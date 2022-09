Si chiama Enel AI&Robotics Lab e ha sede a Tel Aviv, il laboratorio di Enel per l’intelligenza artificiale e la robotica; esplorerà le applicazioni delle nuove tecnologie nelle rinnovabili e nelle reti di distribuzione elettrica e si dedicherà allo sviluppo di soluzioni e materiali sostenibili.

È la quarta iniziativa per l’innovazione lanciata dal Gruppo Enel in Israele ed è sponsorizzata da Enel Green Power ed Enel Grids, che all’interno del Gruppo si dedicano, rispettivamente, alla generazione di energia pulita e alla distribuzione di elettricità.

Michele Crisostomo, presidente di Enel, ha dichiarato: “L’Enel AI&Robotics Lab è una nuova pietra miliare nel percorso del Gruppo per promuovere l’innovazione per la transizione energetica. L’innovazione supporta la mission del nostro Gruppo, ossia potenziare la sostenibilità nella generazione di energia elettrica, nello sviluppo e nella digitalizzazione delle reti nonché nell’elettrificazione degli usi finali, creando così un valore condiviso di lungo termine per i nostri stakeholder. Attraverso il nuovo Lab, intendiamo ampliare ulteriormente la nostra collaborazione con il dinamico ecosistema dell’innovazione in Israele, trovando le soluzioni migliori per le nostre esigenze e scoprendo nuove opportunità di sviluppo, in continuità con le storie di successo realizzate finora attraverso il nostro approccio Open Innovability.”

Enel AI&Robotics Lab mette a disposizione delle startup un’area di quasi 300 m2 di open space e sale riunione, oltre a un’area laboratorio, in cui svolgere sia attività di ufficio che prototipazione e sperimentazione di piccoli robot, droni e sensori. Il Lab supporterà lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale e robotiche, in particolare quelle incentrate sull’automazione e la digitalizzazione nelle rinnovabili e sulla costruzione e gestione di reti, nonché lo sviluppo di materiali innovativi e sostenibili. Ospiterà startup appena avviate e offrirà loro validazione tecnica e commerciale fornendo l’accesso a siti di prova, dati reali, know-how di esperti, hardware e software. Il processo di validazione includerà una Dimostrazione di concetto (Proof of Concept, PoC) con l’obiettivo finale di trasformare in scale-up globali quelle startup selezionate da Enel come provider di soluzioni. Inoltre, il Lab collaborerà con le università locali, le aziende e le innovation community per interagire con l’ecosistema israeliano, nonché per ospitare workshop e incontri per approfondire sfide e casi d’uso per i quali Enel sta cercando soluzioni altamente innovative.

Il Lab ha iniziato a operare nel giugno 2022, ospitando il suo primo innovation bootcamp della durata di tre giorni, durante il quale sono state esplorate diverse challenge commerciali e tecniche, e discusse soluzioni con più di dieci startup. I futuri bootcamp offriranno ai player coinvolti l’opportunità di lavorare con Enel su numerose challenge, tra cui: