L'investimento servirà a mettere in contatto i propri esperti di machine learning e intelligenza artificiale con clienti e partner aziendali di tutto il mondo per accelerare l'innovazione [...]

AWS – Amazon Web Services – ha annunciato che investirà 100 milioni di dollari in un nuovo programma che mette in contatto gli esperti di machine learning e intelligenza artificiale di AWS con clienti e partner aziendali di tutto il mondo per accelerare l’innovazione, l’implementazione e il successo dell’AI generativa.

Il nuovo AWS Generative AI Innovation Center comprende un team di strateghi, data scientist, ingegneri e architetti di soluzioni che lavoreranno passo dopo passo con i clienti per costruire soluzioni su misura che utilizzano i servizi AWS di AI generativa. Questi servizi includono Amazon CodeWhisperer e il recentemente annunciato AmazonBedrock che consente agli sviluppatori di creare e scalare chatbot di AI generativa e altre applicazioni nel cloud, utilizzando i dati organizzativi interni per la messa a punto su una serie di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di Anthropic, AI21 e Stability AI, oltre a due nuovi LLM della famiglia di modelli Titan di Amazon.

Aiuto generativo proattivo dell’intelligenza artificiale per i clienti aziendali

Sri Elaprolu, senior leader dell’AI generativa di AWS, ha dichiarato che i team dell’azienda si sono resi conto che i clienti erano “super desiderosi” di utilizzare l’AI generativa, ma non sapevano come fare. “Abbiamo capito chiaramente che un aiuto più proattivo ai clienti sarà fondamentale”, ha dichiarato. “Inoltre, molti clienti che già utilizzano AWS, sia nello spazio AI/ML che in quello più ampio, ci hanno contattato per chiedere una guida prescrittiva”. AWS ha già oltre 100mila clienti che utilizzano AWS per l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, quindi è una “estensione naturale” per questi clienti iniziare a esplorare l’AI generativa.

WHITEPAPER Computer quantistico: i player principali e quanto conta nel business

L’annuncio dei 100 milioni di dollari arriva due mesi dopo quello di Amazon Bedrock da parte di AWS e continua ad ampliare quella che molti considerano la guerra dell’intelligenza artificiale nel cloud, che si è intensificata nell’ultimo anno.

AWS offrirà workshop e formazione gratuiti

AWS ha dichiarato che il Generative AI Innovation Center offrirà workshop, impegni e formazione gratuiti per aiutare i clienti a “immaginare e a definire i casi d’uso che creeranno il massimo valore per le loro aziende, sulla base delle best practice e delle competenze del settore”.

Elaprolu ha citato aziende come Fox, che sta utilizzando le capacità di generazione del linguaggio naturale per aiutare le emittenti nelle trasmissioni sportive in diretta a generare contenuti avvincenti, e Ricoh, un’azienda di soluzioni per il posto di lavoro che utilizza la generazione del linguaggio naturale per aiutare i team interni a elaborare proposte di vendita.