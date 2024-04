Angelini Industries adotta Microsoft Azure OpenAI per l’elaborazione di soluzioni AI Gen

Angelini Industries adotta Microsoft Azure OpenAI per l’elaborazione di soluzioni basate su intelligenza artificiale generativa per l’intera forza lavoro. Attualmente implementato nelle filiali operative italiane del gruppo, il progetto sarà esteso a tutte le società del gruppo a livello internazionale entro la metà del 2024.

Insieme a Microsoft, Angelini Industries ha fornito ai suoi dipendenti nuovi strumenti di AI Gen per supportare le loro attività lavorative. AskAI, questo il nome del progetto, sarà reso accessibile a tutte le filiali operative del gruppo su scala globale attraverso un piano di adozione che è già stato avviato in Italia e che si concluderà entro la metà del 2024.

Che cos’è AskAI

AskAI è una soluzione basata sui modelli di OpenAI disponibili tramite la piattaforma Microsoft Azure, specificamente GPT 3.5-turbo. Si traduce in una web app utilizzabile sia da desktop che da dispositivi mobili che può assistere i dipendenti del gruppo nella creazione di contenuti, testi e traduzioni. Già disponibile come applicazione di produttività personale per tutte le funzioni aziendali, in una seconda fase Angelini Industries e Microsoft svilupperanno soluzioni verticali specifiche per supportare, ad esempio, i team legali e HR nella creazione, analisi e ricerca di contratti e brevetti e nel matching tra posizioni aperte e profili professionali.

L’intelligenza artificiale generativa sarà presto utilizzata anche per assistere il team di supporto tecnico al cliente per accelerare le attività e le risoluzioni di problemi dei macchinari per il settore dei prodotti igienici assorbenti e dei beni di largo consumo per la cura della casa e della persona prodotti da Angelini Technologies, la divisione di Angelini Industries specializzata in tecnologia industriale. Nel corso di questo progetto, il cloud Microsoft Azure ha fornito lo stack tecnologico necessario per l’architettura di riferimento, garantendo non solo il modello che costituisce il “cuore” di AskAI, ma anche le componenti applicative tipiche dello sviluppo delle nuove applicazioni con i Large Language Model (come Azure AI Search per la vettorizzazione dei dati di Angelini Industries), assicurando alti livelli di sicurezza e scalabilità.

Previsto anche un programma formativo ed educativo

Parallelamente all’implementazione tecnologica, Angelini Industries sta avviando un programma formativo ed educativo sui dipendenti focalizzato sull’AI Gen per garantire che tutti siano in grado di comprenderne pienamente i benefici e le modalità d’uso ottimali attraverso un utilizzo consapevole e responsabile.

“Angelini Industries ha sempre posto l’innovazione al centro dei suoi valori ed è per questo che ha deciso di adottare l’intelligenza artificiale generativa in modo consapevole, responsabile e sicuro. Vogliamo esporre tutte le persone del Gruppo a nuovi strumenti basati su questa tecnologia che possono immediatamente influire sulla produttività personale e servire come porta d’accesso verso un nuovo paradigma in cui vediamo l’intelligenza artificiale agire sempre più da copilota nello svolgimento del proprio lavoro a tutti i livelli. Abbiamo intrapreso questo cammino in modo strutturato, implementando un piano formativo e fornendo il supporto adeguato per comprendere potenzialità e limiti dell’AI con l’obiettivo di identificare e implementare strumenti per la produttività personale come AskAI e specifici casi di uso di valore per i nostri diversi business” ha dichiarato Carlo Torniai, Group Chief Data and Analytics Officer di Angelini Industries.

“Siamo molto felici di vedere come le imprese italiane stiano abbracciando il cambiamento che l’AI generativa sta producendo, a beneficio non solo della produttività e della crescita ma anche della valorizzazione del talento e dell’ingegno umano. Microsoft sta accompagnando Angelini Industries in questo percorso, una delle prime aziende in Italia ad avviare questa trasformazione. Siamo convinti che l’azienda saprà cogliere appieno il potenziale e tutte le opportunità aperte dall’AI generativa e ci impegniamo a continuare a supportarla per rispondere in modo sempre più puntuale e personalizzato alle loro esigenze” ha dichiarato Marco Castiglione Direttore del Mercato Pharma, Manufacturing e Mobility di Microsoft Italia.