Emerging Technologies Summit, 11 e 12 novembre a Milano

Milano si prepara ad ospitare l’Emerging Technologies Summit, un evento chiave per professionisti e decisori del settore tecnologico.

L’evento, ospitato per la prima volta l’11 e il 12 novembre 2024 negli spazi di Monte Rosa 91 a Milano, è progettato per coniugare visioni di futuro con applicazioni concrete dell’innovazione digitale. Organizzato da Fiera Milano e la sua knowledge unit, Business International, METS rappresenta un’ambizione chiara: fungere da catalizzatore per le sinergie tra aziende, startup e istituzioni, promuovendo allo stesso tempo una cultura dell’innovazione radicata nella realtà delle imprese e della società.

Milano Emerging Technologies Summit: una panoramica generale

Il convegno si presenta come una vetrina essenziale per comprendere le direzioni future dell’innovazione, con un occhio di riguardo verso l’intelligenza artificiale e le tecnologie immersive. Microsoft Italia figura tra i principali sostenitori dell’evento, confermando il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia. L’incontro non solo offrirà aggiornamenti sulle ultime tendenze, ma sarà anche un’occasione imperdibile per creare connessioni professionali significative e accedere a sessioni di formazione avanzata.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale e il supporto di Microsoft Italia

L’intelligenza artificiale sta ridefinendo i confini del possibile in numerosi settori, spaziando dall’automazione industriale alla personalizzazione delle esperienze cliente. In questo contesto, il supporto di Microsoft Italia si rivela cruciale per METS, arricchendo l’evento con insight sulle ultime innovazioni in ambito AI generativa.

Attraverso il programma AI L.A.B., lanciato nel settembre 2023, Microsoft non solo mette in evidenza l’applicabilità dell’AI nelle organizzazioni ma promuove anche un’adozione responsabile di queste tecnologie. L’iniziativa intende facilitare la creazione di un ambiente in cui professionisti e studenti possono acquisire competenze avanzate, essenziali per sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’AI.

Non solo AI: il focus su tecnologie immersive e realtà estesa

Sebbene l’intelligenza artificiale occupi una posizione centrale nel METS, l’evento dedica una significativa attenzione anche alle tecnologie immersive come la realtà aumentata, virtuale ed estesa. Queste soluzioni stanno guadagnando terreno grazie alla loro capacità di trasformare sia ambienti lavorativi che esperienze quotidiane. La fusione tra digitale e fisico proposta da queste tecnologie offre nuove opportunità per le aziende di interagire con i clienti e ottimizzare processi interni.

Inoltre, la presenza di spazi dedicati come l’OnMetaverse Summit all’interno del METS testimonia l’importanza crescente di questi strumenti nel configurare le future dinamiche di mercato e rispondere efficacemente alle esigenze delle nuove generazioni.

Opportunità di networking e formazione avanzata

METS non si limita a essere una vetrina per le nuove tecnologie; si configura anche come un eccezionale punto di incontro per professionisti del settore. L’evento offre ampie possibilità di networking, permettendo ai partecipanti di connettersi con leader di pensiero, innovatori e decision makers a livello globale. Oltre a ciò, METS si impegna nell’offrire percorsi di formazione avanzata che preparano i partecipanti a navigare e a trarre vantaggio dall’evoluzione digitale in atto. Questo approccio formativo mira non solo ad ampliare la conoscenza tecnologica ma anche a sviluppare una comprensione critica delle sfide etiche legate all’adozione delle nuove tecnologie.