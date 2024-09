Microsoft Italia: cambi al vertice

Microsoft Italia ha recentemente annunciato una serie di cambiamenti al vertice, segnando un momento cruciale che potrebbe definire la traiettoria dell’azienda nei prossimi anni.

Stefano Stinchi è il nuovo direttore della Divisione Enterprise di Microsoft Italia, mentre Marco Fischetto è stato nominato direttore della Divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia ed entra nel Leadership Team della filiale italiana. Stefano Stinchi sostituisce Federico Suria che sempre in Microsoft ha preso la responsabilità a livello EMEA della divisione Telco and Media.

Chi è Stefano Stinchi

Stefano Stinchi

Dopo 5 anni alla guida della Divisione Pubblica Amministrazione, durante i quali ha partecipato anche alla definizione del Cloud Sovrano Italiano (PSN), contribuendo alla costruzione della soluzione globale Microsoft Cloud for Sovereignty, Stefano Stinchi è stato nominato direttore della divisione Enterprise Commercial, con l’obiettivo di continuare a guidare i progetti di trasformazione digitale delle più grandi aziende italiane.

Stefano è in Microsoft dal 2016 e ritorna nel team Enterprise Commercial dove ha già guidato la squadra responsabile del mercato verticale dei Servizi Finanziari. Nel suo percorso aziendale, ha sempre posto una forte attenzione al ruolo che la tecnologia può avere nel supportare le organizzazioni a crescere e migliorare la competitività.

“Sono molto felice di ritornare nella divisione Enterprise Commercial, perché sono convinto che, grazie alla forte innovazione portata dalla AI generativa potremmo contribuire alla crescita della competitività delle grandi imprese Italiane e del Paese” ha commentato Stefano Stinchi.

Stefano vive a Roma con la moglie. È nato e cresciuto a Napoli, di cui ama il cibo e la squadra di calcio. Fin dalle sue origini, mantiene un forte legame con gli sport acquatici come la vela e il nuoto, ma ha anche una forte passione per il golf.

Chi è Federico Suria

Federico Suria

Dopo quasi 4 anni alla guida della divisione Enterprise di Microsoft Italia, Federico Suria cresce all’interno dell’azienda e assume il ruolo di Regional Business Leader Telecommunication and Media – Europe Middle East e Africa. ln questo ruolo Suria avrá la responsabilità di guidare a livello regionale il team dedicato alla digitalizzazione delle aziende di Telecomunicazioni e Media in una fase in cui Microsoft, anche attraverso l’intelligenza artificiale, sviluppa soluzioni specifiche per le aziende di questi settori.

“È per me una sfida avvincente poter lavorare con i clienti Telco e Media di una geografia così ampia e diversificata. La tecnologia, specie con i recenti sviluppi dell’Intelligenza artificiale, offre grandi opportunità per valorizzare il patrimonio di informazioni e il ruolo strategico di queste aziende, che possono divenire degli acceleratori dello sviluppo nei paesi in cui operano” ha commentato Federico Suria.

Chi è Marco Fischetto

Marco Fischetto

Marco Fischetto è entrato nella divisione Public Sector nel 2020, con l’obiettivo di aiutare le Pubbliche Amministrazioni Centrali a identificare scenari d’innovazione ed avviare percorsi di trasformazione digitale; nel suo nuovo ruolo continuerà a guidare l’innovazione del settore pubblico in Italia, portando i vantaggi del cloud computing e dell’intelligenza artificiale a tutte le realtà della Pubblica Amministrazione, dalla centrale alla locale, fino al mondo Healthcare e Education.

Fischetto è entrato in Microsoft nel 2011 come Services Executive, per poi assumere nella divisione Consulting il ruolo di Sales Manager per il Public Sector, estendendo negli anni successivi la sua responsabilità ai mercati Telco & Retail e Commercial. Negli ultimi anni ha supportato la crescita di realtà del settore pubblico altamente strategiche per il Paese, promuovendo un’accelerazione ulteriore del processo di digitalizzazione dell’Italia.

“Sono profondamente grato a Stefano Stinchi per lo splendido percorso di quattro anni sotto la sua costante guida, direzione e mentorship, Nell’era della AI generativa abbiamo l’opportunità unica di trasformare la Pubblica Amministrazione italiana: raccogliere questa sfida è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione” ha commentato Marco Fischetto.

Marco Fischetto vive a Roma con la famiglia, ama viaggiare ed è appassionato di fotografia, cinema e sport.

Impatto delle nomine sulle strategie di business e innovazione

Le recenti nomine nel team dirigente di Microsoft Italia sono strettamente correlate alla strategia dell’azienda di accelerare l’innovazione e ampliare la propria offerta di soluzioni cloud, intelligenza artificiale e sicurezza informatica. Queste nuove figure dirigenziali sono chiamate a interpretare le esigenze sempre più complesse dei clienti italiani e internazionali, integrando le ultime novità tecnologiche in soluzioni personalizzate che rispondano efficacemente alle sfide attuali del digitale. Inoltre, l’aggiornamento delle leadership porta con sé una visione rinnovata sulla gestione del talento e sulla cultura aziendale, essenziali per stimolare un ambiente innovativo che attragga le migliori competenze a livello globale.

Prospettive future e sfide per i nuovi dirigenti

Guardando al futuro, i nuovi leader di Microsoft Italia si trovano davanti a un compito arduo ma stimolante: consolidare la crescita in un’era segnata da rapidi cambiamenti tecnologici e da una concorrenza acerrima. La loro capacità di adattarsi e prevedere le tendenze del mercato sarà cruciale per guidare l’azienda attraverso le sfide del nuovo decennio, che vedrà temi come la sostenibilità ambientale, l’etica dell’intelligenza artificiale e la protezione dei dati diventare sempre più preponderanti. Per rimanere competitiva, Microsoft Italia dovrà non solo continuare a investire in ricerca e sviluppo ma anche promuovere una cultura aziendale che privilegi l’innovazione continua e un approccio proattivo alla trasformazione digitale.

In conclusione, le recenti nomine alla guida di Microsoft Italia non sono soltanto un cambio di volti nel panorama dirigistico, ma rappresentano un potenziale punto di svolta nelle strategie di business e nell’approccio all’innovazione dell’azienda. Questi cambiamenti al vertice possono infatti offrire fresche prospettive e nuove energie vitali per affrontare le sfide imminenti del mercato tecnologico, sempre più competitivo e in rapida evoluzione. I nuovi dirigenti si trovano ora al timone di una nave che naviga acque complesse, dove la capacità di adattamento e l’adozione di strategie innovative saranno cruciali per mantenere la compagnia alla guida del progresso tecnologico. In questo contesto dinamico, il loro ruolo sarà determinante nel definire il futuro successo di Microsoft Italia, influenzando non solo lo sviluppo economico dell’azienda ma anche il suo impatto sul tessuto tecnologico e sociale a livello nazionale e internazionale.