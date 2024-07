Microsoft e Apple rinunciano a far parte del board di OpenAI per evitare problemi antitrust

Microsoft e Apple rinunciano ad avere un posto nel board di OpenAI, che in questo periodo si trova sotto la lente dell’antitrust. Il produttore di ChatGPT pianifica una strategia per coinvolgere partner cruciali mentre aumenta il controllo regolatorio sul settore. Microsoft ha rinunciato al suo posto come osservatore nel consiglio di amministrazione di OpenAI, mentre Apple non assumerà una posizione simile, in un contesto di crescenti indagini da parte dei regolatori globali sugli investimenti delle Big Tech nelle startup di intelligenza artificiale.

Il ritiro di Microsoft e Apple

Microsoft, che ha investito 13 miliardi di dollari nel produttore del chatbot AI generativa ChatGPT, ha dichiarato in una lettera a OpenAI che il suo ritiro dal ruolo nel consiglio sarebbe stato “efficace immediatamente” e sostenendo che la sua presenza nel board non sarebbe più necessaria grazie al miglioramento della governance della startup.

Era previsto che anche Apple assumesse un ruolo di osservatore nel consiglio di OpenAI come parte di un accordo per integrare ChatGPT nei dispositivi del produttore di iPhone. Il 3 luglio aveva anche nominato un suo rappresentante, Phil Schiller, come osservatore. Tuttavia, secondo Bloomberg anche la società di Cupertino avrebbe rinunciato al ruolo: un portavoce di OpenAI ha detto che, dopo l’uscita di Microsoft, non ci saranno più osservatori nel board.

Invece, OpenAI ospiterà incontri regolari con partner come Microsoft e Apple e gli investitori Thrive Capital e Khosla Ventures — parte di “un nuovo approccio per informare e coinvolgere i partner strategici chiave” sotto la guida di Sarah Friar, ex capo di Nextdoor assunta lo scorso mese come primo direttore finanziario dell’azienda, ha detto un portavoce di OpenAI.

OpenAI sotto la lente dell’antitrust di Europa e Usa

La mossa arriva mentre le autorità antitrust nell’UE e negli Usa stanno esaminando la partnership tra Microsoft e OpenAI nell’ambito delle preoccupazioni più ampie sulla concorrenza nel settore in rapida crescita. Microsoft aveva accettato un ruolo non votante nel consiglio dopo il caos che aveva travolto OpenAI l’anno scorso, quando il Ceo Sam Altman fu licenziato improvvisamente dal consiglio, per essere poi reintegrato pochi giorni dopo. Il tentativo di colpo di stato in sala riunioni minacciava la valutazione di OpenAI e con essa l’investimento multimiliardario da parte di Microsoft nella compagnia. “Questa posizione forniva intuizioni sulle attività del consiglio senza comprometterne l’indipendenza”, ha scritto Keith Dolliver, vice consulente legale della Microsoft, in una lettera a OpenAI.

Da allora “abbiamo assistito a significativi progressi da parte del consiglio appena formato e siamo fiduciosi nella direzione dell’azienda”. Pertanto, il ruolo di Microsoft nel consiglio non era più “necessario”, ha aggiunto. OpenAI rimane uno dei “partner più valutati” da Microsoft, ha scritto Dolliver.

Microsoft e OpenAI hanno cercato di minimizzare i loro legami man mano che crescevano le preoccupazioni antitrust.

La Commissione europea ha dichiarato a giugno che stava esplorando la possibilità di un’indagine antitrust sul legame dopo aver affermato che non avrebbe proceduto con un’indagine in base alle norme sul controllo delle concentrazioni.

Anche la Federal Trade Commission negli Stati Uniti ha iniziato a esaminare gli investimenti effettuati dalle aziende Big Tech, tra cui Microsoft, Amazon e Google, in start-up di intelligenza artificiale generativa.

OpenAI e la partnership con Microsoft

La partnership con Microsoft è stata cruciale per il successo di OpenAI. La startup si è affidata a Microsoft per potenza computazionale e archiviazione cloud del valore di miliardi di dollari. Satya Nadella, Ceo di Microsoft, è stato un mediatore chiave durante i tumulti in sala riunioni presso OpenAI a novembre. Investire in OpenAI ha anche spinto Microsoft in una posizione leader precoce nella corsa all’intelligenza artificiale generativa. La compagnia ha dichiarato ad aprile che stava faticando a soddisfare la domanda per i suoi servizi AI, che hanno contribuito ad accelerare le vendite sulla sua piattaforma cloud Azure negli ultimi tre trimestri.

Microsoft non possiede una quota azionaria convenzionale nella startup. Invece, ha diritto a una quota degli utili da una filiale di OpenAI fino a un certo limite. Secondo il sito web di OpenAI, essa “rimane un’azienda completamente indipendente governata da OpenAI non profit”.

Un portavoce di OpenAI ha dichiarato: “Siamo grati a Microsoft per aver espresso fiducia nel consiglio di amministrazione e nella direzione dell’azienda e non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership di successo”.

Il consiglio di amministrazione di OpenAI include Altman, Larry Summers – ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti -, e Fidji Simo, amministratore delegato della società di consegna di generi alimentari Instacart. È presieduto da Bret Taylor, ex co-Ceo di Salesforce e co-fondatore della start-up AI Sierra.