ai 6,7 miliardi di dollari previsti per il 2024.

La carenza di competenze a livello globale nel settore della cybersecurity è un fattore importante che guida gli investimenti nel mercato dei servizi di sicurezza (servizi di consulenza sulla sicurezza, servizi professionali di sicurezza e servizi di sicurezza gestita) che si prevede crescerà più rapidamente rispetto agli altri segmenti di sicurezza.

