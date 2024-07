Digital360 nomina Sabrina Paladini Chief People & Transformation Officer

Digital360 ha ufficializzato la designazione di Sabrina Paladini nel ruolo di Chief People & Transformation Officer del Gruppo, alla guida della neoistituita Direzione People & Transformation. Nella sua nuova posizione, Paladini sarà preposta alla direzione dell’organismo incaricato di garantire l’allineamento e l’attuazione pratica dei principi e dei valori aziendali in sinergia con le altre funzioni del Gruppo.

Il ruolo di Sabrina Paladini in Digital360

Le sue responsabilità includono la definizione dei sistemi di gestione e misurazione delle prestazioni, la programmazione delle attività di reclutamento e formazione del personale, la creazione di percorsi per il riconoscimento e l’incremento del potenziale dei dipendenti e collaboratori, la gestione dell’immagine aziendale come datore di lavoro e la comunicazione interna, oltre all’istituzione di strumenti per la collaborazione e piani formativi in un momento cruciale per lo sviluppo di Digital360.

Paladini si è unita al Gruppo nel 2022 a seguito dell’acquisizione della maggioranza del Methodos Group, dove ricopriva il ruolo di Vice President ed era anche co-fondatrice, socia e responsabile della filiale francese. Dal 2008 ha partecipato attivamente al piano di internazionalizzazione dell’azienda, istituendo il primo team interculturale.

Con un background formativo e professionale maturato in anni trascorsi tra Spagna e Belgio, ha collaborato con marchi rinomati in ambiziosi progetti di gestione del cambiamento culturale nei settori luxury, servizi e tecnologia. Possiede una solida esperienza nella gestione del cambiamento culturale, nella realizzazione di progetti per team ad alte prestazioni, nella diffusione della customer experience attraverso le reti aziendali, nei programmi di sviluppo della leadership e nel business coaching.

Investire sugli individui e sul loro potenziale, mettendo a loro disposizione strumenti innovativi come quelli basati su AI

“Sono felice di dare il benvenuto nel nuovo incarico a Sabrina Paladini, certo che la sua esperienza di successo sarà un fattore strategico di crescita per la nostra azienda” dichiara Massimo Luca Arioli, Ceo di Digital360. “Digital360 negli ultimi anni è cresciuta a un tasso annuo medio superiore al 40% grazie a una strategia organizzativa centrata sulle persone, l’integrazione di imprenditori e dei loro team, la valorizzazione culturale della diversità. Abbiamo affidato la nuova struttura dedicata a questo percorso a un’imprenditrice e manager con esperienza consolidata al fianco di multinazionali italiane e globali eccellenti. Il Gruppo oggi è l’unione ideale fra imprenditori, manager e professionisti che credono nelle relazioni generative e nel ruolo dell’innovazione digitale combinata con la sostenibilità, per creare sia valore economico per il mercato che valore sociale e culturale per la comunità. La nuova struttura guidata da Sabrina Paladini concorrerà a questi obiettivi, investendo sugli individui e sul loro potenziale e mettendo a loro disposizione strumenti innovativi come quelli basati su AI”.

Sabrina Palladini

“Ho avuto la fortuna di partecipare come imprenditrice alla crescita di Digital360 e appartenere a una community di persone impegnate in modo concreto a trasferire sia all’interno dell’organizzazione, verso i dipendenti, sia all’esterno, verso tutti gli stakeholder, i benefici dell’innovazione tecnologica su cui lavorano. Si tratta di un gruppo multigenerazionale e multiculturale, con attitudine alla ricerca costante che ha saputo attrarre professionisti giovani talenti intorno a un modello originale basato su valori significativi legati alla costruzione futura equa e inclusiva”, riflette Sabrina Paladini. “Ho accolto con entusiasmo la nomina da parte del Consiglio d’Amministrazione perché vedo un ambiente sensibile al cambiamento; un terreno fertile dove generare nuove iniziative capaci d’incoraggiare gli individui ad avere immediatamente impatto positivo facendo differenza nei vari settori d’intervento”.