AI nelle telecomunicazioni: Microsoft aggiorna Azure for Operators

Accelerare la trasformazione delle telecomunicazioni nell’era dell’AI. L’intelligenza artificiale sta ridefinendo la trasformazione digitale per ogni settore, compreso quello delle telecomunicazioni. Secondo Microsoft, ogni operatore avrà un percorso AI unico, ma ciascuno richiede una trasformazione nativa nel cloud, che fornisce le basi per sfruttare appieno il potenziale dell’AI, stimolando l’innovazione, l’efficienza e il valore aziendale.

Al MWC di Barcellona, Microsoft ha annunciato aggiornamenti al portafoglio Azure for Operators per aiutare gli operatori a cogliere l’opportunità che si prospetta in un futuro nativo nel cloud e nell’AI.

Questa nuova era dell’AI creerà una crescita economica e rappresenterà un cambiamento profondo in termini di impatto percentuale sul PIL globale, che è poco oltre i 100 trilioni di dollari. Quindi, quando guardiamo al valore potenziale generato da questa prossima generazione di tecnologia AI, potremmo vedere un aumento del PIL globale di ulteriori 7-10 trilioni di dollari.

Abbracciare l’IA aiuterà gli operatori a sbloccare nuovi flussi di ricavi, fornire esperienze clienti superiori e guidare future innovazioni per la crescita.

Foto: Microsoft

Il futuro cloud alimentato dall’AI per le telecomunicazioni: Azure for Operators

Gli operatori possono ora sfruttare i servizi cloud che sono adattivi, creati appositamente per le telecomunicazioni e si estendono dagli ambienti on-premise vicini all’edge fino ai confini più remoti della Terra e dello spazio per monetizzare gli investimenti, modernizzare le reti, migliorare le esperienze dei clienti e semplificare le operazioni aziendali con l’AI.

Monetizzare gli investimenti e sbloccare l’innovazione per i clienti: Azure Operator Call Protection e Azure Programmable Connectivity (APC)

L’AI apre nuove opportunità di crescita per gli operatori. Il potenziale più grande è che gli operatori, abbracciando questa nuova era del cloud e dell’AI, possono anche aiutare i loro clienti nella loro trasformazione. Ad esempio, le chiamate spam e le attività malevole sono una minaccia ben nota e stanno crescendo esponenzialmente, colpendo spesso i membri più vulnerabili della società. Oltre al fastidio, il costo diretto di queste chiamate si somma. Ad esempio, negli Stati Uniti, i dati della FTC per il 2023 mostrano perdite da frodi segnalate derivanti da chiamate truffa pari a 850 milioni di dollari.

Microsot ha annunciato l’anteprima pubblica di Azure Operator Call Protection, un nuovo servizio che utilizza l’AI per proteggere i consumatori dalle chiamate truffa. Il servizio utilizza un’analisi in tempo reale del contenuto vocale, avvisando i consumatori che aderiscono al servizio quando c’è un’attività sospetta in chiamata. Azure Operator Call Protection funziona su qualsiasi endpoint, mobile o fisso, e funziona interamente attraverso la rete senza bisogno di installare alcuna app.

Nel Regno Unito, BT Group sta testando Azure Operator Call Protection per identificare, educare e proteggere i loro clienti da possibili frodi, rendendo più difficile per gli attori malevoli approfittare dei loro clienti.

Foto: Microsoft

Microsoft ha anche annunciato l’anteprima pubblica di Azure Programmable Connectivity (APC), che fornisce un’interfaccia standard unificata attraverso le reti degli operatori. APC offre un accesso senza soluzione di continuità all’Open Gateway per gli sviluppatori per creare applicazioni native nel cloud e all’edge che interagiscono con l’intelligenza della rete. APC consente anche agli operatori di commercializzare le loro API di rete e semplifica il loro accesso per gli sviluppatori ed è disponibile nell’Azure Marketplace.

Gestire reti basate sull’AI su una piattaforma cloud ibrida di livello carrier: Azure Operator Insights

L’AI apre grandi opportunità per modernizzare le operazioni di rete, fornendo nuovi livelli di intuizioni in tempo reale, intelligenza e automazione. Gli operatori stanno già utilizzando Azure Operator Insights per eliminare i silos di dati e fornire intuizioni aziendali azionabili consentendo la raccolta e l’analisi di enormi quantità di dati di rete raccolti da complesse funzioni di rete multi-vendor. Progettato per carichi di lavoro specifici degli operatori, gli operatori affrontano scenari complessi con Azure Operator Insights, come la comprensione della salute delle loro reti e la qualità delle esperienze dei loro abbonati. Azure Operator Insights utilizza un’architettura moderna dei dati mesh per dividere domini complessi in sottodomini gestibili chiamati prodotti dati.

Questi prodotti dati integrano grandi set di dati da diverse fonti e fornitori per fornire visibilità dei dati dalle reti disaggregate per intuizioni analitiche e aziendali complete. Utilizzando questa capacità di fabbrica del prodotto dati, gli operatori, i fornitori di attrezzature di rete e gli integratori di soluzioni possono creare prodotti dati unici per un cliente o pubblicati nell’Azure Marketplace per molti clienti da utilizzare.

Foto: Microsoft

Copilot in Azure Operator Insights

Microsoft ha annunciato anche l’anteprima limitata di Copilot in Azure Operator Insights, una rivoluzionaria capacità AI generativa focalizzata sugli operatori che aiuta gli operatori a passare da reattivi a proattivi e predittivi in modi tangibili. Gli ingegneri utilizzano Copilot per interagire con le intuizioni della rete usando il linguaggio naturale e ricevono spiegazioni semplici su cosa significano i dati e possibili azioni da intraprendere, risolvendo rapidamente e accuratamente i problemi di rete, migliorando in definitiva la soddisfazione del cliente.

Copilot in Azure Operator Insights sta fornendo intuizioni infuse di AI per guidare l’efficienza della rete per clienti come Three UK e partner partecipanti tra cui Amdocs, Accenture e BMC Remedy. Three UK sta utilizzando Copilot in Azure Operator Insights per sbloccare intelligenza azionabile sulla salute della rete e sulla qualità del servizio dell’esperienza del cliente, un processo che prima richiedeva settimane o mesi per essere valutato, ora è possibile eseguirlo in minuti. Inoltre, con la piattaforma cloud ibrida di prossima generazione, Azure Operator Nexus, offre la possibilità di future-proofing della rete per supportare carichi di lavoro mission-critical e alimentare nuovi servizi e applicazioni generatrici di ricavi.

Questa grande opportunità è ciò che spinge gli operatori a modernizzare le loro reti con Azure Operator Nexus, una piattaforma cloud ibrida di livello carrier e automazione alimentata da IA e intuizioni – sbloccando una maggiore efficienza, scalabilità e affidabilità. Progettato specificamente per e validato da operatori di primo livello per eseguire carichi di lavoro mission-critical, Azure Operator Nexus consente agli operatori di eseguire carichi di lavoro on-premise o su Azure, dove possono distribuire, gestire, proteggere e monitorare tutto – dal bare metal al tenant. E& UAE sta sfruttando la piattaforma Azure Operator Nexus per ridurre il costo totale di proprietà (TCO), sfruttare la potenza dell’AI per semplificare le operazioni, migliorare il time to market e concentrarsi sulle loro competenze principali.

E le operazioni di AT&T che richiedevano mesi con le precedenti generazioni di tecnologia ora richiedono settimane per essere completate con Azure Operator Nexus. Microsoft continua a integrare robuste capacità in Azure Operator Nexus, tra cui nuove opzioni di distribuzione che danno agli operatori la flessibilità di utilizzare una piattaforma di livello carrier per fornire soluzioni innovative su near-edge, far-edge e enterprise edge.

Accelerare la trasformazione aziendale con l’AI

Gli operatori stanno sfruttando lo stack copilota Microsoft e le esperienze copilota attraverso i prodotti e servizi principali, come Microsoft Copilot, Microsoft Copilot for M365 e Microsoft Security Copilot per guidare la produttività e migliorare le esperienze dei clienti.

Alcuni casi pratici

• L’anno scorso AT&T ha lanciato Ask AT&T, uno strumento AI generativo progettato per aiutare i dipendenti a essere più efficaci, creativi e innovativi. Un primo caso d’uso per Ask AT&T è stato quello di consentire agli sviluppatori software di scrivere e affinare il codice – in molti casi, AT&T sta vedendo un guadagno di produttività del 25-50% per i loro sviluppatori. Da quando è stato lanciato, l’azienda ha identificato molti altri casi d’uso per la soluzione. Oggi, circa 68.000 dipendenti hanno accesso a Ask AT&T e lo stanno utilizzando per tutto, dalla risoluzione delle vulnerabilità in IT all’analisi dei vasti flussi di dati che l’azienda gestisce sulla sua rete.

• I team di Lumen utilizzano Copilot per evidenziare le politiche pertinenti, riassumere i ticket e trovare facilmente le istruzioni di riparazione dai manuali. Possono creare rapidamente presentazioni, nuove proposte commerciali e dichiarazioni di lavoro. Dare alla loro forza lavoro gli strumenti digitali di cui hanno bisogno per fornire esperienze clienti notevolmente migliorate con maggiore facilità è una parte essenziale della trasformazione dell’azienda.

• Telefónica evolve Kernel, il suo framework digitale per la creazione di servizi avanzati, al livello successivo aggiungendo nuovi servizi Microsoft Azure AI per alimentare ogni caso d’uso rilevante con capacità AI generative su larga scala. Il nuovo Kernel 2.0 integra tutti i servizi digitali del Gruppo Telefónica per consentire un accesso privato in primo luogo, sicuro e standardizzato ai dati e alle API, fornendo una base per i servizi a valore aggiunto che possono essere sviluppati più velocemente e con un impatto maggiore sul cliente.

• Telkomsel, con sede in Indonesia, ha introdotto Veronika – un assistente virtuale che integra Microsoft Azure OpenAI Service. Veronika è radicata nel processing del linguaggio naturale e nell’apprendimento automatico, e raccomanda pacchetti telco basati sulle esigenze dei clienti, ed è in grado di affrontare rapidamente e accuratamente le preoccupazioni dei clienti. Da quando ha implementato Veronika, Telkomsel è stato in grado di gestire l’aumento del volume delle chiamate senza aumentare gli agenti. Hanno visto un calo significativo nel volume delle chiamate per i loro agenti che ora gestiscono 1.000 chiamate al giorno (in calo da 8.000 precedentemente) e possono ora concentrarsi sull’aumento della vendita incrociata.

• Per aumentare la soddisfazione del cliente, Vodafone applicherà la potenza di Microsoft Azure OpenAI per fornire esperienze senza attriti, in tempo reale, proattive e iper-personalizzate su tutti i punti di contatto del cliente Vodafone, compreso il suo assistente digitale TOBi (disponibile in 13 paesi). I dipendenti Vodafone potranno anche sfruttare le capacità AI di Microsoft Copilot per trasformare le pratiche lavorative, aumentare la produttività e migliorare l’efficienza digitale.

Conclusioni

Un operatore medio spende il 20% del fatturato annuo in spese di capitale. Tuttavia, questo investimento non si traduce in un aumento equivalente della crescita dei ricavi. Gli operatori devono potenziare i loro team di servizio con intuizioni basate sui dati per aumentare la produttività, migliorare l’assistenza, utilizzare l’AI conversazionale per abilitare il self-service, accelerare la risoluzione dei problemi e fornire esperienze clienti senza attriti su larga scala.

Per saperne di più su Azure for Operators